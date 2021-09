DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

DVB-T2/HEVC

Kampania społeczna „Gotowi na DVB-T2?” jest realizowana przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z nadawcami telewizyjnymi, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Jej celem jest przygotowanie konsumentów do zmian standardu nadawania. Będą one wprowadzane stopniowo od wiosny 2022 r. Co istotne, po zmianach odbiór programów w starym formacie DVB-T nie będzie już możliwy.

W ramach kampanii został tez uruchomiony serwis informacyjny gov.pl/cyfrowaTV. Można w nim znaleźć aktualności, teksty informacyjne i poradniki związane z DVB-T2/HEVC.

DVB-T2/HEVC co to jest?

Standard telewizji cyfrowej oznaczony DVB-T2 różni się od poprzedniej wersji (DVB-T) przede wszystkim sposobem kodowania sygnału wizji. Wykorzystywany jest tu nowy standard HEVC (H.265/MPEG-H).

DVB-T2/HEVC w Polsce

Wprowadzenie nowego standardu w Polsce wynika z regulacji Unii Europejskiej. Ma też związek ze zmianami w korzystaniu z częstotliwości radiowych w Europie.

Telewidzowie, którzy korzystają z odbioru telewizji za pomocą platform płatnych: kablowych, satelitarnych lub IPTV w praktyce nie muszą przygotowywać się do zmian. Będą oni odbierali programy telewizyjne tak jak dotychczas. Użytkownicy bezpłatnej telewizji naziemnej powinni sprawdzić czy odbiornik przystosowany jest do odbioru w nowym standardzie.

DVB-T2/HEVC kiedy?

Zmiany będą wprowadzane etapami. Oto harmonogram przełączania nadajników telewizyjnych obsługujących poszczególne regiony kraju na DVB-T2/HEVC: