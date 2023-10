Wybory 2023. Ostatnia szansa, aby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego!

Termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego upływa do 13. dnia przed dniem wyborów. 2 października to więc ostatni moment! Można to zrobić przez internet albo w urzędzie.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenie przez internet

Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenie w urzędzie

Kto może głosować korespondencyjnie? Możliwość zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego ma każdy, kto: będzie głosować w Polsce,

ma ukończone 18 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub jest osobą sprawną ruchowo, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat,

w dniu wyborów przebywa na kwarantannie lub w izolacji,

może głosować, czyli ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Korespondencyjnie nie zagłosują osoby, które przebywają za granicą. Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenie przez internet Najprościej i najszybciej jest złożyć wniosek przez portal gov.pl tutaj. W tym celu trzeba mieć dane do swojego profilu zaufanego. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, należy mieć skan lub zdjęcie aktualnego orzeczenia organu, który ustalił stopień niepełnosprawności. Ważne Osoba z niepełnosprawnością wzroku, może zażądać w zgłoszeniu, aby pakiet wyborczy zawierał nakładkę na kartę do głosowania, sporządzoną w alfabecie Braille'a. Potwierdzenie złożenia i podpisania wniosku będzie na skynce ePUAP. Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenie w urzędzie Należy przygotować dokument tożsamości i zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (do pobrania tutaj). W zgłoszeniu należy podać następujące dane: nazwisko,

imię (imiona),

numer PESEL

oznaczyć wybory, których dotyczy zgłoszenie

wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy

osoba z niepełnosprawnością powinna dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu, który ustalił stopień niepełnosprawności. Następnie z listy dostępnej na stronie pkw.gov.pl wybrać komisarza wyborczego i złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą. Niezależnie od sposobu zgłoszenia pakiet do głosowania przyjdzie pocztą na wskazany we wniosku adres nie później niż 6 dni przed dniem wyborów. Usługa jest bezpłatna. Izolacja - wyjątek Okres do 13 dni przed wyborami nie dotyczy osób na kwarantannie lub w izolacji. Jeśli rozpoczęły się one na mniej niż 5 dni przed wyborami, można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów. Podstawa prawna Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1277 ze zm.)