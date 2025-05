Wybory prezydenckie 2025. 1 czerwca w wielu miastach bezpłatna komunikacja

Bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie

W Warszawie 1 czerwca 2025 r. w niedzielę wyborczą bezpłatny będzie przejazd wszystkimi środkami komunikacji miejskiej: w pierwszej i drugiej strefie. Stołeczny ratusz przypomina, iż wyborcy, którzy mają problem z poruszeniem się, lecz nie wymagają transportu specjalistycznego, mogą w dniu głosowania skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dotarciu do lokalu wyborczego. Zamiar skorzystania z tej formy transportu można zgłosić wyłącznie w dniu wyborów w godzinach od 7.00 do 19.00 pod numerem telefonu 22 598 69 30 (nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Transport realizowany przez strażników miejskich obejmuje pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i odwiezienie wyborcy do domu.

Darmowy przejazd w Toruniu

W niedzielę komunikacja miejska będzie bezpłatna również w Toruniu. „Darmowe przejazdy będą obowiązywać przez cały dzień wyborów, a nie tylko w godzinach głosowania, w strefie I - czyli na terenie Miasta Torunia” – czytamy na stronie internetowej urzędu miasta.

Jak będzie w Trójmieście?

O bezpłatnych przejazdach w niedzielę wyborczą informuje mieszkańców ZTM w Gdańsku. „Bezpłatnie do lokali wyborczych zostaną dowiezieni również mieszkańcy z niepełnosprawnościami, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie dotrzeć na wybory. Potrzebę skorzystania z takiego przewozu można zgłosić do niedzieli 01.06.2025 r., dzwoniąc pod numer Gdańskiego Centrum Kontaktu 58 524 45 00 lub wysyłając mail na adres: kontakt@gdansk.gda.pl” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej.

W dniu wyborów dla wszystkich pasażerów będzie też dostępna bezpłatna komunikacja miejska na wszystkich liniach organizowanych przez ZKM w Gdyni oraz autobusami MZK Wejherowo.

Inne miasta

Ponadto z darmowej komunikacji skorzystają m.in. mieszkańcy Tarnowa, Rzeszowa czy Bielska-Białej. Z pewnością takich miejsc jest więcej, dlatego warto sprawdzić czy w naszym nie obowiązują specjalne zasady komunikacji podczas niedzielnych wyborów.

