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Prezydent podpisał ustawę o sztucznej inteligencji

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24 lipca 2026, 17:08
Konfederacja Lewiatan
ustawa o sztucznej inteligencji podpisana prezydent
Prezydent podpisał ustawę o sztucznej inteligencji
Shutterstock

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Ustawa o sztucznej inteligencji została podpisana przez prezydenta. Teraz jest czas na jej praktyczne zastosowanie. Przedsiębiorcy oceniają pozytywnie nowe regulacje. Powstaje Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.

Ustawa o systemach sztucznej inteligencji podpisana

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia podpisanie przez prezydenta ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Nowe przepisy uzupełniają unijny AI Act o krajowe rozwiązania instytucjonalne i proceduralne, niezbędne do jego skutecznego stosowania w Polsce. - Podpisanie ustawy kończy ważny etap prac nad krajowym systemem nadzoru nad sztuczną inteligencją. Firmy przygotowują się do nowych obowiązków, a jednocześnie coraz częściej wykorzystują AI w swojej działalności. Potrzebują więc stabilnego otoczenia prawnego, które pozwoli im rozwijać technologie bez obawy, że zasady ich oceny będą kształtowane dopiero w toku kontroli - mówi Eliza Turkiewicz, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

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Konfederacja Lewiatan aktywnie uczestniczyła w pracach nad ustawą, przedstawiając stanowiska i poprawki oparte na doświadczeniach firm członkowskich. Organizacja konsekwentnie wskazywała, że krajowe przepisy powinny zapewniać skuteczny nadzór, ale jednocześnie nie mogą tworzyć dodatkowych barier dla rozwoju i wdrażania AI.

Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji

Centralnym elementem nowego systemu stanie się Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Jej zadaniem będzie nie tylko kontrolowanie przestrzegania przepisów, lecz także budowanie praktyki regulacyjnej oraz wspieranie odpowiedzialnego rozwoju rynku. - Pierwsze miesiące działania KRiBSI będą miały ogromne znaczenie dla zaufania przedsiębiorców do nowego systemu. Komisja powinna od początku działać sprawnie, przewidywalnie i pozostawać otwarta na dialog. Ważne będzie również pozyskanie ekspertów, którzy rozumieją zarówno przepisy, jak i sposób projektowania oraz wykorzystywania systemów AI – podkreśla Eliza Turkiewicz.

Piaskownice regulacyjne - testowanie systemów AI

Istotną częścią ustawy są instrumenty pozwalające przedsiębiorcom wcześniej zweryfikować zgodność planowanych rozwiązań z prawem. Piaskownice regulacyjne umożliwią testowanie systemów AI pod nadzorem Komisji, natomiast opinie indywidualne pozwolą uzyskać ocenę sposobu zastosowania przepisów w konkretnej sytuacji. Jeżeli Komisja nie wyda opinii w ustawowym terminie, przyjęte zostanie stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę.

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- Te rozwiązania mogą ograniczyć ryzyko regulacyjne na etapie, na którym projekt można jeszcze dostosować bez ponoszenia wysokich kosztów. Będzie to szczególnie wartościowe dla mniejszych firm technologicznych, dla których niepewność prawna często stanowi większą barierę niż sam koszt stworzenia rozwiązania. Teraz kluczowe jest takie wdrożenie ustawy, aby przewidziane w niej mechanizmy były rzeczywiście dostępne i działały wystarczająco szybko – dodaje Eliza Turkiewicz.

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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