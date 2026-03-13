Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"

Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"

Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"
Shutterstock

Za co można dostać mandat w lesie na przełomie lutego i marca? To okres, kiedy jelenie zrzucają poroże. Lasy Państwowe informują o akcji "Wieniec" w terminie od 28 lutego do 8 marca 2026 r.

Jelenie zrzucają poroże na przełomie lutego i marca - akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Przełom lutego i marca to okres, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty - czyli odpadłe w sposób naturalny tyki poroża - są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zainteresowanie ich zbieraniem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, gdyż taka zdobycz ma dla niektórych również charakter materialny.

Tak jak w poprzednich latach, w tym okresie prowadzone są działania Straży Leśnej pod kryptonimem „Wieniec”. W terminie 28 lutego do 8 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja, podczas której straż Leśna Lasów Państwowych przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne, ukierunkowane na przeciwdziałanie kłusownictwu oraz nielegalnemu zbieraniu poroża.

Akcja Wieniec fot. Daniel Pękalski

Akcja Wieniec, fot. Daniel Pękalski

gov.pl

Akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Celem akcji „Wieniec” jest:

  • przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa,
  • zwalczanie przejawów szkodnictwa łowieckiego,
  • egzekwowanie przepisów wobec osób zbierających zrzuty poroża w sposób niezgodny z prawem,
  • kontrola legalności skupu i obrotu dziczyzną.

W czasie trwania akcji strażnicy leśni prowadzą patrole w miejscach szczególnie narażonych na tego typu naruszenia - w pobliżu ostoi zwierzyny, na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach często odwiedzanych przez zbieraczy poroża. Kontrolują również, czy osoby przebywające w lesie nie wkraczają na obszary objęte zakazem wstępu. Akcja „Wieniec” prowadzona jest przy wsparciu Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

Czego nie wolno robić w lesie?

Problemem są sytuacje, w których osoby poszukujące poroża:

  • płoszą zwierzynę, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest ona osłabiona utrudnionym dostępem do bazy pokarmowej,
  • wchodzą na tereny objęte zakazem wstępu, m.in. do ostoi zwierzyny czy młodników,
  • dopuszczają się działań noszących znamiona szkodnictwa łowieckiego.

Niepokojące są również przypadki naruszania prawa w związku z kłusownictwem. Właśnie dlatego w tym okresie prowadzone są wzmożone działania Straży Leśnej. Jak mówi Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych „Działania leśników w ramach akcji „Wieniec” służą przede wszystkim ochronie dzikiej przyrody. Okres późnej zimy jest dla zwierząt szczególnie trudny - niepokojenie ich w tym czasie może negatywnie wpływać na ich kondycję i rozwój. Akcja ma więc nie tylko wymiar kontrolny, lecz także edukacyjny - przypomina o konieczności odpowiedzialnego korzystania z lasu i poszanowania zasad obowiązujących na terenach leśnych.” Za łamanie przepisów Straż Leśna ma prawo nałożyć mandat.

Mandat w lesie - czy można zabrać poroże jelenia?

Samo zabranie poroża z lasu nie jest zabronione, pod warunkiem, że nie jest to obszar chroniony np. rezerwat lub park narodowy. Jednak niedozwolone już jest zabranie czaszki z porożem – zgodnie z prawem traktowane jest ono jako mienie Skarbu Państwa. Jeżeli zbiór poroża odbywa się w sposób nielegalny, mandat nałożony przez Straż Leśną może wynosić do 500 zł lub w przypadku trafienia sprawy do sądu – do 5 000 zł.

Źródło: Lasy Państwowe

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
"Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych
Można nabyć przez zasiedzenie las państwowy - uchwała Sądu Najwyższego
Można nabyć przez zasiedzenie las państwowy - uchwała Sądu Najwyższego
Drewno opałowe: Lasy Państwowe sprzedają więcej ale zasoby są ograniczone
Drewno opałowe: Lasy Państwowe sprzedają więcej ale zasoby są ograniczone
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
13 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.

REKLAMA

Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.
Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Znowelizowane przepisy o środkach ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
13 mar 2026

Niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące środków ochrony roślin. Pojawiły się też informacje o dodatkowych obowiązkach dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających z tych preparatów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w tej sprawie.

REKLAMA

Szczepienia przeciwko wściekliźnie raz na trzy lata - sprawą musiał zająć się RPO
13 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
13 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.
