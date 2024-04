MSWiA: 1010 zł podwyżki dla kursanta w policji. Uposażenie "na start" takie samo jak w wojsku [1 maja 2024 r.]

Od 1 maja 2024 r. 1010 zł podwyżki dla wstępujących do policji. Ze stałymi dodatkami kursanci powinni mieć 6000 zł brutto. Takie same wynagrodzenia brutto i netto jak na początku służby w wojsku.

Podwyżka w policji dla kursantów o 1010 zł wynika z podwyższenia mnożnika kwoty bazowej w 1 grupie zaszeregowania w kolumnie oznaczonej lit. ,,D'' z 1,433 do 1,915.

Podwyżka 1010 zł w Policji

Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6.000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Czy nowelizacja wpłynie na podniesienie atrakcyjności podjęcia służby w policji? Kandydaci do służby po przyjęciu do służby oraz skierowaniu na szkolenie zawodowe podstawowe będą otrzymywać wyższe uposażenie. Trzeba pamiętać, ze szkolenie zawodowego co do zasady przeprowadzane jest poza stałym miejscem pełnienia służby przez funkcjonariusza.

Podstawowe informacje o podwyżce 1010 zł:

Podwyżka wejdzie w życie od 1 maja 2024 r.

Źródłem finansowania są środki zaplanowane na funkcjonowanie Policji w ramach części 42 – Sprawy wewnętrzne. Wymagać więc będzie zwiększenia budżetu Policji w roku 2024 ze skutkiem przechodzącym na lata kolejne.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia ……. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wierszu Lp. 18 w kolumnie „Mnożnik kwoty bazowej” w podkolumnie oznaczonej lit. „D” liczbę „1,443” zastępuje się liczbą „1,915”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 maja 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w porozumieniu: MINISTER RODZINY, Pracy I POLITYKI SPOŁECZNEJ