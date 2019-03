Renta rodzinna 2019 – dokumenty

Kiedy przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje w razie śmierci osoby, która:

miała ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (lub spełniała warunki do ich otrzymania), pobierała zasiłek przedemerytalny, pobierała świadczenie przedemerytalne bądź pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje najbliższym zmarłej/zmarłego.

Dokumenty do renty rodzinnej w 2019 r.

Aktualnie aby uzyskać rentę rodzinną po bliskim zmarłym należy złożyć Wniosek o rentę rodzinną ERR >>> POBIERZ WNIOSEK. W przypadku złożenia wniosku w miesiącu, w którym osoba bliska zmarła lub w miesiącu następnym, przyznana renta będzie obejmowała okres od śmierci tej osoby (jeśli uprawniony już w dniu śmierci osoby bliskiej spełniał warunki to otrzymania renty rodzinnej po tym zmarłym). Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym, przyznanie renty nastąpi od dnia powstania prawa do niej, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Dokument można złożyć w każdej jednostce ZUS, jednak rozpatrzy go oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o rentę. Jeśli uprawniony mieszka w Polsce, będzie to jego miejsce zameldowania na pobyt stały.

Jeżeli osoba zmarła miała już ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS albo kapitał początkowy, wystarczy złożenie samego wniosku. W przeciwnym razie należy przedstawić dodatkowo dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia zmarłego. ZUS musi bowiem ustalić czy i w jakiej wysokości zmarły miałby prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Do wniosku należy dołączyć: