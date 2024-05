MON: Zmiany w dodatkach stażowych i awansach. Odejścia z wojska. Karta Rodziny Wojskowej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz zapowiedział w Sejmie korzystne zmiany dla sił zbrojnych jak i poszczególnych żołnierzy. Przed nami modernizacja wojsk i więcej pieniędzy na wynagrodzenia mundurowych.

Istotne informacje szefa MON dla żołnierzy co do ich uposażeń i sytuacji finansowej:

1) Poprawa warunków służby wojskowej. Podwyżki o rekordowej skali 20%, to jest 67% więcej niż planowali nasi poprzednicy. Też zwiększenie różnic między korpusami. Mieliśmy sytuację, że z korpus szeregowych do podoficerów, czy z korpusu podoficerów starszych do oficerów nie opłacało się przechodzić pod względem finansowym. Większe obowiązki, a różnice w uposażeniu tylko 50 zł. Zmieniamy to, zmieniam siatkę uposażeń oraz dodatki. Dodatki stażowe będą wypłacane co roku, żeby zatrzymać odchodzenie z wojska. (…)

2) Przyjęliśmy nowy system motywacyjny dla pilotów i personelu zabezpieczającego loty. Wspieramy również w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W pierwszych dniach urzędowania uruchomiliśmy linię wsparcia, pomoc psychologiczną dla wszystkich żołnierzy. To jest traumatyczne doświadczenie. Szczególne trudne doświadczenie mają żołnierze i funkcjonariusze na granicy. Lecą w ich stronę obelgi, konary, potrzebują wsparcia, potrzebują wsparcia ich rodziny. Dlatego tą pomoc, której nasi poprzednicy nie zapewniali, uruchomiliśmy.

3) Wprowadzimy Kartę Rodziny Wojskowej, bo w wojsku służy nie tylko żołnierz, ale służy cała rodzina. To są setki tysięcy osób w całej Polsce, małżonkowie, partnerzy, dzieci, wnuki, rodzice. Oni są związani z Wojskiem Polskim pomimo, że nie noszą munduru. Są częścią wielkiej rodziny wojskowej i chcę Was zapewnić, że państwo polskie w najwyższym stopniu zadba o każdą rodzinę wojskową. Zarówno tą służącą w Wojsku Polskim, jak i o weteranów. Wprowadzimy Kartę Rodziny Wojskowej. (…) To jest taka społeczna odpowiedzialność za Wojsko Polskie.

Wybrane informacje z wystąpienia ministra MON w Sejmie w dniu 22 V 2024 r.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz m.in. powiedział:

1) Za obronę granicy odpowiedzialna jest Straż Graniczna, ale w tym wysiłku wspiera ją Wojsko Polskie w WZZ Podlasie. Jest tam 5,5 tysiąca żołnierzy. Zwiększamy finansowanie. W tym roku 850 mln przekażemy z budżetu MON na finansowanie tego zgrupowania. W porównywalnym okresie ub. groku było to 500 mln. Zwiększamy to zaangażowanie i jesteśmy gotowi zwiększyć obecność wojska na granicy polsko-białoruskiej,

2) Codziennie, dochodzi nawet do 300 prób przekroczenia granicy. To zwiększenie obecności wojska, naprawa zapory, polepszanie jej, kolejne inwestycje są naszym obowiązkiem.

3) Kontrakty w większości były zawierane po wybuchy wojny w Ukrainie. Zakupy były dokonywane w ramach pilnej potrzeby operacyjnej na to wskazuje NIK, z tego trzeba wyciągać wnioski. Nie zabezpieczono środków finansowych na wszystkie działania związane z zakupami w ujęciu wieloletnim, choćby na potrzeby infrastrukturalne. Na najbliższe 10 lat nie zabezpieczono 46 miliardów złotych.

4) Niedobrym było zrywanie kontraktów, chociażby na śmigłowce wielozadaniowe Caracal, czy pozbawienie zdolności do tankowania naszych samolotów w powietrzu. W 2016 roku wycofano nasz udział z międzynarodowego programu pozyskiwania zdolności do rozwoju zdolności transportowo-tankujących. Gdybyśmy się z tego nie wycofali, to już w 2023 mogliśmy korzystać z 7 Airbusów A330 z międzynarodowej jednostki. Do dziś tego nie mamy.

5) Zwiększyliśmy nakłady finansowe na polską armię osiągając rekordowy poziom 4% PKB, najwyższy ze wszystkich państwa NATO. Zwiększyliśmy nakłady finansowe na obronność do 118 mld z budżetu państwa, a łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych to jest 159 mld zł. (…)

6) Większa liczebność Wojska Polskiego podnosząc jego zdolności operacyjne. W tym momencie mamy 198 tys. żołnierzy, w tym 140 tys. zawodowych. W jednostkach szkoli się ponad 20 tys. żołnierzy w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. 9 tysięcy żołnierzy do maja tego roku zostało powołanych do służby zawodowej. To swoisty rekord.

7) koniec się ostatnich hełmów stalowych. Wszystkie hełmy w polskiej armii to będą hełmy kompozytowe. W 100% zabezpieczymy potrzeby umundurowania. (…).