Gdzie kupić znicze przed 1 listopada 2024 r.? Taniej w hipermarketach, dyskontach, czy pod cmentarzem?

Analiza cen z ponad 10,2 tys. sklepów wykazała, że w tym roku znicze są średnio droższe o 9,2% niż rok temu. Wzrosty widać w sieciach cash&carry, supermarketach i placówkach convenience – odpowiednio o 41,2%, 27,2% i 2,2%. Z kolei w dyskontach tego typu produkty potaniały rdr. o 12,5%, a w hipermarketach – aż o 56,9%. Do tego widać, że liczba promocji na rynku ogólnie zmalała o 9% rdr. Spadki zanotowano w supermarketach, sieciach convenience i cash&carry – o 23,3%, 23% i 11,7%. Natomiast w dyskontach i hipermarketach przybyło promocji. Wzrosty w tych segmentach wyniosły 1,2% i 12% rdr.

Znicze w sklepach droższe (średnio) ponad 9% niż rok temu. Mniej promocji niż rok temu [ANALIZA]

Z analizy przeprowadzonej przez UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupę BLIX wynika, że w 2024 roku ceny zniczy w sklepach zwiększyły się średnio o 9,2% rdr. Według autorów raportu, jest to znacząca podwyżka, zwłaszcza w porównaniu do ogólnego tempa wzrostu cen w sklepach, które we wrześniu wyniosło niecałe 5%.



– Różnica ta wskazuje na to, że segment zniczy jest bardziej podatny na wzrosty cen niż inne kategorie produktów. Głównym powodem tego zjawiska jest sezonowy charakter popytu, który intensyfikuje się w okolicy Wszystkich Świętych. Zwiększenie kosztów produkcji i transportu oraz rosnące ceny surowców, takich jak parafina czy szkło, również przyczyniają się do tego wzrostu. Dodatkowo, wyższa inflacja w poprzednich miesiącach mogła sprawić, że producenci i sprzedawcy podjęli decyzję o większym podniesieniu cen w tej kategorii, próbując zrekompensować wcześniejsze straty – komentuje Julita Pryzmont, współautorka raportu z Hiper-Com Poland.

Gdzie najdrożej?

Badanie wykazało też, że największe wzrosty cen rdr. zaobserwowano w sieciach cash&carry i supermarketach – o 41,2% i 27,2%. Dalej w zestawieniu są sklepy typu convenience – 2,2%. – Sieci cash&carry generują wyższe koszty operacyjne, związane z magazynowaniem i logistyką dużych ilości towarów. Wzrost cen energii i paliw może silniej wpływać na ich działalność. W porównaniu do supermarketów i sklepów convenience. Mniejsza konkurencja może dawać im większą swobodę w kształtowaniu cen – wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak, drugi ze współautorów raportu z Grupy BLIX.

Obniżki w dyskontach i supermarketach

Z kolei w dyskontach i hipermarketach nastąpiły spadki cen – odpowiednio o 12,5% i 56,9% rdr. – Dyskonty często opierają się na agresywnych cenach i szerokich akcjach promocyjnych, aby przyciągnąć klientów, co w tym przypadku przełożyło się na obniżkę cen zniczy. Z kolei hipermarkety, które odnotowały znacznie większy spadek kosztów zakupów, mogły zareagować na zmniejszoną konkurencję w tej kategorii oraz chęć utrzymania większej liczby klientów w okolicy Wszystkich Świętych. Duże hipermarkety są bardziej elastyczne w zakresie polityki cenowej, co pozwala im na bardziej agresywne obniżki cen, szczególnie produktów sezonowych, jakimi są znicze – tłumaczy Julita Pryzmont.

Mniej promocji na znicze w 2024 r.

Do tego z raportu wynika, że liczba promocji na znicze w sklepach zmalała o 9% rdr. Spadki zanotowały supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry – o 23,3%, 23% i 11,7%. – W ostatnich latach, w warunkach wysokiej inflacji i spadku siły nabywczej konsumentów, sieci wprowadzały wiele ekonomicznych wariantów produktów. Jednak w tym roku, wobec rosnącej siły nabywczej i większych wymagań jakościowych klientów, strategie retailerów uległy zmianie. Detaliści postawili na mniejszą różnorodność, najlepsze modele i znacząco ograniczyli segment ekonomiczny. Nie świadczy to bynajmniej o spadku zainteresowania tą kategorią, lecz o przeniesieniu ciężaru sprzedaży na najlepsze produkty, reprezentujące średni poziom cenowy – mówi Piotr Biela z Grupy BLIX.



Jak relacjonują analitycy z UCE RESEARCH, promocji przybyło natomiast w hipermarketach i w dyskontach. Te segmenty zanotowały wzrosty odpowiednio o 12% i 1,2% rdr. Do tego uważają oni, że w obu kanałach sprzedaży jest to efektem bardzo silnej walki o klientów. – W przypadku dyskontów to głównie pokłosie wojny promocyjnej między Lidlem a Biedronką. W tej konfrontacji celem jest wybicie się z lepszą, bardziej atrakcyjną ofertą, a ci gracze rynkowi są bardzo zdeterminowani. Z kolei w przypadku hipermarketów temat jest trudniejszy. Wiąże się z walką o pozyskanie klienta wobec ogólnego pogorszenia koniunktury w tym segmencie, gdyż udziały hipermarketów w rynku detalicznym systematycznie spadają – podsumowuje Piotr Biela.

Ceny zniczy pod cmentarzami

Jak zwykle warto zaopatrzyć się w znicze wcześniej i nie kupować w ostatniej chwili pod cmentarzem. Po pierwsze zapłata jest tu zwykle tylko gotówką, a w pośpiechu i tłoku można podjąć złą decyzję. Ceny zniczy pod cmentarzami są zwykle wyższe niż w dyskontach i hipermarketach, choć można wybrać z bogatej oferty - od najtańszych, do najdroższych zniczy.

Eksperci firmy Personnel Service policzyli, że marże wkładów do zniczy, zniczy oraz popularnych chryzantem sprzedawanych pod cmentarzami rosną nawet o kilkaset procent w dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.



Jak podaje Dziennik Toruński 30 października 2024 r., małe znicze (i małe wkłady do zniczy) pod toruńskimi cmentarzami kosztują przeciętnie 4 złote. Znicze średnie kosztują od 10 do 35 złotych. A za duży znicz można zapłacić od 40 do 90 zł. Przy czym znicze plastikowe są tańsze od szklanych. Można kupić też znicze solarne - droższe niż tradycyjne - kosztują od 80 do nawet 120 zł.

Portal wkatowicach.eu informował 29 października br., że pod katowickimi cmentarzami można kupić znicze w następujących cenach: najtańsze i najmniejsze od ok. 5 zł, średnie znicze ok. 15- 20 zł, największe znicze od 30 do 50 zł.

Znicze elektroniczne o znacznie dłuższym czasie świecenia kosztują w granicach 100 zł. Wkłady do zniczy parafinowe kosztują (w zależności od wielkości) od 2 do 15 zł.



Podobne ceny są obserwowane w większości miast i miejscowości. W dużych miastach z reguły jest więcej sprzedających i bogatsza oferta "na każdą kieszeń".

