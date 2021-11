Emerytura bez podatku - od kiedy?

Emerytura bez podatku to jeden z elementów Polskiego Ładu. Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany podatkowe dla seniorów?

Emerytury bez podatku od stycznia 2022 roku

W piątek Sejm odrzucił propozycje senatorów, które zakładały opóźnienie o rok wprowadzenia reformy podatkowej, będącej głównym elementem Polskiego Ładu. Posłowie opowiedzieli się za rządową propozycją. Nowe przepisy podatkowe zaczną zatem obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Reforma podatkowa - jakie zmiany dla seniorów?

Reforma podatkowa jest głównym elementem Polskiego Ładu. Zakłada ona podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Jak przekonuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dzięki zmianom emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do 2500 zł brutto od przyszłego roku w ogóle nie zapłacą podatku. Co z emerytami i rencistami otrzymującymi wyższe świadczenia? W takiej sytuacji Ci, podatek zostanie zapłacony od kwoty przekraczającej 2500 zł.

Zerowy PIT dla seniorów

Wprowadzenie tzw. PIT-0 dla seniorów ma być zachętą do pozostania na rynku pracy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Nowe rozwiązanie będzie działało tak jak PIT-0 dla młodych.

PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych. Obejmie zatem m.in. roczny przychód do kwoty 85 528 zł. "Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. To oznacza, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Dzisiaj takich osób jest ok. 142 tys. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł" - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2022 roku

Ustawa trafi do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej