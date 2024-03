Podwyżka: Ministerstwo Sportu przyznało "60 zł brutto brutto". Dobrze czytasz "brutto, brutto". To nie pomyłka

"60 zł brutto brutto" oznacza, że z dofinansowania 60 zł - zapewnionego przez ministerstwo - potrącamy składki od nauczyciela i od gminy. Poprzednio godzina pracy wyceniana była na 24 zł, a otrzymywała je osoba prowadząca zajęcia sportowe (w praktyce nauczyciel WF-u) za zajęcia z

Ministerstwo Sportu realizuje program "Aktywna szkoła". Infrastruktura szkolna ma być udostępniona m.in. w weekendy. Osoby prowadzące zajęcia sportowe (w praktyce nauczyciele WF-u), otrzymają dofinansowanie 60 zł (poprzednio 24 zł). Za godzinę pracy. Nie jest to jednak "brutto" a "brutto brutto". I to podwójne brutto, to nie pomyłka. Oznacza, że z 60 zł, które otrzyma np. gmina należy opłacić składki obciążające:

gminę (jako pracodawcę) oraz nauczyciela W-fu (jako pracownika)

Co to jest podwyżka/dofinansowanie "brutto brutto"?

Program „Aktywna Szkoła” zakłada dofinansowanie trzech zadań:

1. Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele)

2. Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych

3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zasady dofinansowania są następujące:

Zajęcia sportowe prowadzone w ramach zadania muszą mieć charakter ogólnodostępny. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz stawki dofinansowania. Stawka dofinansowania przeprowadzenia 1 godz. (60 min.) zajęć wynosi 60 zł (brutto brutto) - jest to kwota w którą wlicza się składki opłacane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W ramach zadania maksymalna liczba dofinansowanych godzin zajęć sportowych dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych obiektów sportowych) wynosi 50 h miesięcznie

(nie mniej niż 6 godz. tygodniowo w sobotę i niedzielę), co łącznie daje kwotę 3 tys. zł (brutto brutto), przy czym jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić dowolną liczbę prowadzących zajęcia pod warunkiem zachowania ww. limitu godzinowego dla szkoły. W okresie lipiec - sierpień może być realizowany dodatkowy wymiar do 100 godz. zajęć miesięcznie w inne dni tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku (co daje łączną kwotę 6 tys. zł brutto brutto/miesiąc).

Jakie są zadania prowadzącego zajęcia

Podstawowe zadania prowadzącego zajęcia sportowe:

opracowanie harmonogramu prowadzenia zajęć sportowych,

przeprowadzenie zajęć sportowych,

prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w tym podział na przedziały wiekowe i liczbę uczestników, rodzaj sportów itp.),

bieżące raportowanie do realizatora krajowego,

angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje prowadzący zajęcia sportowe.

Prowadzący zajęcia sportowe nie mogą równocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również w zakresie pozostałych zadań niniejszego programu.