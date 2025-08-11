REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Takich przelewów jeszcze nie było! Emeryci otrzymają rekordowe wypłaty czternastek, już we wrześniu

Takich przelewów jeszcze nie było! Emeryci otrzymają rekordowe wypłaty czternastek, już we wrześniu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 08:33
Adam Kuchta
Takich przelewów jeszcze nie było. We wrześniu emeryci otrzymają rekordowe wypłaty
Takich przelewów jeszcze nie było. We wrześniu emeryci otrzymają rekordowe wypłaty
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wrzesień 2025 roku przyniesie długo wyczekiwaną „czternastkę” – dodatkową emeryturę, która dla wielu seniorów stanowi realne wsparcie domowego budżetu. W tym roku jej wysokość to aż 1878,91 zł brutto. Kto dostanie pełną kwotę i jakie są zasady? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

rozwiń >

We wrześniu 2025 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie – tzw. czternastą emeryturę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już potwierdziło ten termin. Podobnie jak w poprzednich latach, świadczenie zostanie wypłacone automatycznie – bez składania wniosków. Pełna kwota czternastki wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli dokładnie tyle, ile wynosi minimalna emerytura w 2025 roku. To realne wsparcie finansowe, szczególnie dla osób o niższych dochodach. Kto może liczyć na pełną wypłatę, a kto dostanie pomniejszoną czternastkę? Wyjaśniamy zasady, terminy oraz wyjątki.

REKLAMA

Czternasta emerytura w 2025 roku – kiedy wypłata dodatkowego świadczenia, w jakiej wysokości będą przelewy pieniężne?

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło już, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – tzw. czternasta emerytura – zostanie wypłacone we wrześniu 2025 r. Informacja ta została zawarta w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r., opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podobnie jak w latach poprzednich, środki trafią automatycznie na konta emerytów i rencistów – bez konieczności składania wniosków.

W 2025 r. pełna wysokość czternastej emerytury wyniesie 1878,91 zł brutto – dokładnie tyle, ile aktualnie wynosi minimalna emerytura w Polsce. Dla wielu seniorów oznacza to więc bardzo konkretną pomoc finansową, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia i inflacji.

Kto dostanie pełną czternastkę, a kto tylko jej część?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Pełną kwotę (1878,91 zł brutto) otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 2900 zł brutto.
  • Po przekroczeniu tej granicy, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – każda złotówka powyżej limitu pomniejsza czternastkę o tę samą kwotę.
  • Minimalna wypłata to 50 zł. Jeśli po odliczeniach świadczenie byłoby niższe – nie zostanie wypłacone.

Przykład: Jeśli emeryt otrzymuje 2800 zł brutto miesięcznie, to mieści się poniżej progu 2900 zł, dlatego otrzyma pełną czternastkę w wysokości 1878,91 zł brutto.
Z kolei jeśli ktoś pobiera 3200 zł emerytury, to przekracza próg o 300 zł, więc jego czternastka zostanie pomniejszona o tę kwotę i wyniesie: 1878,91 zł – 300 zł = 1578,91 zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto wcale nie dostanie 14. emerytury w 2025 roku?

REKLAMA

Seniorzy, których miesięczna emerytura przekracza 4 678,91 zł brutto, nie otrzymają dodatkowego świadczenia od ZUS. Po marcowej waloryzacji próg ten może zostać przekroczony przez większą liczbę emerytów i rencistów, co wykluczy ich z grona beneficjentów czternastki.

Na utratę 14. emerytury wpływają jednak nie tylko waloryzacja czy wysokość emerytury. Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które przekroczyły dozwolony limit dorabiania, również nie otrzymają dodatku. Problem może dotyczyć także wdów i wdowców – ZUS, oceniając prawo do świadczenia, sumuje emeryturę podstawową z rentą wdowią. Jeśli łączna kwota przekroczy 4 678,91 zł brutto, czternasta emerytura nie zostanie przyznana.

Czternastka bez potrąceń i wpływu na inne świadczenia

Czternasta emerytura w 2025 roku będzie zwolniona z potrąceń, takich jak:

  • zajęcia komornicze,
  • zobowiązania alimentacyjne (w niektórych przypadkach),
  • zaległości wobec ZUS lub US.

To oznacza, że środki trafią bezpośrednio do seniorów i nie zostaną przejęte na poczet innych zobowiązań.

Ponadto, czternastka nie będzie wliczana do dochodu przy ustalaniu prawa do:

  • świadczeń z pomocy społecznej,
  • programu 500+ dla osób niesamodzielnych,
  • świadczeń alimentacyjnych.

Jedynym obowiązkowym obciążeniem będzie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternasta emerytura już na stałe w systemie świadczeń emerytalnych

Od 2023 roku „czternastki” zostały wpisane na stałe do systemu świadczeń emerytalnych - ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emeryt. Każdego roku Rada Ministrów określa miesiąc wypłaty w specjalnym rozporządzeniu – terminem granicznym na ogłoszenie tej decyzji jest 31 października.

Oznacza to, że seniorzy mogą obecnie liczyć na coroczną wypłatę czternastej emerytury, co znacząco zwiększa przewidywalność ich domowego budżetu. W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy świadczenie to funkcjonowało jako jednorazowy „dodatek przedwyborczy”, dziś stanowi ono stały element systemu wsparcia dla emerytów.

Jak sprawdzić, kiedy pieniądze z ZUS trafią na konto bankowe seniora?

Czternastki będą wypłacane równolegle z comiesięczną emeryturą lub rentą, zgodnie z harmonogramem ZUS. To oznacza, że niektóre osoby otrzymają przelew już na początku września, a inne – w drugiej połowie miesiąca, w zależności od przydzielonego terminu płatności. Nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wniosków – wypłata nastąpi automatycznie.

Ważne

Czternasta emerytura w 2025 roku będzie wypłacana we wrześniu, razem z regularnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. ZUS będzie wypłacał czternastki w tych samych terminach, w których wypłacane są standardowe świadczenia, czyli: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.

W dobie wysokiej inflacji i rosnących cen żywności, leków oraz energii, dodatkowe środki w postaci czternastki są z pewnością dla wielu seniorów nie tylko wsparciem – ale koniecznością. Choć świadczenie nie rozwiązuje wszystkich problemów finansowych starszych Polaków, to stanowi realną ulgę dla osób o najniższych dochodach.

Którym seniorom przysługuje czternasta emerytura? Co dokładnie wynika z przepisów emerytalnych?

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Na podstawie art. 2 ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, 14. emerytura przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do:

  1. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  4. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  5. świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  6. emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  7. rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  8. rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
  9. renty socjalnej lub renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym, o których mowa w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
  10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1999 oraz z 2024 r. poz. 1243),
  11. świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820),
  12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),
  13. emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
  14. świadczenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
  15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czternasta emerytura nie przysługuje osobom, którym prawo do comiesięcznego świadczenia (np.; emerytury lub renty) zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty tego dodatkowego świadczenia.

Co warto z tego zapamiętać?

  • Czternastka zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r.
  • Pełna kwota to 1878,91 zł brutto (czyli tyle, ile minimalna emerytura)
  • Pełne świadczenie przysługuje do 2900 zł brutto emerytury/renty
  • Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę powyżej tego progu
  • Brak potrąceń komorniczych i wpływu na inne świadczenia
  • Wypłata nastąpi automatycznie – bez wniosku
Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. Numer z wykazu: RD200.
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 183).

Oto tabela z wysokością 14. emerytury w Polsce w latach 2021–2025 (pełna kwota brutto i netto)

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne, które zostało wprowadzone w Polsce w 2021 roku jako forma wsparcia dla emerytów i rencistów. Poniższa tabela przedstawia wysokość 14. emerytury brutto i netto w latach 2021–2025 dla osób uprawnionych do otrzymania pełnego świadczenia, czyli z emeryturą do 2 900 zł brutto.

Rok

Kwota brutto

Kwota netto

2021

1 250,88 zł

ok. 1 022 zł

2022

1 338,44 zł

ok. 1 217,98 zł

2023

1 588,44 zł

ok. 1 445 zł

2024

1 780,96 zł

ok. 1 620,67 zł

2025

1 878,91 zł

ok. 1 709,81 zł

Zobacz również:
Powiązane
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie dla par z co najmniej 50-letnim stażem, od 5000 zł do nawet 8000 zł
Wdowy rozczarowane rentą wdowią: Dostałam jedynie 38 zł podwyżki. To jest kpina!
Wdowy rozczarowane rentą wdowią: Dostałam jedynie 38 zł podwyżki. To jest kpina!
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Ile możesz przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
800 czy 1000 plus nie wystarczy...Ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci
11 sie 2025

800 czy 1000 plus nie wystarczy. Dlaczego? Bo ci rodzice mogą słono zapłacić za swoje zachowanie wobec dzieci i to tysiące złotych. Odszkodowanie czy zadośćuczynienie za naruszenie tych podstawowych praw dziecka może być naprawdę wysokie.
Palenie gałęzi na własnej posesji 2025 - czy można palić gałęzie na własnej posesji? Kiedy można palić gałęzie na działce?
08 sie 2025

Palenie gałęzi i liści, nawet na własnej posesji, może skończyć się mandatem. Zakaz obowiązuje nie tylko w miastach, ale też na wsiach i działkach rekreacyjnych. Sprawdź, co grozi za spalanie gałęzi w 2025 roku i gdzie zgłosić uciążliwego sąsiada, który zadymia okolicę.
Afera z dofinansowaniami z KPO. PARP zapowiada kontrole, opozycja mówi o gigantycznym skandalu i podaje kolejne przykłady
08 sie 2025

Wiele kontrowersji wzbudziła interaktywna mapa projektów, które uzyskały dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, którą opublikowano na kpo.gov.pl. Co ciekawe od rana 8 sierpnia 2025 r. cała strona kpo.gov.pl nie jest dostępna (występują problemy techniczne z jej wyświetleniem). Szeroko krytykuje się zasadność wydatkowania tych środków zwłaszcza w branży HoReCa. PARP zapowiedział kontrolę w tym sektorze. Premier Tusk powiedział, że nie zaakceptuje żadnego marnotrawienia środków z KPO. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał całą sprawę gigantycznym skandalem a inni politycy PiS mówią o największej aferze obecnego rządu
Seniorze, nie musisz płacić za wywóz śmieci! Wystarczy, że spełnisz ten jeden warunek. Jaki?
08 sie 2025

W ostatnim czasie w wielu miastach podniesiono opłaty za odbiór śmieci, co szczególnie dotyka polskich emerytów. Częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat to duża ulga dla ich domowych budżetów. Kto może skorzystać z takiej pomocy? Oto szczegóły.

REKLAMA

Darowizna spółdzielczego prawa z majątku wspólnego bez podatku? Oto bezpieczna ścieżka przekazania nieruchomości w rodzinie
08 sie 2025

Planujesz przekazać mieszkanie bliskim i boisz się podatku? Najnowsza interpretacja skarbówki pokazuje, jak zrobić to legalnie, bez żadnej daniny. Sprawdź, jak darowizna z majątku wspólnego w rodzinie może być całkowicie zwolniona z podatku.
TSUE zmienia zasady gry dla frankowiczów. Koniec z teorią dwóch kondykcji?
08 sie 2025

Wyrok TSUE z 19 czerwca 2025 r. może zrewolucjonizować sposób rozliczania nieważnych umów „frankowych”. Sąd unijny opowiedział się za prostszą i tańszą dla konsumentów teorią salda, podważając dominującą dotąd teorię dwóch kondykcji. Dlaczego część prawników bije na alarm i czy naprawdę chodzi o interes kredytobiorców? Oddzielamy fakty od mitów.
Nie zaparkujesz już pod swoim blokiem – koniec z wymogiem 1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie, „na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego”. Prezydent podpisał ustawę popierającą „patodeweloperkę”
10 sie 2025

W dniu 21 sierpnia 2025 r. wchodzi w życie ustawa, która znosi obowiązujący dotychczas – na szczeblu krajowym – wymóg co najmniej 1,5 miejsca postojowego (a w przypadku zabudowy śródmiejskiej – co najmniej 1 miejsca postojowego) na każde mieszkanie w ramach realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą zmiana ta została wprowadzona – „jest ona spójna z wprowadzanymi przez gminy rozwiązaniami na rzecz zwiększania ruchu pieszego i rowerowego, w tym w obszarach śródmiejskich”, a także ma na celu umożliwienie uwzględniania przy realizacji inwestycji mieszkaniowej m.in. – „lokalizacji terenu inwestycji, stopnia rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych”.
ZUS przeliczy świadczenia (osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach czerwcowych) z urzędu – bez wniosków. Wypłaty w nowej wysokości od 2026 roku. Senat za
07 sie 2025

Od 2026 roku ZUS przeliczy świadczenia osobom pobierającym emerytury i renty rodzinne po emerytach, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Chodzi o wyrównanie strat wynikających z dawnych przepisów, które nie uwzględniały waloryzacji kwartalnych. Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek i czeka teraz na podpis prezydenta.

REKLAMA

Projekt ustawy dla frankowiczów 2025. Jakie zmiany w sporach z bankami?
07 sie 2025

Projekt ustawy z 30 czerwca 2025 r. dotyczący spraw frankowych to dokument, który może radykalnie zmienić krajobraz procesów dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Regulacja przedstawia rozwiązania procesowe i materialne, które mają wspierać konsumentów, ale także – co mniej zauważalne –usystematyzować obecność spraw frankowych w przestrzeni prawnej.
Emerytura bez lat pracy. Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Czy jest to możliwe?
07 sie 2025

Czy można otrzymać emeryturę bez lat pracy? Zazwyczaj prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wymaganego wieku i udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy, jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość uzyskania takiej emerytury. Kto może liczyć na emeryturę bez lat pracy i jakie kryteria musi spełnić? Oto szczegóły.

REKLAMA