13. emerytura 2026: ile (brutto-netto), dla kogo, kiedy wypłata. Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?

ZUS wyjaśnia kto dostanie w 2026 roku tzw. trzynastą emeryturę, ile wyniesie to świadczenie brutto i netto. Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim wyjaśnia też kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej.

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę w kwietniu 2026 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czyli „trzynastej emerytury”. Przekazania dodatkowej gratyfikacji dla pierwszych świadczeniobiorców przypada na 1 kwietnia. W tym dniu w województwie podlaskim „trzynastkę” otrzyma blisko 7 tys. uprawnionych osób.



- Jak co roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca „trzynastą emeryturę” w kwietniu. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przekazywane jest razem ze świadczeniem podstawowym za ten miesiąc. Pierwszy wpłaty trafią do emerytów i rencistów już 1 kwietnia. Środki zostaną przekazane na pocztę 27 marca, natomiast do banków dotrą 31 marca. W pierwszej transzy w regionie „trzynastkę” otrzyma prawie 7 tys. osób, na łączną kwotę 13,5 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Ile wynosi 13. emerytura w 2026 roku - brutto i netto

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne (zwane potocznie "trzynastą emeryturą") przysługuje w wysokości najniższej gwarantowanej emerytury, która od marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.

Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS przyzna dodatkowe środki uprawnionym z urzędu. Od świadczenia potrącana jest składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, dlatego kwota „na rękę” zależy od wysokości pobieranego świadczenia.



Przy emeryturze w wysokości 1000 zł brutto „trzynastka” wyniesie 1743,43 zł netto.



W przypadku świadczenia w wysokości 1978,49 zł brutto będzie to 1625,43 zł netto, a przy emeryturze 2500 zł brutto i wyższej — 1563,43 zł netto.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury

- Wypłaty „trzynastek” będą realizowane w standardowych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie trafia do uprawnionych wcześniej. Na przykład w przypadku terminu 6. wypłata nastąpi najpóźniej do 2 kwietnia. Przekazy pocztowe i przelewy bankowe otrzyma wówczas w regionie ok. 35 tys. osób na łączna kwotę 71 mln zł – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoby, których termin płatności przypada na 25, otrzymają „trzynastki” najpóźniej do 23 kwietnia. Natomiast osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja, „trzynastkę” otrzymają najpóźniej 29 kwietnia.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

„Trzynasta emerytura” przysługuje osobom, które na dzień 31 marca br. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy ( w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, oraz świadczenie i zasiłek przedemerytalny.



W przypadku prawa do kilku świadczeń wypłacana jest tylko jedna „trzynastka”. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, „trzynastkę” wypłaca ZUS. W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie. Jest ono dzielone na równe części – w zależności od liczby osób uprawnionych na dzień 31 marca danego roku.

Kto wypłaci trzynastą emeryturę w przypadku tzw. renty wdowiej?

Jeśli renta rodzinna po zmarłym małżonku jest wypłacana łącznie z innym świadczeniem przez dwa organy emerytalno-rentowe, z których jednym jest ZUS, to właśnie ZUS wypłaci „trzynastkę” – niezależnie od tego, czy jego część świadczenia wynosi 100%, czy tylko 15%. Natomiast gdy renta rodzinna po zmarłym małżonku i inne świadczenie są wypłacane przez dwa organy inne niż ZUS (np. Wojskowe Biuro Emerytalne i KRUS), decyzję o przyznaniu i wypłacie „trzynastki” wydaje ten organ, który wypłaca świadczenie w 100%.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

