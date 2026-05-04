Listonosz już nie zapuka i nie zostawi awizo – rewolucja w doręczeniach już trwa. Co musisz wiedzieć?

W 2026 roku papierowe listy z urzędów stały się rzadkością – przynajmniej dla tych, którzy mają aktywną skrzynkę e-Doręczeń. E-Doręczenia są dziś podstawowym kanałem komunikacji podmiotów publicznych z obywatelami i firmami, o ile przepisy szczególne nie przewidują innych form doręczeń. Zmiana już obowiązuje od ponad czterech miesięcy – czas sprawdzić, czy jesteś gotowy i czy wszystko masz ustawione poprawnie.

Koniec okresu przejściowego w doręczeniach pism z urzędów – co się zmieniło?

31 grudnia 2025 roku dobiegł końca okres przejściowy, podczas którego urzędy i instytucje publiczne przygotowywały się do cyfrowej transformacji. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia są podstawowym narzędziem wymiany korespondencji kierowanej przez urzędy administracji publicznej do obywateli i firm.

To przełomowy moment dla polskiej administracji. Zamiast czekać na listonosza z awizo, decyzje urzędowe, zawiadomienia czy odpowiedzi na wnioski trafiają bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. Szybko, bezpiecznie i z pełnym potwierdzeniem doręczenia i brakiem ryzyka zaginięcia listu w kopercie.

Krótki instruktaż Ministerstwa Cyfryzacji dla urzędów – 5 kroków

Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że urzędy, które jeszcze z jakichkolwiek względów nie wdrożyły e-Doręczeń, musiały to uczynić niezwłocznie przed końcem 2025 roku. Do końca ubiegłego roku obowiązywał jeszcze okres przejściowy – po jego zakończeniu urzędy nie mogą już powoływać się na przesłanki organizacyjne jako powód niestosowania e-Doręczeń w relacji podmiot publiczny – podmiot niepubliczny. Komunikat resortu do urzędów był jasny i zawierał się w pięciu krokach – zatem co powinien zrobić urząd?

Założyć adres do doręczeń elektronicznych, jeśli jeszcze tego nie zrobił. Jeśli korzysta z aplikacji e-Doręczeń – może przygotować strukturę pracy tworząc foldery dla poszczególnych usług i konfigurując do nich automatyczne reguły. Jeśli podmiot publiczny korzysta z e-Doręczeń przez system klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) – sprawdzić konfigurację, w tym poprawność pobierania załączników i klasyfikacji korespondencji. Zaktualizować swoje e-usługi i formularze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poinformować obywateli o zmianach, publikując obowiązujące zasady komunikacji i zachęcając do zakładania adresów do e-Doręczeń.

Był to naprawdę ostatni moment na przygotowania: modyfikacje procedur, aktualizacje systemów oraz przeszkolenie pracowników. Brak wdrożenia zmian przez urząd przed końcem 2025 roku utrudnia lub uniemożliwia realizację obowiązków ustawowych.

Czym właściwie są e-Doręczenia?

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Mają taką samą moc prawną jak tradycyjna korespondencja, ale działają w pełni online. System gwarantuje, że wiadomość została wysłana, dostarczona i odebrana – wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Usługa powstała w odpowiedzi na wymagania unijnego rozporządzenia eIDAS, które ustanawia wspólne standardy dla usług zaufania w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie e-Doręczenia są kompatybilne z podobnymi systemami w innych krajach UE, a nadzór nad ich funkcjonowaniem sprawuje Minister Cyfryzacji.

Ważne e-Doręczenia w pigułce – przypomnienie co to w ogóle jest? E-doręczenia są nowoczesnym systemem komunikacji elektronicznej, umożliwiającym wymianę korespondencji, który stanowi odpowiednik listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Funkcjonują w przestrzeni cyfrowej. E-doręczenia zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Stanowią kluczowy element procesu cyfryzacji usług publicznych. W ramach e-doręczeń, każdy użytkownik systemu otrzymuje unikalny adres do doręczeń elektronicznych (akronim ADE), który jest wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE), a także dedykowaną skrzynkę do obsługi e-doręczeń. Za pomocą skrzynki może wysyłać i odbierać korespondencję elektroniczną. Celem wprowadzenia e-doręczeń jest usprawnienie i przyspieszenie komunikacji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a organami administracji publicznej przez bezpieczne, szybkie i prawnie wiążące przesyłanie dokumentów, pism, decyzji. Do korzystania z e-Doręczeń (lub przynajmniej posiadania skrzynki do obsługi e-Doręczeń) zobowiązane są określone grupy podmiotów. Dla obywateli niebędących przedsiębiorcami korzystanie z systemu jest dobrowolne, jednak stanowi wygodną alternatywę dla korespondencji papierowej. Wymiana korespondencji odbywa się szybciej i nie są potrzebne wizyty na poczcie.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Jeśli chcesz prowadzić elektroniczną korespondencję z urzędem – składać wnioski, otrzymywać decyzje czy zawiadomienia – powinieneś posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Dotyczy to zarówno prostych spraw, jak zgłoszenie urodzenia dziecka, jak i bardziej skomplikowanych procedur administracyjnych.

Brak adresu do e-Doręczeń nie oznacza całkowitego odcięcia od kontaktu z administracją. Jednak podczas korzystania z e-usług na stronach rządowych czy samorządowych system może poprosić o jego założenie. To właśnie na ten adres urząd wysyła odpowiedź – na przykład decyzję o wymiarze podatku od nieruchomości. W takim przypadku mówimy o e-Doręczeniu poprzez PURDE. To skrót od „Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego" – czyli usługi mającej na celu zapewnienie bezpiecznego i pewnego sposobu doręczania elektronicznej korespondencji pomiędzy obywatelami, firmami a administracją publiczną.

Jeżeli jednak nie masz skrzynki do e-Doręczeń, urząd w Twojej sprawie korzysta z tzw. usługi hybrydowej doręczenia (PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa to pełna nazwa ustawowa). To oznacza, że dany organ administracji, mając na uwadze obowiązek stosowania e-Doręczeń nałożony na urzędy od 1 stycznia 2026 r., nadaje do nas pismo poprzez e-Doręczenia, ale operator usługi (aktualnie Poczta Polska), po wprowadzeniu listu do systemu, drukuje go i doręcza w formie wydruku, który doręcza listonosz.

E-doręczenia a seniorzy oraz osoby wykluczone cyfrowo – czy państwo o nich pamięta?

Wprowadzenie e-Doręczeń nasuwało pytanie: co z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub tymi, które nie mają dostępu do Internetu? Na szczęście przewidziano takie sytuacje. Przede wszystkim, jak już wspomniano – do osób nieposiadających adresu dla e-Doręczeń kierowana jest PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa, opisana w poprzednim akapicie, pozwalająca na dokonanie doręczenia przez pocztę wydruku pisma elektronicznego.

Trzeba też wiedzieć, że system e-Doręczeń umożliwia ustanowienie pełnomocnika. Przez pełnomocnika można założyć skrzynkę i uzyskać adres do e-Doręczeń, ale i można go upoważnić do administrowania skrzynką. Może to być szczególnie przydatne dla osób chcących korzystać z tej formy korespondencji i jej zalet – pamiętajmy, że pismo doręczone na skrzynkę elektroniczną nie zgubi się, nie poplami, nie zniszczy. Będzie dostępne z poziomu skrzynki e-Doręczeń w każdym czasie. Pełnomocnikiem może być jak najbardziej również osoba bliska. Pełnomocnictwa można udzielić online lub podczas wizyty w urzędzie – warto sprawdzić, czy w Twojej gminie działa punkt pomocy cyfrowej, gdzie można uzyskać bezpłatną asystę przy zakładaniu skrzynki do e-Doręczeń. Nie ma zatem ryzyka odcięcia niektórych grup osób od korespondencji z administracji publicznej.

ePUAP odszedł do lamusa

Dla wielu osób przyzwyczajonych do platformy ePUAP zmiany, które weszły w życie z początkiem roku, okazały się zaskoczeniem. Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia zastąpiły korespondencję realizowaną dotychczas przez skrzynki ePUAP.

Ważne Komunikacja przez ePUAP od tego roku jest skuteczna tylko w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych. W pozostałych sytuacjach korespondencja wysłana tym kanałem może zostać uznana za nieskuteczną. Oznacza to realne ryzyko przeoczenia terminów czy nieuznania przez organ złożonych w ten sposób dokumentów.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje także, iż:

Obywatel lub firma nie załatwią skutecznie sprawy online, jeśli urząd nie ma aktywnego ADE – w przypadkach, w których przepisy szczególne nie przewidują ani nie wymagają korzystania z innego kanału komunikacji.

– w przypadkach, w których przepisy szczególne nie przewidują ani nie wymagają korzystania z innego kanału komunikacji. Przestała obowiązywać fikcja doręczenia dla korespondencji wysłanej z urzędu do podmiotu niepublicznego przez ePUAP .

. Komunikacja między urzędami nadal może odbywać się przez ePUAP, podobnie jak korespondencja kierowana np. do sądów administracyjnych.

nadal może odbywać się przez ePUAP, podobnie jak korespondencja kierowana np. do sądów administracyjnych. E-usługi są zintegrowane z e-Doręczeniami w przypadku usług, dla których przepisy szczególne nie określają ePUAP jako wyłącznego kanału wysyłki.

Obowiązkowe posiadanie adresu e-Doręczeń dla firm – dla większości terminy na założenie już minęły

Trzeba wiedzieć, od kiedy przedsiębiorca musi mieć adres do e-Doręczeń. Jak informuje rząd na stronie biznes.gov.pl, termin na wdrożenie e-Doręczeń zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo w KRS. I tak:

firmy, które rejestrują działalność w CEIDG albo w KRS o d 1 stycznia 2025 roku , zakładają skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji,

, zakładają skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji, firmy, które zarejestrowały działalność w CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku , muszą mieć adres do e-Doręczeń od 1 października 2026 roku ,

, muszą mieć adres do e-Doręczeń od , firmy, które zarejestrowały działalność w KRS przed 1 stycznia 2025 roku , musiały mieć adres do e-Doręczeń od 1 kwietnia 2025 roku ,

, musiały mieć adres do e-Doręczeń , przedstawiciele zawodów zaufania publicznego mają obowiązek posługiwania się e-Doręczeniami od 1 stycznia 2025 roku.

Ważne Powyższe oznacza, że większość przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody powinna już mieć założoną skrzynkę i posiadać adres w systemie e-Doręczeń! Tylko przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. mają czas do 1 października 2026 roku. Jeżeli Twoja firma powinna już posiadać taki adres, a jeszcze go nie założyłeś – zrób to jak najszybciej.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Dobra wiadomość jest taka, że proces aktywacji adresu do e-Doręczeń jest prosty i można go przeprowadzić całkowicie online. Wystarczy wejść na stronę gov.pl/web/e-doreczenia, gdzie znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku. Cała procedura zajmuje kilka minut i wymaga jedynie potwierdzenia tożsamości – na przykład za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Jeśli jeszcze nie masz aktywnego adresu, nie zwlekaj.

Bezpieczeństwo danych na europejskim poziomie

Jedną z największych zalet e-Doręczeń jest wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez unijne przepisy. Zarówno publiczne, jak i komercyjne usługi doręczeń elektronicznych muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące ochrony danych i wiarygodności przekazu.

System zapewnia integralność przesyłanych dokumentów – masz pewność, że treść nie została zmieniona podczas transmisji. Każda operacja jest rejestrowana, co daje pełną transparentność i możliwość weryfikacji w razie wątpliwości.

Dlaczego warto przejść na „cyfrę" zamiast kartki papieru i koperty?

Poza oczywistymi korzyściami ekologicznymi – mniej papieru, mniej transportu – e-Doręczenia oferują szereg praktycznych udogodnień. Korespondencja dociera natychmiast, nie musisz martwić się o awizo w skrzynce czy wizytę na poczcie. Wszystkie dokumenty masz w jednym miejscu, dostępne 24 godziny na dobę z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

To także większa kontrola nad terminami. System informuje o nowych wiadomościach, a data doręczenia jest jednoznacznie określona – koniec z wątpliwościami, czy pismo dotarło i kiedy to się stało. Ponadto warto zauważyć, że korespondencja wysyłana do podmiotu publicznego za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) jest darmowa dla wszystkich.

Źródło: gov.pl