7 mniej znanych praw osób z niepełnoprawnościami w Polsce

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z szeregu uprawnień. Wiele z nich zależy od stopnia niepełnosprawności czy dodatkowych kryteriów. Tym razem wymieniamy 7 przykładów, o których nie każdy być może pamięta.

1. Świadczenia NFZ poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych poza kolejnością posiadają m.in. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Takie prawo przysługuje też dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W praktyce prawo to oznacza do skorzystania ze świadczenia w dniu zgłoszenia. Gdy zaś nie jest to możliwe, to powinien to być w najbliższy możliwy termin poza listą oczekujących (nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej).

2. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

Przepisy szczegółowo określają prawa pracowników z niepełnosprawnościami takie jak czas pracy czy dodatkowy urlop. Nie każdy jednak wie, iż orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia do zwolnienia z pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. To maksymalnie 21 dni roboczych raz w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pamiętajmy, iż dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego i zwolnienie na turnus rehabilitacyjny łącznie nie mogą trwać dłużej niż 201 dni.

Przykład Pracownik w lutym 2025 r. wykorzystał 14 dni zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Oznacza to, iż w tym roku może wykorzystać jeszcze 7 (a nie 10) dni dodatkowego urlopu).

3. Dofinansowanie z PFRON do działalności gospodarczej

W kontekście osób z niepełnosprawnościami sporo mówi się o ich zatrudnieniu. Warto jednak pamiętać, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela również bezzwrotnych dotacji bezrobotnym osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli osoba niepełnosprawna zobowiąże się, że będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, to dotacja wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku zobowiązania na co najmniej 24 miesięcy, dotacja wyniesie od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, którą PFRON stosuje za marzec, kwiecień i maj 2025 r. wynosi 8 477,21 zł. Dotacja aktualnie wynos zatem maksymalnie 127 158,15 zł (piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

4. Ulga podatkowa PCC dla osoby z niepełnosprawnością

Ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych korzystają osoby z odpowiednim orzeczeniem, które nabywają na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Bez względu na rodzaj niepełnosprawności z podatku przy nabyciu np. samochodu na własne potrzeby zwolnione są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia. Do zwolnienia uprawnia również orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

5. Świadczenia alimentacyjne bez względu na wiek

Świadczenia w funduszu alimentacyjnego gminy wypłacają w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. Wynoszą one tyle co zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 1000 zł miesięcznie. Obowiązuje tu kryterium dochodowe z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.

Ważne W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia z FA przysługują bezterminowo.

6. Ułatwienia w bezpłatnej pomocy prawnej

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść pomocy prawnej odpłatnie. W tym celu składa się odpowiednie oświadczenie. Aktualnie udzielanie takim porad odbywa się punktach zlokalizowanych na terenie danego powiatu. Niektórzy mogą jednak uzyskać pomoc prawną poza takim punktem (np. w domu, w szpitalu) albo zdalnie (np. przez telefon). Dotyczy to osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się.

7. Zniżka muzealna dla osób z niepełnosprawnościami

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów m.in. emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącym obywatelami polskimi. Przepisy nie określają konkretnej kwoty zniżki, zależy ona zatem od konkretnej placówki.

