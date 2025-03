Rząd pozbawi pracowników podwyżek za styczeń i luty? Tak w projekcie. Wyrównanie od 1 marca 2025 r.

Zimny prysznic dla pracowników samorządowych. Informuje o tym serwis prawo.pl. Prysznicem tym jest niekorzystna data wyrównania w 2025 r. Samorządowcy (zgodnie z wcześniejszymi obietnicami strony rządowej) liczyli na wyrównania od 1 stycznia 2025 r. Z najnowszego projektu odpowiedniego rozporządzenia wynika, że wyrównania będą dopiero od 1 marca 2025 r.

Oznacza to, że pracownicy samorządowi stracą 2 miesiące podwyżek, które wynoszą przecież tylko co do zasady 5% w stosunku do 2024 r. Co do zasady bo niektóre osoby otrzymają większe podwyżki.

REKLAMA

Niektórzy pracownicy samorządowi dostaną więcej niż 5%

Wynika to z rewolucji zaproponowanej przez rząd. Polega na zrównaniu pensji minimalnej w samorządach z pensją minimalną w pozostałej części gospodarki. Jest to 4666 zł brutto dla 2025 r. W poprzednich latach pensja minimalna w samorządach była zawsze niższa o kilkaset złotych od pensji minimalnej (na przykład 4666 zł brutto). Dzięki temu rozwiązaniu rząd oszczędzał na samorządowcach, gdyż wójt burmistrz, prezydent miasta musiał zdobyć brakujące kilkaset złotych do każdego etatu. Skąd zdobywał? Z nagród i premii, które wyliczał do pensji minimalnej pracowników.

Ważne Oznaczało to, że pracownik formalnie otrzymywał nagrody i miał pensję minimalną, ale tak naprawdę nagrody nie powinny były być wliczane do tej pensji.

Praktyka ta została zakończona w 2025 r. Ta zmiana zasad spowodowała, że pracownicy samorządowi w grupie pierwszej otrzymali podwyżkę przeszło 16%. W tabelach zaszeregowania dla 2025 r. mamy stopniowo coraz mniejsze podwyżki dla coraz wyższych grup zaszeregowania. Tak jak poniżej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Fragment tabeli zaszeregowania dla pracowników zaszeregowania (obliczenia % podwyżek za serwisem prawo.pl):

Grupa I 4666 zł (jest 4000 zł) wzrost o 16,65 %,

Grupa II - 4680 (4000 zł) wzrost o 15,56 %,

Grupa III - 4700 zł (4050 zł) wzrost o 14,63 %,

Grupa IV - 4720 zł (4100 zł) wzrost o 13,73 %,

Grupa V – 4740 zł (4200 zł) wzrost o 12,86 %,

Grupa VI – 4760 zł (4250 zł) wzrost o 12,00 %,

Grupa VII – 4780 zł (4300 zł) wzrost o 11,16 %,

Grupa VIII – 4800 zł (4350 zł) wzrost o 10,34 %,

Grupa IX – 4820 zł (4400 zł) wzrost o 9,55 %,

Grupa X – 4840 zł (4500 zł) wzrost o 7,56 %,

Grupa XI – 4870 zł (4600 zł) – wzrost o 5,87 %,

Grupa XII – 4940 zł (4700 zł) wzrost o 5,11 %.