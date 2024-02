Szokująca prognoza kosztów utrzymania Twojego domu. Z 225 zł na 1900 zł. 8-krotny wzrost opłaty za tonę CO2

Jej autorem jest Forum Energii. Wszyscy już wiemy, że w 2027 r. zaczniemy płacić opłaty za emisję CO2 przez domy. Forum przewiduje, że opłata za emisję 1 tony CO2 wzrośnie z początkowego poziomu 225 zł (2027 r.) do 1900 zł (2044 r.). Taki wzrost oznacza ogromne koszty utrzymania domów z piecem gazowym albo węglowym. I drastyczny spadek wartości takich domów. Celem jest zmuszenie właścicieli domów do rezygnacji z tych pieców i przejście na pompy ciepła.

Od 2027 r. (z możliwością przesunięcia na 2028 r.) w Europie rusza nowy system ETS2, który nakłada opłaty za emisję CO2 na domy.

ETS2 i roczne opłaty od domów z piecem gazowym albo węglowym

Dotyczy to także Polski. Właściciele domów z piecami gazowymi i węglowymi zostaną obciążeni opłatami. Nie są one dzisiaj znane, co do ostatecznej wysokości - tą poznamy za kilka lat. Ale ETS2 ma być oparty o górną cenę 45 euro za 1 tonę CO2. Dlatego można już szacować, że na początku działania tego systemu opłaty dla jednej nieruchomości mogą rocznie wynieść około 1200-1600 zł. Podkreślamy - rocznie. Bez praktycznego znaczenia jest sposób pobierania tej opłaty. Właściciele domów zapłacą ją prawdopodobnie w ten sposób, że UE najpierw obciąży podmioty sprzedające węgiel, gaz, a Ci przeniosą opłaty na swoich klientów.

Od 225 zł do 1900 zł. 8-krotny wzrost opłaty za tonę CO2 dla Twojego domu. Szokująca prognoza

Forum Energii zakłada wzrost opłaty za CO2 emitowane przez domy aż do kwoty 1950 zł. Za jedną tonę! Ta wartość ma zostać osiągnięta w 2044 r. według poniższej tabeli.

Wybrane Tezy/Założenia przyjęte przez Forum Energii:

1) „W 2027 r. ma wejść w życie opłata za emisję CO2 (ETS2) dla gazu ziemnego i węgla wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Początkowo spowoduje ona wzrost kosztów ogrzewania tymi paliwami o ok. 20% i 60% względem cen dzisiejszych. Wzrośnie też koszt benzyny, który wyniesie ok. 0,45 zł za litr. Z czasem koszty CO2 dla tych nośników najprawdopodobniej będą rosły.”

2) „Do 2030 r., wraz z rozwojem źródeł odnawialnych, hurtowe ceny energii elektrycznej powinny spaść do ok. 400 zł/MWh31, czyli o 46% wobec średniej ceny z trzeciego kwartału 2023 r. (749 zł/MWh). Przełoży się to na spadek cen energii dla gospodarstw domowych (z kosztami dystrybucji, opłatami, podatkami) o ok. 1/3.

3) Od lipca 2024 r. mogą zostać przywrócone rynkowe ceny energii. Będzie to oznaczało ich dalszy, przejściowy wzrost. Dla taryfy G12w to wzrost z 1,56 zł/kWh w dzień oraz 1,13 zł/kWh w weekendy i w nocy na stawki: 1,82 zł/ kWh i 1 zł/kWh z kosztami dystrybucji, opłatami i podatkami25.

Co do zasady, powrót do urealnionych cen energii elektrycznej jest pożądany, szczególnie biorąc pod uwagę koszt ich mrożenia dla budżetu państwa. Znaczenie mają także stabilizacja cen paliw oraz spadek hurtowych cen energii. Nie wrócą one jednak do poziomu sprzed kilku lat, choćby ze względu na rosnące koszty emisji CO2 i koszty rozwoju sieci. Wizja wyższych cen energii może zniechęcić do inwestowania w technologie zeroemisyjne w najbliższych latach.

Ze względu na wejście systemu ETS2 (system handlu uprawnieniami do emisji obejmujący emisje pochodzące z budynków i transportu drogowego) koszty ogrzewania tradycyjnymi metodami ‒ węglem i gazem ‒ będą rosły, podczas gdy rozwój nowoczesnych technologii spowolni. Polska znajduje się obecnie w okresie przejściowym. Ceny energii elektrycznej napędzającej pompy ciepła jeszcze nie spadły, a jednocześnie nie weszły jeszcze w życie opłaty za emisję CO2 dla gazu i węgla. Gospodarstwa domowe, które obecnie zastanawiają się nad wymianą źródła ciepła, znalazły się w pułapce inwestycyjnej.

Komentarze Internautów o prognozach Forum Energii

Internauci zwracają uwagę, że:

1) w sposób nierynkowy, administracyjny została nałożona opłata na gaz i węgiel i

2) nie zgadzają się z założeniami Forum co do cen prądu w przyszłości - Forum zakłada ich zdaniem zbyt niską cenę prądu.

Forum Energii wydało raport na temat ogrzewania budynków w Polsce pod nazwą "Budynki w pułapce gazowej".

W 2027 r. ma wejść w życie unijna opłata za emisję CO2 (ETS2) dla gazu ziemnego i węgla wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Początkowo spowoduje ona wzrost kosztów… pic.twitter.com/NtlxN23GCB February 17, 2024

Nowa taryfa dla pomp ciepła

Forum Energii proponuje następujący przywilej dla właścicieli pomp ciepła:

Dla posiadaczy pomp ciepła (lub innych elektrycznych systemów grzewczych) taryfa G12w, która zachęca do wyłączania pompy ciepła w godzinach szczytu i oferuje tańszą energię w godzinach pozaszczytowych, powinna być pomniejszona o koszt uprawnień do emisji CO2. Proponowana taryfa G12p powinna działać na następujących zasadach:

a. Obniżony koszt za kWh o koszt uprawnień do emisji. Przy obecnej emisyjności systemu elektroenergetycznego obniżka ta wynosiłaby średnio ok. 0,30 zł/kWh brutto 40.

b. Przywilej zakupu tańszej energii powinien obowiązywać tylko w celach grzewczych. Dlatego taryfa G12p powinna być stosowana jedynie w okresie grzewczym w budynkach, których głównym źródłem ogrzewania są pompy ciepła lub inne elektryczne instalacje grzewcze. Aby zapobiec nadużyciom, przy urządzeniach grzewczych mogłyby być instalowane dedykowane liczniki, rozwiązaniem mogłoby być także wprowadzenie limitu rocznego na rabat za koszt CO2 (np. do 6 MWh).

c. Koszt niższej taryfy powinien być rekompensowany z wpływów do budżetu państwa pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (w roku 2023 było to niemal 25 mld złotych)41. Z biegiem czasu, wraz z redukcją emisyjności krajowego systemu elektroenergetycznego, cena energii elektrycznej dla użytkowników końcowych spadałaby o koszt emisji CO2. W związku z tym koszt systemu wsparcia również by malał.

Energia elektryczna wykorzystywana do funkcjonowania pomp ciepła obarczona jest kosztem uprawnień do emisji. Konkurencyjne technologie grzewcze, takie jak kotły na gaz ziemny i węgiel, zostaną obarczone kosztami emisji CO2 najprawdopodobniej dopiero od 2027 r. Biomasa używana do ogrzewania budynków w przeważającej większości nie jest certyfikowana i nie jest obarczona opłatami środowiskowymi. Przyczynia się to do powstawania smogu oraz wylesiania. Ostatecznie wiec, w obecnych warunkach, to użytkownicy pomp ciepła, które są znacznie bardziej efektywne energetycznie i wpływają na obniżenie emisji, ponoszą jej koszty.

źródło: Budynki w pułapce gazowej. Forum Energii