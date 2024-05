W szkołach będzie nowy przedmiot. Praktyczne lekcje i debaty oksfordzkie. Trwają prace zespołu eksperckiego nad podstawą programową edukacji obywatelskiej.

Edukacja obywatelska – będzie praktycznie i kulturalnie

Minister edukacji Barbara Nowacka powołała zespół ekspercki do przygotowania projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacji obywatelskiej. Od 1 września 2025 r. ma on zastąpić historię i teraźniejszość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w gronie ekspertów znaleźli się nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w dziedzinie edukacji obywatelskiej, przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Koordynatorem prac został prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzej Witkowski. W skład zespołu weszli także: nauczycielka historii, HiT i WOS Urszula Małek, nauczyciel historii dr Kamil Paździor, dr Olga Napiontek z Fundacji Civis Polonus, Anna Rabiega z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Olga Wasilewska z IBE, a z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Łukasz Zamęcki i dr hab. Marcin Zaremba.

Cytowana przez resort minister edukacji zaznaczyła podczas piątkowego powołania ekspertów, że lekcje będą bardzo praktyczne.

„Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć, czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoło wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat” – poinformowała.

Triada idei i cztery komponenty

„Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje” – dodała wiceminister Katarzyna Lubnauer. Zaznaczyła, że poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, jak sztuka dyskusji.

„Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie, jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej” – powiedziała Lubnauer.

10 kwietnia do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, w którym zrezygnowano z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT). Zgodnie z nim uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych nie będą się uczyć HiT. Jednocześnie minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że w planach resortu jest wprowadzenie od 1 września 2025 r. nowego przedmiotu pod nazwą edukacja obywatelska, który zastąpi HiT. Będzie on nauczany w klasach II szkół ponadpodstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. (PAP)