Spadek po mężu i żonie - kto i jak dziedziczy po małżonku?

Z mocy ustawy

Z dziedziczeniem ustawowym będziemy mieli do czynienia, gdy mąż czy zona nie sporządzili ważnego testamentu bądź żadna z osób wskazanych w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności z mocy ustawy dziedziczy właśnie małżonek oraz dzieci.

Sąd stwierdził nabycie spadku po moim mężu w jednej czwartej całości przeze mnie oraz po trzy szesnaste dla każdego z naszych czworga dzieci. Czy sąd postąpił prawidłowo? Dlaczego nie otrzymaliśmy równych części?

Wprawdzie zgodnie z prawem dziedziczenie małżonka i dzieci co do zasady odbywa się w częściach równych, to udział spadkowy małżonka w takim przypadku nie powinien być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (oraz odpowiednio dalszym zstępnym, czyli np. wnukom).

Co w sytuacji, gdy spadkodawca nie miał dzieci? W takim przypadku do dziedziczenia z ustawy powołany jest małżonek (mąż, żona) oraz rodzice zmarłego. Udział spadkowy każdego z rodziców dziedziczących w zbiegu z małżonkiem wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

W chwili śmierci pana Zygmunta żyje jego żona oraz matka. Ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Pan Zygmunt był jedynakiem,nie miał własnych dzieci. W takiej sytuacji do dziedziczenia z ustawy zostanie powołana żona pana Zygmunta oraz matka. Udział spadkowy każdej z nich wyniesie połowę spadku.

Gdy brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, to udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

Nie wszystko podlega dziedziczeniu

Niedawno zmarła moja żona. Pobierała ona rentę z ZUS-u. Czy mam prawo do odziedziczenia świadczenia po niej?

Niektóre prawa nie podlegają dziedziczeniu. Do takich praw należy m. in. prawo do emerytury czy renty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie nie od tego czy są one spadkobiercami.

