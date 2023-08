Od 1 września 2023 r. niższe limity dorabiania do niektórych emerytur i rent

Od 1 września 2023 r. zmienią się tzw. limity dorabiania do niektórych świadczeń emerytalno-rentowych. Będą one niższe w stosunku do obecnie obowiązujących.

Ile można dorobić do emerytury i renty od 1 września 2023 r.?

Od 1 września 2023 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. będzie wynosiła 4904,10 zł;

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. będzie wynosiła 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. wyniesie 9107,50 zł.

Dla porównania od 1 czerwca 2023 r. progi te wynoszą odpowiednio 4987,00 i 9261,60 zł.

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia

Należy pamiętać, iż przekroczenie tzw. progów granicznych może skutkować zawieszeniem lub zmniejszeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości otrzymywanego świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce?

W sytuacji, gdy emeryt lub rencista osiągnie przychód, wynoszący ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 130%, to ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie. Jeżeli zaś przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie ulegnie zawieszeniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kogo dotyczą progi?

Zasady te stosuje się do przychodów z działalności, od której obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne m.in do przychodów z pracy na podstawie stosunku pracy, z działalności pozarolniczej, ze świadczenia rehabilitacyjnego).

Ponadto kwota zmniejszenia dla jest różna dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca do końca lutego wynosi 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Ważne jest też to, iż progi graniczne nie dotyczą wszystkich emerytów i rencistów. Bez ograniczeń mogą zatem dorabiać seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Limitów nie stosuje się też wobec osób, które mają prawo do emerytury, ukończyły powszechny wiek emerytalny i pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze. Bez ograniczeń można również dorobić do emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia, renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 504; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 1504);

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent