Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM

10 lutego 2026, 08:08
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami tylko do 31 marca 2026 r. trwa program: CZYSTY DOM! To nie fake news ale szokujący program w jednej z polskich miejscowości. Ekipa przyjedzie i posprząta ci dom całkowicie za darmo! Zobacz, komu przysługuje darmowe mycie okien, łazienki, podłóg i wiele, wiele innych. Co ważne, czasu nie jest dużo na zgłoszenia - bo tylko do końca I kwartału 2026 r.

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania: tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM

Koniec z płaceniem za drogie firmy sprzątające! Miasto oficjalnie ruszyło w 2025 r. z absolutnym hitem – programem „Czysty dom”, w ramach którego profesjonalna ekipa zapuka do twoich drzwi i wypucuje mieszkanie na błysk, nie biorąc za to ani grosza. Akcja trwa tylko do 31 marca 2026 roku, a zgłoszeń wciąż będzie lawina. Sprawdź natychmiast, kto znajduje się na elitarnej liście uprawnionych do darmowego sprzątania i pod jaki numer trzeba dzwonić!

Kto dostanie darmowe sprzątanie? Zobacz, czy jesteś na liście!

Ta niesamowita oferta jest realizowana wyłącznie w granicach administracyjnych Krakowa i jest skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców. Aby darmowa ekipa sprzątająca przyjechała pod wskazany adres, trzeba spełnić co najmniej jeden z poniższych, ściśle określonych warunków:

  • mają ukończone 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo,
  • mają ukończone 80 lat lub zamieszkują z drugą osobą, która: ma ukończone 80 lat lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mają ukończone 70 lat, są osobami niepełnosprawnymi (posiadają orzeczenie o niepełnosprawności) i samotnie prowadzą gospodarstwo,
  • mają ukończone 70 lat, są osobami niepełnosprawnymi (posiadają orzeczenie o niepełnosprawności) oraz zamieszkują z drugą osobą, która również: ma ukończone 80 lat lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Ważne

Ważne: Zgłoszenia może dokonać nie tylko sam uprawniony! Jeśli masz w rodzinie takiego seniora, możesz zadzwonić w jego imieniu. Zgłaszać mogą także osoby trzecie oraz instytucje. Kto pierwszy, ten lepszy – pierwszeństwo mają osoby, u których usługa nie była jeszcze wykonywana.

Zegar tyka: 4 godziny darmowego błysku w domu

Jak to działa w praktyce? Miasto przydziela uprawnionym specjalne „pakiety”. Jeden darmowy pakiet to maksymalnie 4 godziny czasu pracy ekipy. Samo intensywne sprzątanie trwa do 3 godzin, a pozostała godzina jest zarezerwowana na dojazd (ok. 30 minut) oraz formalności, pakowanie sprzętu i posprzątanie po sobie (kolejne 30 minut).

W ciągu jednego roku kalendarzowego na jeden adres przysługują maksymalnie dwa takie pakiety! Co ciekawe, można je połączyć podczas jednej wizyty. Ekipa spędzi wtedy w domu aż 6 godzin i 40 minut na samym sprzątaniu (plus czas na dojazd, dokumenty i 20-minutową przerwę regeneracyjną dla pracownika). Wykonawca ma obowiązek poinformować o terminie wizyty w ciągu zaledwie 3 dni od zgłoszenia!

Co dokładnie wyczyszczą za zero złotych?

Program jest darmowy, ale bardzo konkretny. Przy zgłoszeniu możesz wybrać, co ekipa ma zrobić: tylko posprzątać mieszkanie, tylko umyć okna, czy połączyć te dwie opcje w podwójny pakiet. Jeśli wybierzesz sprzątanie podstawowe (obejmuje max. dwa pokoje, kuchnię, łazienkę, toaletę i przedpokój), pracownicy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • odkurzą dywany i umyją podłogi na mokro,
  • zetrą kurz z mebli, sprzętów i usuną pajęczyny,
  • wypucują lustra i szklane fronty,
  • wyszorują i zdezynfekują całą łazienkę (ubikację, wannę, prysznic, umywalkę),
  • umyją blaty, zlew, kuchenkę oraz brudne naczynia,
  • zmienią pościel i wyniosą śmieci do kontenerów.

Wybierasz mycie okien? Ekipa umyje szyby z obu stron, ramy i parapety. Do tego wyczyszczą rolety i żaluzje (bez ściągania) oraz zawieszą nowe firanki i zasłony!

Tego kategorycznie nie zrobią! Surowa lista zakazów

Nie licz jednak, że darmowa ekipa zrobi za ciebie wszystko. Regulamin jasno określa, czego pracownikom nie wolno wykonywać. Zapomnij o:

  • sprzątaniu po remontach, myciu ścian czy czyszczeniu fug,
  • wychodzeniu ze sprzątaniem na balkon, taras, klatkę schodową, do ogrodu czy piwnicy,
  • wynoszeniu ciężkich gabarytów i mebli,
  • układaniu ubrań, praniu, prasowaniu czy ścieraniu kurzu z drobnych bibelotów i wewnątrz szafek,
  • czyszczeniu wnętrza lodówki i mikrofalówki, praniu dywanów czy kanap,
  • jakichkolwiek naprawach w stylu „złotej rączki” (skręcanie mebli, wieszanie obrazów, przetykanie rur).

Darmowe sprzątanie domu/mieszkania tylko do 31 marca 2026 r.: usługa trwa maksymalnie 4 godziny i 2 wizyty. Dla kogo, kiedy i gdzie? Program: CZYSTY DOM. Gorąca linia działa! Gdzie dzwonić?

Czasu jest niewiele, a program „Czysty dom” wygasa 31 marca 2026 roku. Aby zamówić usługę, odwołać ją lub złożyć reklamację, uruchomiono specjalny numer telefonu: 786 857 764. Infolinia jest czynna w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, oprócz świąt). Podczas rozmowy wystarczy podać imię, nazwisko, wiek, telefon, dokładny adres, informację o spełnionym warunku wiekowym/zdrowotnym oraz wybrać rodzaj darmowej usługi.

Szczegóły tutaj!

Program „Czysty dom” to absolutny ewenement. Mieszkańcy Krakowa (seniorzy 80+ oraz osoby z niepełnosprawnościami 70+) mogą do 31 marca 2026 r. zamawiać całkowicie darmowe sprzątanie swoich mieszkań (maksymalnie dwa pakiety rocznie po 4 godziny). Usługa obejmuje m.in. mycie okien, odkurzanie, mycie podłóg i dezynfekcję łazienki, jednak wyklucza pranie, prasowanie czy sprzątanie balkonów. Wystarczy jeden telefon pod numer 786 857 764, by cieszyć się lśniącym domem, za który zapłaci miasto! Zgłoszenia może dokonać sam senior lub jego bliscy.

