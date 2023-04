Zachorowań na raka będzie coraz więcej

O profilaktyce nowotworów najwięcej słyszymy przy trzech okazjach w roku: Światowego Dnia Walki z Rakiem, Różowego Października poświęconemu nowotworom piersi oraz Movembera, czyli listopada poświęconego tematyce nowotworów męskich. Powinniśmy jednak pamiętać o niej przez cały rok, a Światowy Dzień Zdrowia przypadający 7 kwietnia jest dobra okazją, by przypomnieć Wam o kilku podstawowych zasadach.

Nowotwory są drugą – zaraz po chorobach układu krążenia – przyczyną zgonów w Polsce, a zachorowalność niestety wciąż rośnie. U kobiet dominuje rak piersi, zaś u panów rak prostaty. Wspólne u obu płci są rak płuca i rak jelita grubego – kolejno na drugim i trzecim miejscu. Przewidywania na przyszłość również nie brzmią optymistycznie - szacuje się, że do 2030 roku występowanie nowotworów na świecie wzrośnie o ponad 60%.

Czy możemy coś zrobić, aby takiemu scenariuszowi zapobiec? Możemy, a wręcz powinniśmy!

Jak można zapobiec

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży wpływ na zachorowanie mają nasze codzienne nawyki i przyzwyczajenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę czynniki ryzyka zachorowania na nowotworów ogółem zauważymy, że ok. 70% to czynniki związane ze stylem życia. Są to przede wszystkim palenie tytoniu, niewłaściwa dieta bogata w produkty wysoko przetworzone i tłuszcze nasycone, brak aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość – które zazwyczaj są konsekwencją dwóch poprzednich czy spożycie alkoholu. Szacuje się, że wprowadzając modyfikacje w stylu życia odpowiednio wcześnie nawet połowy zachorowań na nowotwory można by uniknąć!

Wielu z nas wszelkie zalecenia ingerujące w nasz dotychczasowy styl życia jawią się jako asceza, traktujemy w kategorii wyrzeczeń, odbierania nam przyjemności. Podczas gdy przykładowo zdrowa dieta wcale nie musi być niesmaczna, nudna i monotonna – wręcz przeciwnie! Żyjemy w czasach, w których wachlarz możliwości kulinarnych mamy ogromny. Warto wertować blogi w poszukiwaniu inspiracji, eksperymentować, bawić się smakami. W kuchni ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia, a zdrowe i smaczne jak najbardziej mogą iść ze sobą w parze!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Druga istotna kwestia, o której warto pamiętać nie tylko „od święta”, to regularna kontrola swojego organizmu poprzez badania profilaktyczne, jednak nie dopiero wtedy, kiedy coś nas zaniepokoi, lecz zawczasu.

Kalendarze badań profilaktycznych

Pod linkiem znajdziecie kalendarze badań profilaktycznych z podziałem na grupy wiekowe z możliwością pobrania. Znajdziecie w nich informacje z jaką częstotliwością jakie badania powinno się wykonywać. Pod linkiem znajdziecie również filmiki instruktażowe pokazujące krok po kroku, jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi i jąder, które powinno się wykonywać również regularnie, raz w miesiącu.

Pamiętajcie, badamy się nie po to by wykryć chorobę, lecz by upewnić się, że jej nie ma. Natomiast jeśli już choroba nam się przytrafi, to jej wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

Anna Żuchniewicz

Fundacja Onkologiczna Rakiety