Czy 3 maja trzeba iść do kościoła i jest to święto nakazane?

3 maja wypada święto kościelne Matki Bożej Królowej Polski. Czy 3 maja idzie się do kościoła i jest to święto nakazane?

Czy 3 maja to święto kościelne?

Tak, oprócz Święta Narodowego Trzeciego Maja dzień 3 maja to też święto kościelne - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

REKLAMA

Czy 3 maja idzie się do kościoła?

3 maja tradycyjnie idzie się do kościoła. Ten dzień łączy w sobie zarówno święto narodowe jak i kościelne. To dzień patriotyczny, który łączy polską wiarę z państwowością. Niewątpliwie w tym dniu wspominana jest historia Narodu Polskiego, który często oddawany był w ręce Matki Bożej Królowej Polski, Bogurodzicy. Większość praktykujących katolików chodzi tego dnia w Polsce do kościoła na mszę świętą lub pomodlić się.

Czy 3 maja to święto nakazane?

Odpowiedź na pytanie czy 3 maja jest świętem nakazanym i trzeba iść do kościoła znajduje się w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

REKLAMA

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Święta nakazane 2024

Oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2024 roku:

1 stycznia (poniedziałek) - Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (sobota) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

31 marca (niedziela) - Wielkanoc

12 maja (niedziela) - Wniebowstąpienie Pańskie

19 maja (niedziela) - Niedziela Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki)

30 maja (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

15 sierpnia (czwartek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (piątek) - Wszystkich Świętych

25 grudnia (środa) – Narodzenie Pańskie

3 maja trzeba iść do kościoła?

KPK nie wymienia święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jako święta nakazanego. Nie ma więc obowiązku iść do kościoła na mszę święta dnia 3 maja. Wierny nie będzie wówczas miał grzechu i nie musi się z tego spowiadać.

Zważając jednak na to, że 3 maja to dzień święta narodowego i kościelnego, tak ważny w polskiej tradycji, warto kultywować ten zwyczaj i wyrażać swoje przywiązanie do polskości.