Marszałek Hołownia: jestem absolutnie przekonany, że teraz idzie czas flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju obchodzony jest dziś, w czwartek 2 maja. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni flaga powinna być czymś, co łączy wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych i tego co nas dzieli. Stojąc obok budynku Sejmu podkreślił, że Flaga RP jest "szalenie ważna, ona zwieńcza wszystko to, co w tych budynkach powinno się dziać".

"Te czasy flagi, bo jestem absolutnie przekonany, że teraz idzie czas flagi, pokazują, że jak mamy flagę to mamy siebie, nawzajem. Flaga była po to, żeby ludzie gromadzili się wokół (...) dzisiaj tego bycia ze sobą bardzo nam trzeba" - powiedział Hołownia w czwartek w rozmowie w TVP.

Nowa akcja przekazywania dalej flagi, która wywieszana jest w centralnym punkcie Sejmu

Marszałek Sejmu zapowiedział też nową akcję przekazywania dalej flagi, która wywieszana jest w centralnym punkcie Sejmu, nad kopułą sali plenarnej.

"Ona ma być zwieńczeniem tego wszystkiego, co jest naszą pracą na rzecz ojczyzny. To jest serce republiki. Chcemy, żeby ta flaga co miesiąc trafiała do ludzi, którzy służą innym w Polsce czyli do jednostek wojskowych, ratowniczych, harcerzy, wszystkich tych, którzy służą, są ludźmi służby, żeby oni czuli, że są w sercu republiki, naszego państwa" - powiedział.

Hołownia wyraził nadzieję, że zainicjowana przez niego akcja stanie się tradycją kontynuowaną przez jego następców.

