Nowy dodatek dla rencistów. Ile wynosi i kto go może dostać?

Wysokość nowego dodatku do renty, czyli dodatku dopełniającego wynosi 2.520,00 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana, pierwsza waloryzacja będzie od 1 marca 2025 r. Komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek o dodatek?

Od nowego roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące świadczeń socjalnych, które mogą znacząco poprawić sytuację osób uprawnionych do renty socjalnej. Nowelizacja przewiduje podwyższenie limitu zbiegu renty rodzinnej z rentą socjalną oraz wprowadza nowy dodatek dopełniający dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający, wynoszący 2.520 zł miesięcznie, przysługuje od 1 stycznia 2025 roku, choć pierwsze wypłaty nastąpią w maju. Świadczenie to będzie corocznie waloryzowane. Wnioski o dodatek należy składać w ZUS, jednak osoby posiadające odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia otrzymują je automatycznie.

Na początku stycznia 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rencie socjalnej, dzięki której podwyższeniu ulega limit łącznej kwoty zbiegu renty rodzinnej wypłacanej z rentą socjalną z 200% do 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że górna granica sumy kwot obu rent podwyższona zostanie z 3.561,92 zł do 5.342,88 zł - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

W związku z powyższym, osobom uprawnionym do renty socjalnej w zbiegu z rolniczą rentą rodzinną, które miały ograniczaną wysokość pobieranych świadczeń do 200% (czyli do 3.561,92 zł) KRUS przeliczy w styczniu wysokość renty socjalnej i przekaże decyzje ustalające nową wysokość zbiegu świadczeń. Ponadto osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji będzie przysługiwało nowe świadczenie pieniężne – dodatek dopełniający.

Prawo do dodatku dopełniającego można uzyskać od 1 stycznia 2025 r., ale pierwsza wypłata tego świadczenia nastąpi dopiero w maju 2025 r. Wysokość dodatku dopełniającego wynosi 2.520,00 zł miesięcznie i kwota ta będzie corocznie waloryzowana (pierwsza waloryzacja będzie od 1 marca 2025 r.).

Z wnioskiem o dodatek dopełniający, analogicznie jak z wnioskiem o rentę socjalną, należy występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. KRUS jest jedynie płatnikiem rent socjalnych wypłacanych w zbiegu z rolniczymi rentami rodzinnymi i razem z tymi świadczeniami będzie wypłacała również dodatki dopełniające, które przyzna ZUS.

Uwaga! Ważne dla świadczeniobiorców KRUS niezdolnych do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia 2025 r.

Z wnioskiem o dodatek dopełniający nie muszą występować osoby uprawnione do zbiegu renty socjalnej z rolniczą rentą rodzinną, które na dzień 1 stycznia 2025 r. posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane w postępowaniu orzeczniczym ZUS lub w postępowaniu orzeczniczym KRUS). Takim osobom w styczniowych terminach płatności rent KRUS z urzędu przyzna prawo do dodatku dopełniającego i zawiesi jego wypłatę do maja 2025 r. O przyznaniu dodatku KRUS poinformuje stosownym zawiadomieniem.

Przydatne! Szczegółowe informacje dotyczące zasad ustalania prawa i obliczania wysokości dodatku dopełniającego uzyskasz w jednostkach organizacyjnych ZUS i KRUS.