W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku

Od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest pewien sposób aby zarabiać więcej będąc nadal tylko na minimalnej płacy – nawet o nieco więcej niż jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Można otrzymać dodatkowo nawet 5.379,20 zł.

Stawki wynagrodzeń na 2026 r.

15 września 2025 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów, które określa wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązujących od 1 stycznia 2026 roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostaje ustalone na 4806 zł brutto miesięcznie, zaś minimalna stawka godzinowa na kwotę 31,40 zł. W 2026 roku nie przewiduje się kolejnej podwyżki w ciągu roku – stawki mają obowiązywać przez cały rok kalendarzowy, co związane jest z odpowiednio niskim wskaźnikiem inflacji.

Ile wypada godzin pracujących w 2026 r.?

W 2026 r. kalendarz, z uwzględnieniem weekendów oraz dni świątecznych wolnych od pracy kształtuje się w ten sposób, że dla pełnoetatowego pracownika zatrudnionego w zwykłym wymiarze czasu pracy (przeciętnie 8 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) do przepracowania będzie dokładnie 2008 (słownie: dwa tysiące osiem) godzin. To kluczowa informacja dla osób zatrudnionych na minimalnej stawce wynagrodzenia, którzy chcieliby zarobić więcej.

Ustalenie wynagrodzenia z pracodawcą

Z pracodawcą pracownik może umówić się na miesięczną stawkę wynagrodzenia, jak również może ono zostać określone w inny uzgodniony sposób. W szczególności nie ma przeszkód co do tego, aby z pracodawcą umówić się na stawkę godzinową. Trzeba jednak wówczas mieć na uwadze, że w poszczególnych miesiącach kalendarzowych wypada różna liczba dni pracy, zatem i tak określone wynagrodzenie wypłacane za całe poszczególne miesiące będzie się różnić.

Przykład Jan Kowalski, zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na stanowisku magazyniera, umówił się ze swoim pracodawcą na miesięczną stawkę wynagrodzenia na kwotę 5.500,00 zł brutto. Zatem niezależnie od ilości dni pracujących w danym miesiącu, za każdy cały przepracowany miesiąc będzie on otrzymywał stałą stawkę wynagrodzenia. Natomiast jego kolega, Jerzy Nowak, również zatrudniony na stanowisku magazyniera na pełny etat, umówił się z pracodawcę na stawkę godzinową, która wynosi 35,00 zł brutto. W październiku 2025 r. wypadają 23 dni pracujące (to jest bez sobót i niedziel, brak świąt wolnych od pracy), co oznacza że przepracuje on w tym miesiącu 184 godziny na pełnym etacie, a to da mu wynagrodzenie w kwocie 6.440,00 zł. Natomiast w listopadzie 2025 wypada 18 dni pracujących (to jest bez sobót i niedziel oraz występujących w tym miesiącu świąt wolnych od pracy). Oznacza to, że Jerzy Nowak przepracuje w tym miesiącu 144 godziny na pełnym etacie, a to da mu wynagrodzenie w kwocie 5.040,00 zł. Jak widać na powyższym przykładzie, Jan Kowalski pracujący tyle samo, co jego kolega, otrzyma za październik i listopad 2025 r. kwotę 11.000,00 zł wynagrodzenia brutto (2 x 5.500,00 zł brutto), natomiast jego kolega Jerzy Nowak za ten sam okres otrzyma łącznie kwotę 11.480,00 zł wynagrodzenia brutto, to jest o 480 zł więcej.

Powyższy przykład pokazuje, że decydując się na określenie stawki godzinowej wynagrodzenia, pracownik naraża się na większą zmienność wypłaty za poszczególne miesiące. Niemniej jednak w pewnych warunkach może się to okazywać korzystne.

Ile można zarobić więcej w 2026 r. umawiając się na minimalną stawkę godzinową zamiast minimalnej stawki miesięcznej? Czy trzynastka jest realna?

Rachunek w tym przypadku jest prosty. Minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie w 2026 r. dokładnie 4.806,00 zł. To oznacza, że w całym 2026 r. pracownik pełnoetatowy zatrudniony w zwykłym wymiarze czasu pracy na minimalnej miesięcznej stawce wynagrodzenia, zarobi 57.672,00 zł brutto (4.806,00 zł x 12 miesięcy).

Natomiast mając na uwadze liczbę 2008 godzin do przepracowania przypadającą w 2026 r., pracownik pełnoetatowy, który umówi się z pracodawcą na stawkę minimalną godzinową, wynoszącą w 2026 r. dokładnie 31,40 zł w całym 2026 r. zarobi 63.051,20 zł (31,40 zł x 2008 godzin).

Powyższe oznacza, że w drugim przypadku pracownik zarobi aż o 5.379,20 zł więcej od pracownika, który umówi się z pracodawcą na minimalną miesięczną stawkę wynagrodzenia. Mając na uwadze stawkę miesięczną minimalną wynoszącą 4.806,00 zł brutto, w drugim przypadku można otrzymać w skali całego roku wręcz trzynastą pensję! Mając na uwadze fakt, że do 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, warto rozważyć powyższe i zadbać o swój interes odpowiednio wcześniej.