REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Tylko pełne tygodnie nauki w szkołach? Do MEN trafiła zaskakująca propozycja

Tylko pełne tygodnie nauki w szkołach? Do MEN trafiła zaskakująca propozycja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lipca 2026, 16:32
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
szkoła, wakacje, rok szkolny
Tylko pełne tygodnie nauki w szkołach? Do MEN trafiła zaskakująca propozycja
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Organizacja roku szkolnego w polskich szkołach nie zmieniła się od lat. Jednak coraz częściej słychać głosy, zgodnie z którymi należałoby uważniej się jej przyjrzeć i być może wprowadzić w tym zakresie zdecydowane zmiany. Czy tak się stanie? Do resortu edukacji trafiła petycja dotycząca tej problematyki.

Dni wolne od nauki określają przepisy

Organizację roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych centrach kształcenia zawodowego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Do kwestii, które zostały w nich uregulowane należą m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerwy świąteczne i ferie zimowe, a także dodatkowe dni wolne od zajęć. Co do zasady ogólny kształt organizacji roku szkolnego w polskich szkołach nie zmienił się od lat – mamy 10 miesięcy nauki, 2 miesiące wakacji i 2 tygodnie ferii zimowych. Do tego dochodzą przerwy świąteczne i tzw. długie weekendy, których powstanie jest uzależnione od kalendarzowego układu dni wolnych. Uczniowie mają też wolne w czasie egzaminu ósmoklasisty i matur.

REKLAMA

REKLAMA

Organizacja roku szkolne powinna się zmienić?

W przestrzeni publicznej coraz częściej słychać głosy niezadowolenia dotyczące organizacji roku szkolnego. Mówi się o tym, że choć wolnego jest naprawdę dużo, to jednak przerwy w nauce są nierównomiernie rozłożone, a uczniowie są przemęczeni, a w niektórych częściach roku spędzają w szkołach zbyt dużo czasu. Jako przykłady lepszych rozwiązań wskazuje się systemy edukacyjne funkcjonujące w innych krajach, np. w Niemczech, gdzie rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry, a uczniowie mają możliwość regularnego odpoczynku i lepszego rozłożenia sił. Często jednak zapomina się o tym, że taka organizacja roku szkolnego nierozerwalnie wiąże się w wielu z tych systemów z krótszymi wakacjami letnimi, np. w Holandii i Danii trwają one 6 tygodni. Choć MEN już od dawna deklaruje, że nad organizacją roku szkolnego trzeba się zastanowić, to jak na razie nie zanosi się na wprowadzenie żadnych konkretnych zmian.

Tylko pełne tygodnie nauki w szkołach?

Tymczasem okazuje się, że niektórzy dostrzegają w organizacji roku szkolnego również inne problemy. W dniu 5 kwietnia 2026 r. do MEN trafiła zaskakująca petycja dotycząca udoskonalenia organizacji roku szkolnego. Jej autor wskazał, że jest to kłopotliwe, gdy w tygodniu uczeń ma 3 dni nauki i 2 dni wolne lub 2 dni nauki i 3 dni wolne. To dlatego jego zdaniem rok szkolny powinien być tak skonstruowany, aby w tego rodzaju przypadkach w celu uspokojenia organizmu i przestawienia się na pełną regenerację wolny był cały tydzień, a nauka rozpoczynała się od poniedziałku, a nie w trakcie tygodnia. W petycji zaproponowano, aby:
- zimowa przerwa świąteczna trwała od 22 grudnia do 9 stycznia,
- wiosenna przerwa świąteczna trwała od 30 marca (drugiego dnia Wielkiego Tygodnia) do 7 kwietnia lub 10 kwietnia,
- majówka trwała od 30 kwietnia do 4 maja,
- letnia przerwa świąteczna (Boże Ciał) trwała od 1 do 6 czerwca.

Zbyt duża ingerencja w proces dydaktyczny

W odpowiedzi z 21 maja 2026 roku (nr DKO-WNPiOSz.053.8.2026.MK) MEN wskazało, że zwiększenie liczby dni wolnych od zajęć dydaktycznych łącznie o ponad 4 tygodnie stanowiłoby zbyt dużą ingerencję w proces dydaktyczny poprzez znaczne ograniczenie czasu na realizację programów nauczania. Wskazane w petycji terminy (daty proponowanych przerw w nauce) są powiązane m.in. z kalendarzem świąt religijnych, które w przypadku Wielkanocy i Bożego Ciała są ruchome, więc podane daty nie będą adekwatne dla kolejnych lat szkolnych. Resort edukacji przypomniał w udzielonej odpowiedzi, że poza obowiązującymi na terenie całego kraju terminami ferii i przerw w nauce, każda szkoła ma prawo do ustalenia własnych, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie § 5 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tzw. dni dyrektorskie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Zatem obowiązujące rozwiązania mają na celu zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą wypoczynku uczniów a koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby dni nauki.

REKLAMA

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec z łańcuchami dla psów i kotów. Prezydent podpisał ustawę
24 lip 2026

Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane – prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie ona obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. Pierwsze przepisy Nawrocki zawetował w 2025 r.
Polacy będą pracować dłużej? Prezes ZUS komentuje podwyższenie wieku emerytalnego
24 lip 2026

Jako społeczeństwo nie jesteśmy dziś gotowi na dyskusję o podwyższeniu wieku emerytalnego - ocenił na łamach piątkowej „Rzeczpospolitej” prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. Wskazał jednocześnie, że rolą ZUS nie jest prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji.
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
24 lip 2026

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. Udzielona pomoc może obejmować wsparcie finansowe oraz wsparcie rzeczowe. Często uzyskanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryteriów dochodowych oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
Świadczenia po wypadku przy pracy i w czasie choroby zawodowej: zasiłek, renta, odszkodowanie, świadczenie rehabilitacyjne. Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?
23 lip 2026

Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa to sytuacje, które z dnia na dzień zmieniają życie pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym mogą w takich okolicznościach liczyć na wsparcie finansowe. Katalog świadczeń obejmuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę wypadkową oraz jednorazowe odszkodowanie.

REKLAMA

Zmiany w BIK od lipca 2026 r. a zdolność kredytowa. Co wpływa na wysokość dostępnego kredytu?
24 lip 2026

Od lipca 2026 r. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wprowadziło nowe zasady oceny punktowej. Polacy planujący zaciągnięcie kredytu zaczęli sprawdzać, jak zmieniła się ich ocena oraz zdolność kredytowa. Z danych zebranych przez Rankomat.pl wynika, że po zmianach wciąż kluczowe znaczenie dla zdolności kredytowej ma to, jak duże jest posiadane zadłużenie i czy mamy dzieci. Jeśli w momencie wnioskowania o kredyt hipoteczny spłacamy już inny kredyt z ratą np. 1000 zł, to dostępna kwota kredytu może spaść o 128 tys. zł. Podobny spadek wywoła limit kredytowy w rachunku lub na karcie kredytowej w wysokości 20 tys. zł. Z kolei posiadanie dwojga dzieci oraz limitu kredytowego na 10 000 zł i kredytu z ratą 500 zł obniży zdolność kredytową aż o 353 tys. zł. Z kolei niska ocena w BIK może doprowadzić do odmowy przyznania kredytu, nawet jeśli mamy odpowiednio wysokie dochody.
PFRON daje punkty. Uwzględnił żale (słuszne) osób niepełnosprawnych
23 lip 2026

PFRON uwzględnił żale (słuszne) osób niepełnosprawnych, które składały wielokrotnie wnioski o dofinansowanie do zakupu samochodu (do kolejnych edycji tego programu). I nic. Za każdym razem komunikat „wyczerpanie limitu pieniędzy dla programu”. Przegrani ponosili duży nakład z koniecznością gromadzenia sterty dokumentów, a decydowało nie to, komu bardziej samochód jest potrzebny, a kolejność składania wniosków. Przy wnioskach elektronicznych w kilkadziesiąt sekund (może kilka minut) było po sprawie (wnioski składa kilka tysięcy osób w 5 minut, większa część odchodzi z kwitkiem). Dziś PFRON nie zrezygnował z zasady "kto pierwszy, ten lepszy'" (niestety), ale zrezygnował z wymogu składania wszystkich dokumentów przy składaniu wniosków - jest 14 dni na ich doniesienie po zakwalifikowaniu osoby niepełnosprawnej do dofinansowania. I druga zmiana (ważniejsza) - osoby niepełnosprawne, które walczyły o pieniądze o samochody i przegrały w 2026 r. czy 2025 r., składając kolejne wnioski od września 2026 r. otrzymają punkty preferencyjne. Zwiększy to ich szanse na otrzymanie dofinansowania do zakupu samochodu (bo tego dotyczą punkty preferencyjne). Nowa wersja programu obowiązuje od 1 lipca 2026 r., ale praktyczne znaczenie będzie miała we wrześniu 2026 r. - wtedy rusza kolejna edycja programu dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne (rocznie program dotyczy 1000 samochodów - dofinansowanie jest potężne np. 185 000 zł przy samochodzie za 300 000 zł).
Sąsiad nagrał Cię na Twoim własnym podwórku? Możesz żądać od niego tysięcy złotych odszkodowania
24 lip 2026

Wracasz z ogrodu, a spoglądając na płot sąsiada, zauważasz kamerę skierowaną prosto na Twój taras? Albo dowiadujesz się, że sąsiad codziennie filmuje Cię "dla dowodu" smartfonem, gdy tylko wyjdziesz na podwórko? Wielu ludzi myśli, że na swojej posesji mogą robić wszystko, łącznie z monitorowaniem cudzego życia. To błąd, który może kosztować ich kilka tysięcy złotych.
Ile wynosi liczba ludności w Polsce?
23 lip 2026

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące liczby ludności w Polsce. Na koniec czerwca liczba ludności Polski spadła o 159 tys. rdr do 37,243 mln.

REKLAMA

Emerytalna rewolucja na horyzoncie? Czy wiek emerytalny się zmieni? Sprawdź, co czeka seniorów w 2026 i 2027 roku
23 lip 2026

Przepisy regulujące moment zakończenia kariery zawodowej w Polsce budzą coraz większe emocje, a wokół daty przejścia na zasłużony odpoczynek narosło wiele mitów. Polacy z niepokojem i nadzieją śledzą doniesienia z kuluarów rządowych. Wszelkie zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych uderzają przecież bezpośrednio w nasze portfele i plany życiowe. Czy w latach 2026 i 2027 czekają nas drastyczne reformy, czy może system utrzyma dotychczasowy kurs? Oficjalne komunikaty i zakulisowe debaty ekspertów odsłaniają karty.
Fałszywe szkody, skradzione dane, AI. Tak dziś próbuje się wyłudzać pieniądze z ubezpieczeń
23 lip 2026

Ubezpieczyciele ujawnili w 2025 roku wyłudzenia na blisko 800 mln zł. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy wykryto oszustwa warte 675 mln zł. Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazuje, że przestępczość ubezpieczeniowa szybko się zmienia: dziś nie chodzi już tylko o upozorowane stłuczki czy zawyżone rachunki, ale coraz częściej o kradzież tożsamości, fałszywe dane i użycie AI.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA