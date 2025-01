MEN zapowiada reformę. Będą zmiany w odprawie emerytalno-rentowej dla nauczycieli i w nagrodach jubileuszowych. W niektórych przypadkach wzrost aż o 60 proc. Znowelizowane przepisy szybko wejdą w życie.

Wyższa odprawa emerytalna dla nauczycieli

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, toczą się prace nad wprowadzeniem zmian, które mają wyrównać sytuację pracowników szkół zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o prawo do odprawy emerytalno-rentowej oraz nagrody jubileuszowej.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, co do zasady przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. W przypadku nauczyciela, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy (art. 87 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Z kolei pracownikowi samorządowemu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości (art. 38 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych):

1) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.



Aby zlikwidować wynikające z tych regulacji dysproporcje, MEN chce przeprowadzić reformę. W wyniku zmiany przepisów, nauczyciel odchodzący z zawodu otrzyma taką samą odprawę, jak inni pracownicy samorządowi, czyli: po 10 latach pracy w wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia, po 15, trzymiesięcznego, a po 20, sześciomiesięcznego.

Wzrost wysokości nagrody jubileuszowej o 60 proc.

Zmianie ulegnie również wysokość nagrody jubileuszowej. Obecnie (art. 47 Kary nauczyciela) za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia miesięcznego.



Z kolei pracownikowi samorządowemu nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości (art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych):

1) po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego.



Jak z tego wynika, w przypadku nagrody jubileuszowej zmiany miałyby dotyczyć najdłużej pracujących nauczycieli, a w niektórych przypadkach możemy mieć do czynienia ze wzrostem aż o 60 proc. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MEN, zmiany miałyby wejść w życie 1 września 2025 r. lub 1 stycznia 2026 r.