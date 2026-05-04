REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?

Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 maja 2026, 12:05
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
e-Doręczenia, awizo, ADE, ePUAP, BAE, ePUAP, list polecony, poczta polska, korespondencja urzędowa
E-Doręczenia 2026 – koniec awizo, koniec ePUAP. Jak działa nowy system i co zrobić teraz?
shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku papierowe listy z urzędów stały się rzadkością – przynajmniej dla tych, którzy mają aktywną skrzynkę e-Doręczeń. E-Doręczenia są dziś podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych z obywatelami i firmami, o ile przepisy szczególne nie przewidują innych form doręczeń. Zmiana już obowiązuje od ponad czterech miesięcy – czas sprawdzić, czy jesteś gotowy i czy wszystko masz ustawione poprawnie.

rozwiń >

Koniec okresu przejściowego w doręczeniach pism z urzędów – co się zmieniło?

31 grudnia 2025 roku dobiegł końca okres przejściowy, podczas którego urzędy i instytucje publiczne przygotowywały się do cyfrowej transformacji. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są podstawowym narzędziem wymiany korespondencji kierowanej przez urzędy administracji publicznej do obywateli i firm.

REKLAMA

REKLAMA

To przełomowy moment dla polskiej administracji. Zamiast czekać na listonosza z awizo, decyzje urzędowe, zawiadomienia czy odpowiedzi na wnioski trafiają bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Szybko, bezpiecznie i z pełnym potwierdzeniem doręczenia i brakiem ryzyka zaginięcia listu w kopercie.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Krótki instruktaż Ministerstwa Cyfryzacji dla urzędów – 5 kroków

Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że urzędy, które jeszcze z jakichkolwiek względów nie wdrożyły e-Doręczeń, musiały to uczynić niezwłocznie przed końcem 2025 roku. Do końca ubiegłego roku obowiązywał jeszcze okres przejściowy – po jego zakończeniu urzędy nie mogą już powoływać się na przesłanki organizacyjne jako powód niestosowania e-Doręczeń w relacji podmiot publiczny – podmiot niepubliczny. Komunikat resortu do urzędów był jasny i zawierał się w pięciu krokach – zatem co powinien zrobić urząd?

  1. Założyć adres do doręczeń elektronicznych, jeśli jeszcze tego nie zrobił.
  2. Jeśli korzysta z aplikacji e-Doręczeń – może przygotować strukturę pracy tworząc foldery dla poszczególnych usług i konfigurując do nich automatyczne reguły.
  3. Jeśli podmiot publiczny korzysta z e-Doręczeń przez system klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) – sprawdzić konfigurację, w tym poprawność pobierania załączników i klasyfikacji korespondencji.
  4. Zaktualizować swoje e-usługi i formularze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Poinformować obywateli o zmianach, publikując obowiązujące zasady komunikacji i zachęcając do zakładania adresów do e-Doręczeń.

Był to naprawdę ostatni moment na przygotowania: modyfikacje procedur, aktualizacje systemów oraz przeszkolenie pracowników. Brak wdrożenia zmian przez urząd przed końcem 2025 roku utrudnia lub uniemożliwia realizację obowiązków ustawowych.

REKLAMA

Czym właściwie są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja, ale działają w pełni online. System gwarantuje, że wiadomość została wysłana, dostarczona i odebrana – wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Usługa powstała w odpowiedzi na wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które ustanawia wspólne standardy dla usług zaufania w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie e-Doręczenia są kompatybilne z podobnymi systemami w innych krajach UE, a nadzór nad ich funkcjonowaniem sprawuje Minister Cyfryzacji.

Ważne

e-Doręczenia w pigułce – przypomnienie co to w ogóle jest?

E-doręczenia są nowoczesnym systemem komunikacji elektronicznej, umożliwiającym wymianę korespondencji, który stanowi odpowiednik listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Funkcjonują w przestrzeni cyfrowej. E-doręczenia zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Stanowią kluczowy element procesu cyfryzacji usług publicznych.

W ramach e-doręczeń, każdy użytkownik systemu otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (akronim ADE), który jest wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), a także dedykowaną skrzynkę do obsługi e-doręczeń. Za pomocą skrzynki może wysyłać i odbierać korespondencję elektroniczną.

Celem wprowadzenia e-doręczeń jest usprawnienie i przyspieszenie komunikacji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a organami administracji publicznej przez bezpieczne, szybkie i prawnie wiążące przesyłanie dokumentów, pism, decyzji. Do korzystania z e-Doręczeń (lub przynajmniej posiadania skrzynki do obsługi e-Doręczeń) zobowiązane są określone grupy podmiotów. Dla obywateli niebędących przedsiębiorcami korzystanie z systemu jest dobrowolne, jednak stanowi wygodną alternatywę dla korespondencji papierowej. Wymiana korespondencji odbywa się szybciej i nie są potrzebne wizyty na poczcie.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Jeśli chcesz prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem – składać wnioski, otrzymywać decyzje czy zawiadomienia – powinieneś posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dotyczy to zarówno prostych spraw, jak zgłoszenie urodzenia dziecka, jak i bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Brak adresu do e-Doręczeń nie oznacza całkowitego odcięcia od kontaktu z administracją. Jednak podczas korzystania z e-usług na stronach rządowych czy samorządowych system może poprosić o jego założenie. To właśnie na ten adres urząd wysyła odpowiedź – na przykład decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości. W takim przypadku mówimy o e-Doręczeniu poprzez PURDE. To skrót od „Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego" – czyli usługi mającej na celu zapewnienie bezpiecznego i pewnego sposobu doręczania elektronicznej korespondencji pomiędzy obywatelami, firmami a administracją publiczną.

Jeżeli jednak nie masz skrzynki do e-Doręczeń, urząd w Twojej sprawie korzysta z tzw. usługi hybrydowej doręczenia (PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa to pełna nazwa ustawowa). To oznacza, że dany organ administracji, mając na uwadze obowiązek stosowania e-Doręczeń nałożony na urzędy od 1 stycznia 2026 r., nadaje do nas pismo poprzez e-Doręczenia, ale operator usługi (aktualnie Poczta Polska), po wprowadzeniu listu do systemu, drukuje go i doręcza w formie wydruku, który doręcza listonosz.

E-doręczenia a seniorzy oraz osoby wykluczone cyfrowo – czy państwo o nich pamięta?

Wprowadzenie e-Doręczeń nasuwało pytanie: co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub tymi, które nie mają dostępu do Internetu? Na szczęście przewidziano takie sytuacje. Przede wszystkim, jak już wspomniano – do osób nieposiadających adresu dla e-Doręczeń kierowana jest PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa, opisana w poprzednim akapicie, pozwalająca na dokonanie doręczenia przez pocztę wydruku pisma elektronicznego.

Trzeba też wiedzieć, że system e-Doręczeń umożliwia ustanowienie pełnomocnika. Przez pełnomocnika można założyć skrzynkę i uzyskać adres do e-Doręczeń, ale i można go upoważnić do administrowania skrzynką. Może to być szczególnie przydatne dla osób chcących korzystać z tej formy korespondencji i jej zalet – pamiętajmy, że pismo doręczone na skrzynkę elektroniczną nie zgubi się, nie poplami, nie zniszczy. Będzie dostępne z poziomu skrzynki e-Doręczeń w każdym czasie. Pełnomocnikiem może być jak najbardziej również osoba bliska. Pełnomocnictwa można udzielić online lub podczas wizyty w urzędzie – warto sprawdzić, czy w Twojej gminie działa punkt pomocy cyfrowej, gdzie można uzyskać bezpłatną asystę przy zakładaniu skrzynki do e-Doręczeń. Nie ma zatem ryzyka odcięcia niektórych grup osób od korespondencji z administracji publicznej.

ePUAP odszedł do lamusa

Dla wielu osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP zmiany, które weszły w życie z początkiem roku, okazały się zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpiły korespondencję realizowaną dotychczas przez skrzynki ePUAP.

Ważne

Komunikacja przez ePUAP od tego roku jest skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną. Oznacza to realne ryzyko przeoczenia terminów czy nieuznania przez organ złożonych w ten sposób dokumentów.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje także, iż:

  • Obywatel lub firma nie załatwią skutecznie sprawy online, jeśli urząd nie ma aktywnego ADE – w przypadkach, w których przepisy szczególne nie przewidują ani nie wymagają korzystania z innego kanału komunikacji.
  • Przestała obowiązywać fikcja doręczenia dla korespondencji wysłanej z urzędu do podmiotu niepublicznego przez ePUAP.
  • Komunikacja między urzędami nadal może odbywać się przez ePUAP, podobnie jak korespondencja kierowana np. do sądów administracyjnych.
  • E-usługi są zintegrowane z e-Doręczeniami w przypadku usług, dla których przepisy szczególne nie określają ePUAP jako wyłącznego kanału wysyłki.

Obowiązkowe posiadanie adresu e-Doręczeń dla firm – dla większości terminy na założenie już minęły

Trzeba wiedzieć, od kiedy przedsiębiorca musi mieć adres do e-Doręczeń. Jak informuje rząd na stronie biznes.gov.pl, termin na wdrożenie e-Doręczeń zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo w KRS. I tak:

  • firmy, które rejestrują działalność w CEIDG albo w KRS od 1 stycznia 2025 roku, zakładają skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji,
  • firmy, które zarejestrowały działalność w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, muszą mieć adres do e-Doręczeń od 1 października 2026 roku,
  • firmy, które zarejestrowały działalność w KRS przed 1 stycznia 2025 roku, musiały mieć adres do e-Doręczeń od 1 kwietnia 2025 roku,
  • przedstawiciele zawodów zaufania publicznego mają obowiązek posługiwania się e-Doręczeniami od 1 stycznia 2025 roku.
Ważne

Powyższe oznacza, że większość przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody powinna już mieć założoną skrzynkę i posiadać adres w systemie e-Doręczeń! Tylko przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. mają czas do 1 października 2026 roku. Jeżeli Twoja firma powinna już posiadać taki adres, a jeszcze go nie założyłeś – zrób to jak najszybciej.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Dobra wiadomość jest taka, że proces aktywacji adresu do e-Doręczeń jest prosty i można go przeprowadzić całkowicie online. Wystarczy wejść na stronę gov.pl/web/e-doreczenia, gdzie znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku. Cała procedura zajmuje kilka minut i wymaga jedynie potwierdzenia tożsamości – na przykład za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli jeszcze nie masz aktywnego adresu, nie zwlekaj.

Bezpieczeństwo danych na europejskim poziomie

Jedną z największych zalet e-Doręczeń jest wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez unijne przepisy. Zarówno publiczne, jak i komercyjne usługi doręczeń elektronicznych muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące ochrony danych i wiarygodności przekazu.

System zapewnia integralność przesyłanych dokumentów – masz pewność, że treść nie została zmieniona podczas transmisji. Każda operacja jest rejestrowana, co daje pełną transparentność i możliwość weryfikacji w razie wątpliwości.

Dlaczego warto przejść na „cyfrę" zamiast kartki papieru i koperty?

Poza oczywistymi korzyściami ekologicznymi – mniej papieru, mniej transportu – e-Doręczenia oferują szereg praktycznych udogodnień. Korespondencja dociera natychmiast, nie musisz martwić się o awizo w skrzynce czy wizytę na poczcie. Wszystkie dokumenty masz w jednym miejscu, dostępne 24 godziny na dobę z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

To także większa kontrola nad terminami. System informuje o nowych wiadomościach, a data doręczenia jest jednoznacznie określona – koniec z wątpliwościami, czy pismo dotarło i kiedy to się stało. Ponadto warto zauważyć, że korespondencja wysyłana do podmiotu publicznego za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) jest darmowa dla wszystkich.

Źródło: gov.pl

Powiązane
Od 7 maja obowiązkowa rejestracja w nowym wykazie - brak wpisu to naruszenie przepisów, grożą potężne kary
Od 7 maja obowiązkowa rejestracja w nowym wykazie - brak wpisu to naruszenie przepisów, grożą potężne kary
Rząd uderza w korporacje i polityków. Pozwy-straszaki będą kosztować nawet pół miliona złotych
Rząd uderza w korporacje i polityków. Pozwy-straszaki będą kosztować nawet pół miliona złotych
Kilkaset listów dziennie i zero miejsca na błąd. Tak naprawdę wygląda praca listonosza
Kilkaset listów dziennie i zero miejsca na błąd. Tak naprawdę wygląda praca listonosza
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Reklama

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Kredyty frankowe 2026 – co zmieniły kwietniowe wyroki TSUE w sytuacji prawnej kredytobiorców
04 maja 2026

W kwietniu 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kilka bardzo istotnych wyroków dla polskich kredytobiorców. Przeważająca część wyroków dotyczyła kredytów indeksowanych lub denominowanych, potocznie nazywanych frankowymi, choć analogiczna problematyka odnosi się do kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi (euro, dolar amerykański) a wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. dotyczył kredytów konsumenckich.
Coraz więcej zwolnień lekarskich z kodami „F”. Co dla pracownika oznacza taki dokument?
04 maja 2026

Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej. Tak wynika z ostatnich danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niepokoi zwłaszcza rosnąca liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych (kody „F”). Jakie choroby oznaczamy takim symbolem? Co powinien wiedzieć pracownik?
Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?
04 maja 2026

W 2026 roku papierowe listy z urzędów stały się rzadkością – przynajmniej dla tych, którzy mają aktywną skrzynkę e-Doręczeń. E-Doręczenia są dziś podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych z obywatelami i firmami, o ile przepisy szczególne nie przewidują innych form doręczeń. Zmiana już obowiązuje od ponad czterech miesięcy – czas sprawdzić, czy jesteś gotowy i czy wszystko masz ustawione poprawnie.
Kto naprawdę korzysta z AI? Badanie ujawnia nierówności społeczne
04 maja 2026

Upowszechnienie sztucznej inteligencji może tworzyć nowy wymiar nierówności społecznych. Osoby lepiej wykształcone i zamożniejsze korzystają z niej częściej, chętniej i bardziej świadomie - wynika z badania opublikowanego w „Information, Communication & Society”.

REKLAMA

Orzeczenie o niepełnosprawności 2026. Większe pieniądze i nowe ulgi. Sprawdź, co się zmieniło
04 maja 2026

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w 2026 roku to nie tylko formalność, ale klucz do realnego wsparcia finansowego, w tym nowych progów świadczenia wspierającego obowiązujących od stycznia. Przepisy podatkowe i transportowe dynamicznie się zmieniają, dlatego przygotowaliśmy kompletne zestawienie ulg, zniżek i przywilejów. Jak w pełni wykorzystać dostępne możliwości i o jakie środki z waloryzacji możesz się ubiegać w maju 2026 roku?
Wypadki przy pracy: 200 ofiar śmiertelnych, 66,7 tys. poszkodowanych. PIP wskazuje przyczyny
04 maja 2026

Wypadki przy pracy niemal zawsze są bezpośrednią konsekwencją wadliwej struktury organizacji, paraliżującej presji czasu, zgubnej rutyny i braku realnego wsparcia ze strony kadry kierowniczej – ocenił główny inspektor pracy Marcin Stanecki. W 2025 r. przy pracy zginęło prawie 200 osób.
Kim jest Andrzej Poczobut?
03 maja 2026

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.
Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy
03 maja 2026

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.

REKLAMA

Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlaczego Konstytucja 3 Maja była przełomem
03 maja 2026

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
03 maja 2026

Coraz więcej Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji na co dzień – już 40 proc. używa jej regularnie w życiu prywatnym - wynika z raportu Future Mind. AI pomaga rozwijać umiejętności i pełni rolę osobistego asystenta, a dla części użytkowników staje się nawet towarzyszem. Jednocześnie rosną obawy o dezinformację, prywatność i wpływ technologii na relacje międzyludzkie oraz samodzielne myślenie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA