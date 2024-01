Sejm rozszerzy listę szczęściarzy z podwyżką 20% w 2024 r.? Jednak takich podwyżek na pewno nie dostaną posłowie

To budżety Kancelarii Sejmu i Senatu mają być zwiększone o środki na 20% wzrost wynagrodzeń pracowników. Takie podwyżki otrzymali policjanci, żołnierze i celnicy. Ale są to podwyżki kwoty bazowej a nie całej pensji. Realna podwyżka dla mundurowych, to 10%. Są więc niezadowoleni.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych zgłoszono poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w części dotyczącej Kancelarii Sejmu i Senatu. Mają one pokryć wzrost wynagrodzeń pracowników obu kancelarii o 20%. Oczywiście nie dotyczy to posłów i senatorów.

Jak przebiegały prace nad 20% podwyżkami

Pod koniec grudnia Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie oceniła projekt ustawy budżetowej na rok 2024 w częściach dotyczących Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Krajowego Biura Wyborczego. Posłowie sugerowali wówczas konieczność złożenia poprawki do planów budżetowych Kancelarii Sejmu i Senatu, które zwiększyłyby podwyżkę wynagrodzeń urzędników kancelarii z planowanych 12,3 proc. do 20 proc.

W czwartek poprawki do projektów budżetu Kancelarii Sejmu i Senatu złożył przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO). Zgodnie z nimi, budżet Kancelarii Sejmu ma być zwiększony o prawie 8,5 mln zł, a Kancelarii Senatu o 3,5 mln zł. Środki mają pochodzić z rezerwy celowej. Ma być z nich sfinansowany wzrost wynagrodzeń urzędników kancelarii o 20 proc. (wobec 12,3 proc. podwyżki planowanej w projekcie).

Podwyżki nie dotyczą uposażeń parlamentarzystów i najwyższych stanowisk w kancelariach.

Poprawki mają być poddane pod głosowanie na piątkowym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja Finansów Publicznych ma przedstawić sprawozdanie o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 do 5 stycznia. Na 10 stycznia planowane jest drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a trzecie czytanie, czyli głosowanie, ma nastąpić 12 stycznia. Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Przewidziano, że budżet trafi do podpisu prezydenta 29 stycznia.

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej powiedział bowiem odnośnie podwyżek w szkołach i przedszkolach:

"Podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników". "Ale liczymy na to, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś pozytywne decyzje dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, to nie jest w naszym zasięgu jak wiadomo" - podkreślił Tusk.

Rozumiem tą wypowiedź w ten sposób, że premier liczy na to, że pracownicy niepedagogiczni w szkołach otrzymają dodatkowe pieniądze od samorządów. Z jednej strony to władze każdej gminy wiedzą najlepiej, kto potrzebuje na ich terenie podwyżek. Z drugiej strony, czy gminy mają na to środki? Zwłaszcza te małe?

Prawdopodobnie podwyżek nie otrzymają samorządowcy na stanowiskach kierowniczych. To samo czeka zarządy i dyrektorów spółek komunalnych i gminnych. Pisaliśmy o tym w tym artykule: Brak podwyżki w samorządach w 2024 r. Poszkodowani nie zgadzają się na zamrożenie swoich pensji. I żądają wyjaśnień.

Kto na pewno nie otrzyma 20% albo 30% podwyżki?

Podstawowa podwyżka w budżetówce - według planów M. Morawieckiego - miała wynosić w poprzednim projekcie budżetu 12,3%. 6,6% otrzymałby każdy pracownik. A 5,7% poprzez fundusze premiowe (np. dla osób mających pensję minimalną). Pracownicy w budżetówce boją się, że nie każdy z nich otrzyma te pieniądze poprzez fundusze premiowe.

Są dwie kategorie osób, które nie otrzymają od rządu D. Tuska wyższych niż przewidziane w budżecie M. Morawieckiego 12,3% podwyżek:

1) Podwyżek nie otrzymają pracownicy niepedagogiczni (dla nich 12,3%) - podwyżka płac 30% dotyczy nauczycieli (w tym akademickich i przedszkolnych), a nie wszystkich pracowników szkół. Pracownicy niepedagogiczni nie otrzymają podwyżki 30%.

2) 20% dla sfery budżetowej, to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - dla nich 12,3%. Co ważne podwyżki 20% dostaną urzędnicy, ale w PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ z wyłączeniem wskazanych przez Donalda Tuska PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH.

To, że podwyżki 20% są tylko dla PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ jasno wynika nie tylko z wystąpienia publicznego premiera D.Tuska, ale i z komunikatów KPRM:

20% są za to pewni żołnierze, policjanci i celnicy. 20% dotyczy podniesienia nie całej pensji, a kwoty bazowej. Mundurowi otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.

Szymon Hołownia określa ich jako "ludzi służby publicznej" - "W nowym budżecie państwa: 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, 20 proc. podwyżki dla ludzi służby publicznej i 10 mln zł na telefon zaufania. Jakże cieszy to poczucie sprawczości i dowodzenia tego, co od początku było dla Polski 2050 ważne".

Donald Tusk liczy na to, że do podwyżek dla pracowników, którzy nie otrzymają 20% albo 30% dorzucą się gminy.

Szczegóły konferencji prasowej D. Tuska poniżej:

Podział podwyżek w szkołach w 2024 r.

Tusk pytany na konferencji prasowej o to, czy mówiąc o podwyżkach w oświacie, rząd przewidział również podwyżki dla pracowników niepedagogicznych, powiedział: "Tutaj jest apel - ja wiem, że ciężko jest w samorządach - ale musimy się dzielić ciężarami, zobowiązaniami".

I dodał, że "podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników". "Ale liczymy na to, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś pozytywne decyzje dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, to nie jest w naszym zasięgu jak wiadomo" - podkreślił Tusk.

Wynika z tego, że premier liczy na to, że dla dobra ogółu pieniądze na podwyżki wymienionych pracowników znajdą gminy - to one sfinansują podwyżki ponad kwoty wynikające z budżetu.

Premier powiedział: W budżecie na rok 2024 zapewniamy podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30%, a nauczycieli początkujących o 33%.

Zgodnie z głównymi założeniami dochody budżetu państwa w przyszłym roku mają wynieść ok. 682 mld zł, a wydatki ok. 866 mld zł. Deficyt budżetu państwa ma być nie wyższy niż 184 mld zł. Jak dodano, w 2024 r. rząd przeznaczy pieniądze m.in. na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – o 33 proc. Zwiększona ma być również o ponad 2,3 mld zł dotacja przedszkolna dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach, finansowanych dotychczas ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Projektowany budżet zakłada również podwyżki dla nauczycieli akademickich o 30 proc., a także wzrost wynagrodzeń i uposażeń (w tym kwot bazowych o 20 proc.) dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe).

Przyszłoroczny budżet przewiduje też wzrost wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. "Podwyżkę wkalkulowano również w dotacje dla jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze czy niektóre państwowe osoby prawne" - dodano.

Infor.p informował o tych podwyżkach w poniższych artykułach:

W budżetówce podwyżki 20% nie dla urzędów i nie dla pracowników samorządowych - to gminy powinny im dać pieniądze

W samorządach jest ciężko, ale musimy się dzielić zobowiązaniami; 20% dla sfery budżetowej to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - wskazał premier Donald Tusk. Dodał, że podwyżka płac 30% dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników.

20% podwyżki jest pewne dla służb mundurowych - policjantów, żołnierzy, celników.

Podwyżki w ZUS, NFZ i KRUS

20-proc. podwyżki płac obejmą pracowników ZUS i KRUS – powiedział podczas debaty budżetowej minister finansów Andrzej Domański. Zapowiedział także „ograniczenie podatku Belki”.

„Jeśli idzie o 20-proc. podwyżki dla sfery budżetowej, to zostaną nimi objęte ZUS i KRUS” – powiedział minister finansów. „NFZ nie, bo tam finansowanie wygląda inaczej” – dodał.

MEIN o podwyżkach u nauczycieli

Podwyżki u nauczycieli w 2024 r. - pierwsze konkrety:

Komunikat MEiN: W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto.

Sytuacja zarobkowa nauczycieli w Polsce zmieni się w sposób diametralny. Wzrosty wynagrodzeń od 30 do 33 proc. oznaczają podwyżki średnio o ponad 1500 zł brutto.

"Wskutek sprawnych działań rządu, nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30-procentowe, a nauczyciele początkujący 33-procentowe podwyżki" - informuje MEiN.

W przypadku nauczycieli dyplomowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 2197,80 zł i będzie wynosiło 9523,88 zł brutto. W przypadku nauczycieli mianowanych wynagrodzenie średnie wzrośnie o 1720,04 zł, i wyniesie 7453,47 zł brutto - podano.

Wyjaśniono, że nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki 33-procentowe, co pozwoli na wzrost wynagrodzenia średniego o 1576,71 zł. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w tej grupie wyniesie 6354,57 zł brutto.

Kiedy wypłata? Co z wyrównaniem?

Resort edukacji informuje, że podwyżki będą wypłacane, zgodnie z przepisami, nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Ile nauczyciele zarabiają pensji zasadniczej w 2023 r.?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela (bez uwzględnienia dodatków, nadgodzin, dofinansowania) było następujące:

dla nauczyciela początkującego - 3690 zł brutto, co daje 2846 zł netto, dla nauczyciela mianowanego - 3890 zł brutto, co przekłada się na 2982 zł netto, dla nauczyciela dyplomowanego - 4550 zł brutto, co oznacza 3432 zł na rękę.

Ile nauczyciel zarobi po podwyżce pensji o 30% w 2024 r.

MEiN nie poinformowało, ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze, gdyby wzrosło o 30% w stosunku do 2023 r.

Po podwyżce o 30% kwoty brutto zmieniłyby się dla:

nauczyciela początkującego o 1107 zł brutto, nauczyciela mianowanego o 1167 zł, nauczyciela dyplomowanego o 1365 zł.

I dałoby to taki układ pensji brutto i netto: