Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie

Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie

16 marca 2026, 10:57
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie
Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie
Sejm RP
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, ich wynik mógłby doprowadzić do jednego z najbardziej skomplikowanych układów politycznych w ostatnich latach. Najnowsze symulacje pokazują, że choć jedna z partii wyraźnie prowadzi w sondażach, żadna ze stron sceny politycznej nie byłaby w stanie samodzielnie stworzyć stabilnej większości w Sejmie. To scenariusz, który może oznaczać długie i trudne negocjacje koalicyjne.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska. Najnowszy sondaż pokazuje jednak, że nawet wyraźna przewaga w poparciu nie musi oznaczać łatwej drogi do utworzenia stabilnego rządu. Układ sił w parlamencie mógłby bowiem doprowadzić do trudnych negocjacji koalicyjnych, a nawet do politycznego pata.

Lider jest, ale większości może zabraknąć

Z badania wynika, że największe poparcie uzyskałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 31,8 proc. respondentów. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc.

Na trzeciej pozycji znalazłaby się Konfederacja, którą popiera 14,2 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności uplasowały się kolejne ugrupowania: Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 8 proc. oraz Nowa Lewica, na którą chciałoby zagłosować 6,9 proc. badanych.

Poniżej progu wyborczego znalazły się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,6 proc., Partia Razem z poparciem 2,1 proc. oraz Polska 2050, którą wskazało 0,9 proc. respondentów. Jednocześnie 7,3 proc. badanych przyznało, że nadal nie podjęło decyzji, na kogo oddałoby swój głos.

Wysoka deklarowana frekwencja

Sondaż wskazuje również na stosunkowo duże zainteresowanie udziałem w wyborach. Do urn – według deklaracji – poszłoby 61,3 proc. ankietowanych. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 44 proc. badanych, a kolejne 17,3 proc. zadeklarowało, że „raczej” wzięłoby udział w głosowaniu.

Jednocześnie 37,7 proc. uczestników sondażu przyznało, że nie planuje udziału w wyborach.

Podział mandatów komplikuje sytuację

Choć przewaga Koalicji Obywatelskiej w sondażu jest wyraźna, kluczowe znaczenie miałby podział mandatów w Sejmie. Przy założeniu, że próg wyborczy przekroczy pięć ugrupowań, układ miejsc w parlamencie mógłby wyglądać w przybliżeniu następująco.

Koalicja Obywatelska mogłaby zdobyć około 174 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na około 132 miejsca w Sejmie. Trzecia Konfederacja wprowadziłaby do parlamentu około 77 posłów.

Kolejne miejsca przypadłyby Konfederacji Korony Polskiej z około 43 mandatami oraz Nowej Lewicy, która mogłaby zdobyć około 37 mandatów.

Taki układ oznaczałby bardzo rozdrobniony parlament i znacząco utrudniłby stworzenie stabilnej większości.

Rząd bez większości?

Gdyby taki podział mandatów się potwierdził, obecna koalicja rządząca mogłaby liczyć jedynie na około 211 mandatów. To wciąż za mało, aby samodzielnie rządzić – do większości w Sejmie potrzeba przecież 231 głosów. Oznacza to, że do stabilnej większości brakowałoby jej około 20 posłów.

Z kolei ugrupowania prawicowe mogłyby łącznie dysponować nawet ponad 250 mandatami. W teorii dawałoby to szansę na stworzenie alternatywnej większości parlamentarnej. W praktyce pojawia się jednak poważny problem polityczny.

Spór na prawicy utrudnia scenariusz rządowy

Jedną z największych przeszkód są relacje pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami prawicy. W ostatnich dniach kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, zdecydowanie wykluczył możliwość współpracy w przyszłym rządzie z politykiem Grzegorz Braun.

Polityk podkreślił publicznie, że taki scenariusz jest – jak stwierdził – „na 200 proc. niemożliwy”. Tego typu deklaracje mogą znacząco utrudnić ewentualne rozmowy koalicyjne i sprawiają, że stworzenie stabilnego rządu po wyborach mogłoby być bardzo skomplikowane.

Realny scenariusz sejmowego impasu

Eksperci zwracają uwagę, że przy tak rozdrobnionej scenie politycznej Polska mogłaby stanąć przed poważnym wyzwaniem. Jeżeli żadna ze stron nie byłaby w stanie zbudować stabilnej koalicji, proces formowania rządu mógłby się znacząco wydłużyć.

W skrajnym scenariuszu mogłoby to oznaczać nawet kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne negocjacje oraz poważne napięcia polityczne.

Dlatego coraz częściej pojawia się pytanie, czy przyszłe wybory parlamentarne nie doprowadzą do jednego z największych sejmowych impasów w najnowszej historii polskiej polityki.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Onet 9 marca 2026 roku. Badanie wykonano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Choć do kolejnych wyborów parlamentarnych – planowanych na 2027 rok – pozostaje jeszcze sporo czasu, obecne sondaże pokazują, że układ sił na polskiej scenie politycznej może być wyjątkowo wyrównany. A to oznacza, że walka o władzę w nadchodzących latach może być jedną z najbardziej nieprzewidywalnych od wielu lat.

Zobacz również:
Prawo
Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie
16 mar 2026

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, ich wynik mógłby doprowadzić do jednego z najbardziej skomplikowanych układów politycznych w ostatnich latach. Najnowsze symulacje pokazują, że choć jedna z partii wyraźnie prowadzi w sondażach, żadna ze stron sceny politycznej nie byłaby w stanie samodzielnie stworzyć stabilnej większości w Sejmie. To scenariusz, który może oznaczać długie i trudne negocjacje koalicyjne.
Polacy podzieleni w sprawie prawyborów sędziowskich do KRS [SONDAŻ]
16 mar 2026

Blisko połowa badanych uważa, że Sejm powinien uszanować wyniki sędziowskich prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa . Przeciwna jest co czwarta osoba – wynika z sondażu IBRiS dla "Rz".
Jest rewolucja w rozwodach. Małżeństwo będzie można rozwiązać w urzędzie zamiast w sądzie. Sejm zdecydował
16 mar 2026

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która wprowadza do polskiego prawa możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że część par będzie mogła rozwieść się bez udziału sądu, bez rozpraw i bez wielomiesięcznego wyczekiwania na wyrok. Zamiast tego procedura ma się odbywać w urzędzie stanu cywilnego, szybko i sprawnie. Od kiedy rewolucja w rozwodach?
Koniec z obowiązkiem zapewniania lokalu zamiennego i płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – nowe przepisy chroniące wynajmujących przed lokatorami, którzy z aktualnych regulacji „zrobili sobie sposób na mieszkanie na cudzy koszt” już w Sejmie
16 mar 2026

Usunięcie obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego oraz płacenia rachunków za lokatorów, którzy bezprawnie zajmują mieszkanie – to jedne z ważniejszych założeń projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27 lutego 2026 r. został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Konfederacji. Celem nowej regulacji jest poprawa ochrony prawa własności do lokalu mieszkalnego, ograniczenie nadużywania praw przez lokatorów oraz ułatwienie wypowiedzenia umowy najmu lokalu w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat.

Rynek pracy w sieci rośnie, ale liczba wakatów nadal spada. Co to oznacza dla pracowników?
16 mar 2026

W lutym 2026 r. w internecie opublikowano więcej ofert pracy niż w styczniu, ale liczba wakatów nadal jest na poziomach niższych niż przed rokiem - poinformowało BIEC. Zdaniem ekspertów w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie.
SAFE budzi emocje: Polacy podzieleni w ocenie programu [SONDAŻ]
16 mar 2026

43 proc. uczestników sondażu CBOS ocenia, że unijny program SAFE dotyczący pożyczek na zbrojenia będzie korzystny dla Polski. 20,5 proc. uważa, że będzie to nawet bardzo korzystne. Przeciwnego zdania jest 39 proc. ankietowanych - wynika z sondażu, o którym informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i kilka innych
15 mar 2026

Wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2026 r. wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.

W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
16 mar 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
15 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.
