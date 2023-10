Wyniki wyborów 2023. Aktualne dane PKW

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 54 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Lewica - 8,22 proc., Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

rozwiń >

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 54 proc. komisji

PiS - 38,13 proc. KO - 28 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Lewica - 8,22 proc., Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc. - podała PKW na konferencji prasowej w poniedziałek, po policzeniu wyników z blisko 54 proc. komisji.

REKLAMA

W poniedziałek o godz. 13.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu, na podstawie danych z niecałych 54 proc. komisji wyborczych. Jak wskazano, PiS wedle tych danych zebrał jak na razie 3 751 884 głosów, co stanowi 38,13 proc. Drugi komitet - Koalicja Obywatelska - zdobył 2 755 021, co stanowi 28 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą wedle obecnych danych zagłosowało 1 416 820 osób, co dało wynik 14,40 proc. Kolejne miejsce zajęła Lewica - 808 343 głosów, co dało 8,22 proc. Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowało w policzonych komisjach 720 792 osób, co dało 7,33 proc. Kolejny komitet wyborczy - Bezpartyjni Samorządowcy - zdobył 188 172 głosów, co w przeliczeniu daje 1,91 proc. Wynik powyżej jednego procenta zanotował jeszcze komitet +Polska jest jedna+ - 162 223 głosy, czyli 1,65 proc.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 52,84 proc. obwodów

PKW po podliczeniu głosów z 52,84 proc. komisji: PiS - 38,13 proc. KO - 27,92 proc., Trzecia Droga - 14,4 proc., Lewica - 8,22 proc. Konfederacja - 7,33 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 51,81 proc. obwodów

PKW: dane z 51,81 proc. obwodów: PiS - 38,17 proc., KO - 27,95 proc.; Trzecia Droga - 14,39 proc.

W poniedziałek po godz. 13 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 51,81 proc. komisji. Według tych danych PiS zdobyło 38,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 27,95 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,39 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,24 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,33 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,90 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,85 proc. - zagłosowało 9 657 017 osób z 13 256 361 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 50,02 proc. obwodów

PiS - 38,32 proc., KO - 27,81 proc.; Trzecia Droga - 14,37 proc.; Nowa Lewica - 8,23 proc.; Konfederacja - 7,34 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

Wyniki wyborów 2023. Senat. Dane PKW z 50,02 proc. komisji

Dane PKW z 50,02 proc. komisji do Senatu: PiS - 37,65 proc., KO - 26,69 proc., Trzecia Droga - 10,00 proc.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 46,34 proc. obwodów

PiS - 38,65 proc., KO - 27,51 proc.; Trzecia Droga - 14,38 proc.; Nowa Lewica - 8,15 proc.; Konfederacja - 7,36 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,89 proc.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 41,1 proc. obwodów

PiS - 39,20 proc., KO - 27,07 proc.; Trzecia Droga - 14,27 proc.; Nowa Lewica - 8,06 proc.; Konfederacja - 7,40 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,90 proc.

Wyniki wyborów 2023. Senat. Dane PKW z 43,19 proc. obwodów

PiS - 38,35 proc.; KO - 26,44 proc., Trzecia Droga 9,30 proc.

Wyniki wyborów 2023. PKW: dane z 31,66 proc. komisji wyborczych

REKLAMA

Po przeliczeniu głosów z 31,66 proc. komisji wyborczych PKW podała w poniedziałek rano cząstkowe wyniki wyborów do Sejmu. Według wyników, PiS zdobył 39,94 proc., KO - 26,46 proc., Trzecia Droga - 14,14 proc.. Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z 7,40 proc.

Wyniki wyborów 2023. W poniedziałek, ok. godziny 10:30 rano, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 31,66 proc. komisji - 9972 na 31497 obwodów. Jak wskazano, PiS zdobył do tej pory 39,94 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 26,46 proc.

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,14 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,03 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,40 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych z wynikiem 1,87 proc.

Wyniki wyborów 2023. Dane z 10,3 proc. komisji wyborczych

Wyniki głosowania z 10,3 proc. obwodów, z których dane spłynęły do PKW wyglądają w ten sposób:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 612 469 głosów, co daje mu 40,17 proc. poparcia.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 404 874 głosów – 26,55 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 208 304 głosów, co daje mu 13,66 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskał 127 229 głosów i – tym samym – 8,34 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 112 037 głosów i 7,35 proc. poparcia.

Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali 27 543 głosy – 1,81 proc. poparcia.

Frekwencja w wyborach do Sejmu

PKW: frekwencja w wyborach parlamentarnych, według danych z 53,73 proc. obwodów, wyniosła 72,85 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,13 proc. - zagłosowało 5 386 857 osób z 7 468 144 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.

Wyniki referendum 2023 [aktualizacja]

REKLAMA

Według danych z 52,77 proc. obwodów frekwencja w referendum wyniosła 42,60 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Według danych z 16 tys. 621 na 31 tys. 497 (52,77 proc.) Obwodowych Komisji Wyborczych, częściowa frekwencja w referendum wyniosła 42,60 proc.

Marciniak tłumaczył, że "liczba osób uprawnionych do referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 mln 453 tys. 77 głosów".

"W obwodach, z których otrzymano dane oddano 5 mln 730 tys. 380 głosów, czyli ważnych kart do głosowania, co stanowi 42,60 proc. liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach" - poinformował.

Szef PKW podał podczas konferencji w poniedziałek o godz. 10.00 częściowe wyniki referendum, według stanu na poniedziałek, na godz. 9.50. Przytoczone dane pochodzą "z 8 tys. 893 Obwodowych Komisji Wyborczych, na ich ogólną liczbę 31 tys. 497 Obwodowych Komisji Wyborczych". Czyli, jak poinformował Marciniak, według danych z 28,23 proc. komisji, frekwencja wyniosła 43,53 proc.

Marciniak tłumaczył, że "liczba osób uprawnionych do referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 6 mln 544 tys. 60 głosów". "W obwodach, z których otrzymano dane oddano 2 mln 848 tys. 869 głosów, czyli ważnych kart do głosowania, co stanowi 43,53 proc. liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach" - poinformował.

PKW podała również wyniki odpowiedzi na każde z czterech pytań referendalnych. Na pierwsze - "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" - padło 96,61 proc. odpowiedzi "nie". Na drugie - "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" - 95,04 odpowiedzi "nie".

Na trzecie pytanie "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - "nie" odpowiedziało 96,16 proc. tych. którzy wzięli udział w referendum. Na ostatnie pytanie - "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - padło 96,96 proc. odpowiedzi na "nie".