Jak stworzyć atrakcyjny program ubezpieczeń grupowych?

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i bliskich nabrało w ubiegłym roku, w obliczu pandemii, szczególnego znaczenia. Dlatego gwałtownie wzrosła popularność różnego rodzaju form dodatkowej ochrony, w tym grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie. Pracodawcy, chcąc zwiększyć komfort pracowników, dynamicznie zmieniali programy benefitów, koncentrując się głównie na tych właśnie dodatkach pozapłacowych.

Odpowiednio dobrane ubezpieczenia potrafią znacząco wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych, a w efekcie wpłyną na ich zadowolenie z pracy. Na jakie elementy ubezpieczeń grupowych pracodawcy powinni zwracać więc szczególną uwagę? Oto kilka wskazówek.





Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć dochód

Grupowe ubezpieczenie na życie może uwzględniać wiele rodzajów ochrony. Podstawowym jest zapewnienie wsparcia finansowego w razie zachorowania, wypadku ubezpieczonego czy śmierci. Często obejmuje też pomoc finansową w razie hospitalizacji, także w wyniku COVID-19. Choć to ważne zabezpieczenie, to można je jeszcze dalej rozbudować. Jednym z rozszerzeń, które ostatnio zyskują popularność, jest uwzględnienie w polisie odszkodowania za utratę zdolności do pracy wskutek następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby. W najbardziej rozbudowanej postaci oznacza to uzupełnienie programu ochrony o ubezpieczenie dochodu, które może zapewniać wypłatę pieniędzy także w razie czasowej niezdolności do pracy, np. z powodu wspomnianego już koronawirusa.

Nie każdego stać na polisę indywidualną

Odpowiednio dobrana suma ubezpieczenia i dodatkowe elementy ochrony mogą zatem zapewnić realną i ważną ochronę pracownikom. Dlaczego to jest takie istotne? Trzeba zauważyć, że wielu osób nie stać na zakup polisy indywidualnej z zakresem ochrony, który odpowiadałaby ich potrzebom. Ta sama ochrona, w polisie grupowej będzie zdecydowanie tańsza, właśnie dzięki „grupie” ubezpieczonych, możliwościom negocjacji warunków i rozłożeniu ryzyka. Ubezpieczenie od pracodawcy jest więc często jedyną możliwością otrzymania jakiejkolwiek dodatkowej ochrony. Dlatego przedsiębiorcy powinni regularnie informować pracowników o korzyściach z posiadanej ochrony, co wpływa na poziom zadowolenia z warunków pracy.

Większość funkcjonujących teraz na rynku grupowych polis na życie ma właśnie rolę ochronną. Jednak biorąc pod uwagę zmieniające się trendy i potrzeby ubezpieczonych, mogą one zostać za jakiś czas rozbudowane też o elementy oszczędnościowe, które są obecnie domeną polis indywidualnych.

Ubezpieczenia zdrowotne – dostępność najważniejsza

Kolejnym, równie popularnym benefitem pracowniczym, z którego chętnie korzysta wielu pracowników, są programy opieki zdrowotnej. Zapewniają one dostęp do prywatnych świadczeń medycznych, co w sytuacji skupienia sił publicznych na walce z koronawirusem, jest szczególnie istotne. Na co zatem zwracać uwagę wybierając to ubezpieczenie lub abonament dla pracowników? Przede wszystkim należy zwracać uwagę na zakres specjalistów, badań i zabiegów dostępnych w ramach polisy oraz na listę placówek, w których można skorzystać z pomocy. Program zapewnia zazwyczaj dostęp do wielu samodzielnych przychodni, różnych sieci medycznych, a zdarza się, że indywidualnych praktyk lekarskich. Dzięki temu łatwiej umówić się szybko na wizytę. W dobie pandemii wielu oferentów rozwija też dynamicznie swoje usługi zdalne. Pomoc bazująca obecnie na poradach telefonicznych powoli jest uzupełniana o dostęp do urządzeń pozwalających na samodzielne wykonanie podstawowych badań oraz bieżące monitorowanie stanu zdrowia osób przewlekle chorych.

Co jeszcze można ubezpieczyć grupowo?

Ubezpieczenia grupowe można też jeszcze bardziej rozbudowywać, włączając do nich też inne elementy ochrony ubezpieczeniowej. Polisy na życie coraz częściej uzupełniane są o pomoc domową typu assistance, czyli wsparcie w naprawie awarii domowych. W przypadku masowej pracy zdalnej nabiera to jeszcze większego znaczenia. To jednak tylko jedna z opcji. Przed pandemią popularne było też dodawanie do standardowych warunków polisy także ubezpieczeń turystycznych. Choć jeszcze przez jakiś czas ten element będzie mniej pożądany, to przykłady pokazują, że zakres grupowych ubezpieczeń może być urozmaicony.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia