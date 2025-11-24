REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Usługi dla seniorów » Nowa pomoc dla seniorów już od 2026 r. Obejmie aż 5 sfer. Korzyści będą ogromne, a budżet jest liczony w setkach milionów

Nowa pomoc dla seniorów już od 2026 r. Obejmie aż 5 sfer. Korzyści będą ogromne, a budżet jest liczony w setkach milionów

24 listopada 2025, 08:23
[Data aktualizacji 24 listopada 2025, 08:23]
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Nowa pomoc dla seniorów już od 2026 r. Obejmie aż 5 sfer. Korzyści będą ogromne, a budżet jest liczony w setkach milionów
Nowa pomoc dla seniorów już od 2026 r. Obejmie aż 5 sfer. Korzyści będą ogromne, a budżet jest liczony w setkach milionów
Nic nie wskazuje na to, by przyrost naturalny w Polsce w najbliższym czasie pozytywnie nas zaskoczył. To zaś oznacza, że uwaga rządzących musi skupić się najbliższym czasie na rozwoju polityki senioralnej. Jak planują poradzić sobie z tym wyzwaniem? Odpowiedzią będzie między innymi specjalny program z dużym budżetem.

Rozkwit polityki senioralnej to konieczność

Od pewnego czasu głośno mówi się o tym, że sytuacja demograficzna w Polsce jest zła. Rządzący wprost wskazują, że to polityka senioralna musi w najbliższym czasie stać się przedmiotem wzmożonej uwagi i musi ona być prowadzona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym, a jednocześnie nie odciągnąć od rynku pracy osób w wieku właściwym dla aktywności zawodowej, które nie mając innej alternatywy będą musiały zaopiekować się starszymi członkami rodziny i w związku z tym zrezygnują z pracy zarobkowej. Jednym z elementów takiej polityki jest rządowy program Senior+, który w ostatnim czasie stanowił wsparcie przy tworzeniu domów i klubów dla osób starszych. Jak się okazuje, będzie on w najbliższych latach kontynuowany w zbogaconej formie. Od 2026 roku zostanie połączony z programem Aktwyni+ i będzie realizowany pod nazwą Aktywni Seniorzy. Czas trwania określono na okres aż do 2030 roku.

Budżet programu jest liczony w setkach milionów

Budżet programu ma wynieść ponad 600 milionów złotych i ma on objąć pięć sfer działania:
- innowacyjna polityka senioralna – będą to działania na poziomie ogólnopolskim, których celem będzie wsparcie nowoczesnej strategii i koncepcji polityki senioralnej,
- edukacja i rozwój – wsparcie osób starszych w edukacji, np. w zakresie działalności uniwersytetów trzeciego wieku, ale również mniejszych fundacji i stowarzyszeń,
- społeczna aktywność seniorów – celem będzie wsparcie samoorganizacji seniorów, np. poprzez tworzenie rad seniorów, organizowanie kół tematycznych, czy wolontariatu,
- współpraca międzypokoleniowa – jej celem będzie zacieśnianie relacji międzypokoleniowych poprzez organizację wydarzeń i działań codziennych zbliżających osoby młodsze i starsze pokolenia (warsztaty, pikniki, projekty edukacyjne),
- rozwój dziennych domów dla seniorów – będzie to kontynuacja programu Senior+ pozwalająca na otrzymanie dofinansowania do tworzenia oraz prowadzenia placówek dziennego pobytu (budżet wyniesie aż 400 mln zł).

W odniesieniu do programu podkreśla się, że da on szerokie możliwości działania nie tylko samorządom, ale również fundacjom, stowarzyszeniom i grupom lokalnym, które prowadzą działalność nakierowaną na poprawę jakości życia osób starszych. Da to dwojaki efekt – korzyści osiągną nie tylko seniorzy, ale również same organizacje zyskają duże szanse na rozwój swojej działalności.

Źródło: INFOR
