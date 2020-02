Pułapki w mediach społecznościowych - na co uważać?

Walka z pułapkami w social media

Każdego dnia europejscy konsumenci spotykają się z targetowanymi reklamami prezentującymi kuszące oferty w mediach społecznościowych. Facebook, YouTube i inne portale są szybkimi i skutecznymi środkami docierania do konsumentów z coraz to lepszymi propozycjami, skrojonymi do indywidualnych potrzeb. Jednak niektóre firmy wykorzystują je, aby złapać konsumentów w pułapki subskrypcyjne lub wyłudzić od nich pieniądze i dane.

Gdy przewijamy wiadomości w mediach społecznościowych, zwykle spieszymy się i robimy coś innego w tym czasie. Warto jednak zatrzymać się i krytycznie ocenić przedstawione nam oferty.

Konsumenci padają ofiarą pułapek psychologicznych, które powodują, że działają impulsywnie i bez zastanowienia. W mediach społecznościowych często kuszą konkursy lub bezpłatne wersje próbne.

W całej UE, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Europejska Sieć Centrów Konsumenckich (ECC-Net) pomaga konsumentom złapanym w pułapki zastawione na nich w mediach społecznościowych przez pozbawione skrupułów firmy.

Reklamy - i dowody - znikają bez śladu

„Jednym z podstawowych problemów jest to, że kiedy konsumenci zwracają się do nas o pomoc, często brakuje dowodów naruszeń, ponieważ reklamy szybko znikają.” – zwraca uwagę Karol Muż, koordynator ECK w Polsce

ECK Polska zachęca konsumentów do dokonania zrzutu ekranu przed kliknięciem reklamy w social media. „Ten szybki zabieg może nas uratować w sytuacji dochodzenia roszczeń lub w celu uwolnienia się od pułapki subskrypcji.” – dodaje Muż

Badanie KE potwierdza

Raport z badania Komisji Europejskiej “Scams and fraud experienced by consumers” ze stycznia 2020 roku pokazuje, że narażeni na oszustwa internetowe są, bez wyjątku, mieszkańcy wszystkich państw członkowskich UE. Ponadto połowa z nich już stała się ofiarą co najmniej jednego oszustwa w ciągu ostatnich dwóch lat. Badanie również pokazuje, że użytkownicy internetu narażeni na oszukańcze działania podczas sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz poprzez reklamy internetowe, głównie w social media. KE wskazuje, że najbardziej podatną grupą obecną w mediach społecznościowych są dzieci i młodzież.

Nowy ogólnoeuropejski system alarmowy

Prawa konsumentów są teraz jeszcze lepiej chronione dzięki nowemu zewnętrznemu systemowi ostrzegania, który został niedawno wdrożony w całej Europie przez Komisję Europejską wraz ze zmianą rozporządzenia CPC (rozporządzenie o współpracy w zakresie ochrony konsumentów). Nowy system ostrzegania wzmacnia istniejącą współpracę transgraniczną między organami państw członkowskich.

Dzięki codziennemu, bezpośredniemu kontaktowi z konsumentami z 30 krajów (27 UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii), ECC-Net ma wyjątkową pozycję do zgłaszania do systemu alarmowego nieuczciwych praktyk firm o charakterze transgranicznym.

