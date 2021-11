Tegoroczny Black Friday a nasze finanse

Dlaczego tegoroczny Black Friday może być szczególnie niebezpieczny dla naszych finansów? O jakich ważnych zasadach warto pamiętać podczas zakupów?

Black Friday obecnie

W ostatnich latach Black Friday nie ma za wiele wspólnego z pierwotnym zamysłem, czyli możliwością zrobienia zakupów w okazyjnych cenach jedynie w ostatni piątek listopada. Obecnie promocje zaczynają się już 2 listopada i trwają praktycznie do Świąt, o czym konsumenci informowani są na każdym kroku - przez bilbordy, media społecznościowe oraz reklamy w prasie, radiu i telewizji. Okazuje się, że większość z nas nie oprze się pokusie zakupów, pomimo innych wydatków, które coraz bardziej obciążają budżety domowe.

Inflacja nie powstrzyma Polaków przed zakupami?

W ostatnich miesiącach inflacja w Polsce sięga rekordowych poziomów, co szczególnie widoczne jest w rosnących cenach, m.in. artykułów spożywczych. Nasze budżety obciążane są również przez wysokie koszty energii, gazu i paliw. Z najnowszego badania ZPF i IRG SGH wynika, że aż 86% gospodarstw domowych w Polsce odczuwa wzrost cen bardziej niż zwykle. Mimo to, nadal jesteśmy skłonni korzystać z zakupowych okazji.

- W badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance” zapytaliśmy Polaków o skłonność do ponoszenia wydatków na dobra trwałego użytku, jak sprzęty domowe. Choć wyniki nie osiągnęły jeszcze poziomów sprzed pandemii, to w III kwartale br. 63,5% uznało takie zakupy za prawdopodobne, a ponad połowa chce je sfinansować kredytem. Wzrost popytu to dobry sygnał dla gospodarki, jednak pamiętajmy o możliwych dalszych podwyżkach, m.in. stóp procentowych, które podniosą wysokość raty kredytu. Zawsze zostawiajmy też finansowy bufor bezpieczeństwa na kolejny miesiąc, nawet niewielki, choćby 50 zł, który pokryje ewentualne, nieprzewidziane wydatki – mówi dr Artur Trzebiński, Doradca ds. ekonomicznych Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Black Friday – jak robić zakupy, żeby faktycznie skorzystać?

Okazją do zrobienia dużych zakupów są listopadowe wyprzedaże typu Black Friday, Cyber Monday i inne przedświąteczne promocje. Wtedy też kupujemy sprzęty AGD i RTV, a także prezenty pod choinkę dla najbliższych. Należy jednak być czujnym. Jak wynika z danych Deloitte, podczas ubiegłorocznego Black Friday średnie obniżki cen osiągnęły zaledwie 3,4%.

Gorączka zakupów może spowodować, że: po pierwsze - nie sprawdzimy cen w innych sklepach i znacznie przepłacimy, a po drugie – sięgniemy po towary, na które tak naprawdę nas nie stać lub nawet ich nie potrzebujemy. Możemy wówczas podjąć nieprzemyślane decyzje w kwestii finansów, a konsekwencje będziemy odczuwać jeszcze przez wiele miesięcy. Jest to szczególnie niebezpieczne w obecnej rzeczywistości rosnących wciąż cen podstawowych artykułów domowych oraz rachunków.

Jeśli zdecydujemy się na kredyt, pożyczkę, czy też raty, pamiętajmy też, by dokładnie zapoznać się z zasadami finansowania i oprocentowaniem. Upewnijmy się więc, że wysokość miesięcznej raty jest dopasowana do naszych możliwości. Jeśli na etapie spłacania zdarzy się tak, że nie będziemy w stanie regulować kolejnych rat w terminie, niezwłocznie poinformujmy o tym wierzyciela i nie unikajmy odpowiedzialności, gdy zgłosi się do nas windykator.

8 najważniejszych zasad podczas zakupów w Black Friday:

Zastanówmy się, jakich sprzętów czy odzieży faktycznie potrzebujemy; Porównajmy ceny artykułów w kilku miejscach; Zastanówmy się, czy faktycznie nas na nie stać; Nie wydawajmy więcej niż na to pozwala budżet domowy; Pamiętajmy, że wirtualne pieniądze wydaje się łatwiej i szybciej, co grozi nadszarpnięciem budżetu; Biorąc pożyczkę, zawsze dokładnie zapoznajmy się z warunkami finansowania; Nie unikajmy odpowiedzialności, gdy pojawią się problemy ze spłatą.

