Strona główna » Prawo » W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku

W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku

07 października 2025, 21:23
Tomasz Piwowarski
radca prawny
trzynastka, wynagrodzenie minimalne, minimalna stawka godzinowa, 2026, praca
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
Od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest pewien sposób aby zarabiać więcej będąc nadal tylko na minimalnej płacy – nawet o nieco więcej niż jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Można otrzymać dodatkowo nawet 5.379,20 zł.

Stawki wynagrodzeń na 2026 r.

15 września 2025 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów, które określa wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązujących od 1 stycznia 2026 roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę zostaje ustalone na 4806 zł brutto miesięcznie, zaś minimalna stawka godzinowa na kwotę 31,40 zł. W 2026 roku nie przewiduje się kolejnej podwyżki w ciągu roku – stawki mają obowiązywać przez cały rok kalendarzowy, co związane jest z odpowiednio niskim wskaźnikiem inflacji.

Ile wypada godzin pracujących w 2026 r.?

W 2026 r. kalendarz, z uwzględnieniem weekendów oraz dni świątecznych wolnych od pracy kształtuje się w ten sposób, że dla pełnoetatowego pracownika zatrudnionego w zwykłym wymiarze czasu pracy (przeciętnie 8 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) do przepracowania będzie dokładnie 2008 (słownie: dwa tysiące osiem) godzin. To kluczowa informacja dla osób zatrudnionych na minimalnej stawce wynagrodzenia, którzy chcieliby zarobić więcej.

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Ustalenie wynagrodzenia z pracodawcą

Z pracodawcą pracownik może umówić się na miesięczną stawkę wynagrodzenia, jak również może ono zostać określone w inny uzgodniony sposób. W szczególności nie ma przeszkód co do tego, aby z pracodawcą umówić się na stawkę godzinową. Trzeba jednak wówczas mieć na uwadze, że w poszczególnych miesiącach kalendarzowych wypada różna liczba dni pracy, zatem i tak określone wynagrodzenie wypłacane za całe poszczególne miesiące będzie się różnić.

Przykład

Jan Kowalski, zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na stanowisku magazyniera, umówił się ze swoim pracodawcą na miesięczną stawkę wynagrodzenia na kwotę 5.500,00 zł brutto. Zatem niezależnie od ilości dni pracujących w danym miesiącu, za każdy cały przepracowany miesiąc będzie on otrzymywał stałą stawkę wynagrodzenia. Natomiast jego kolega, Jerzy Nowak, również zatrudniony na stanowisku magazyniera na pełny etat, umówił się z pracodawcę na stawkę godzinową, która wynosi 35,00 zł brutto. W październiku 2025 r. wypadają 23 dni pracujące (to jest bez sobót i niedziel, brak świąt wolnych od pracy), co oznacza że przepracuje on w tym miesiącu 184 godziny na pełnym etacie, a to da mu wynagrodzenie w kwocie 6.440,00 zł. Natomiast w listopadzie 2025 wypada 18 dni pracujących (to jest bez sobót i niedziel oraz występujących w tym miesiącu świąt wolnych od pracy). Oznacza to, że Jerzy Nowak przepracuje w tym miesiącu 144 godziny na pełnym etacie, a to da mu wynagrodzenie w kwocie 5.040,00 zł.

Jak widać na powyższym przykładzie, Jan Kowalski pracujący tyle samo, co jego kolega, otrzyma za październik i listopad 2025 r. kwotę 11.000,00 zł wynagrodzenia brutto (2 x 5.500,00 zł brutto), natomiast jego kolega Jerzy Nowak za ten sam okres otrzyma łącznie kwotę 11.480,00 zł wynagrodzenia brutto, to jest o 480 zł więcej.

Powyższy przykład pokazuje, że decydując się na określenie stawki godzinowej wynagrodzenia, pracownik naraża się na większą zmienność wypłaty za poszczególne miesiące. Niemniej jednak w pewnych warunkach może się to okazywać korzystne.

Ile można zarobić więcej w 2026 r. umawiając się na minimalną stawkę godzinową zamiast minimalnej stawki miesięcznej? Czy trzynastka jest realna?

Rachunek w tym przypadku jest prosty. Minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie w 2026 r. dokładnie 4.806,00 zł. To oznacza, że w całym 2026 r. pracownik pełnoetatowy zatrudniony w zwykłym wymiarze czasu pracy na minimalnej miesięcznej stawce wynagrodzenia, zarobi 57.672,00 zł brutto (4.806,00 zł x 12 miesięcy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast mając na uwadze liczbę 2008 godzin do przepracowania przypadającą w 2026 r., pracownik pełnoetatowy, który umówi się z pracodawcą na stawkę minimalną godzinową, wynoszącą w 2026 r. dokładnie 31,40 zł w całym 2026 r. zarobi 63.051,20 zł (31,40 zł x 2008 godzin).

Powyższe oznacza, że w drugim przypadku pracownik zarobi aż o 5.379,20 zł więcej od pracownika, który umówi się z pracodawcą na minimalną miesięczną stawkę wynagrodzenia. Mając na uwadze stawkę miesięczną minimalną wynoszącą 4.806,00 zł brutto, w drugim przypadku można otrzymać w skali całego roku wręcz trzynastą pensję! Mając na uwadze fakt, że do 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, warto rozważyć powyższe i zadbać o swój interes odpowiednio wcześniej.

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej
Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]
Płaca minimalna 2026: 4806 zł brutto. Ile netto na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Płaca minimalna 2026: 4806 zł brutto. Ile netto na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Źródło: INFOR
Prawo
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
07 paź 2025

Od września 2025 r. są znane kwoty wynagrodzenia minimalnego miesięcznego oraz minimalnej stawki godzinowej. Jest pewien sposób aby zarabiać więcej będąc nadal tylko na minimalnej płacy – nawet o nieco więcej niż jedną dodatkową minimalną pensję w roku! Można otrzymać dodatkowo nawet 5.379,20 zł.
