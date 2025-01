Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał 23 tys. odmownych decyzji w sprawie wakacji składkowych. Jak się odwołać od decyzji ZUS i walczyć o swoje pieniądze, jeśli jedna z nich trafiła do twojej skrzynki na profilu w PUE ZUS/eZUS?

ZUS rozesłał 23 tys. odmownych decyzji w sprawie wakacji składkowych

Od ponad 2 miesięcy przedsiębiorcy żyją tematem wakacji składkowych. Polegają one na tym, że mogą oni zostać zwolnieni na jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w roku z opłacania za siebie składek ZUS. Zwolnienie następuje na wniosek, a ten można było składać od 1 listopada 2024 roku. Związane z tym były pewne kontrowersje w zakresie tego, czy ubezpieczonego może w tym zakresie reprezentować pełnomocnik (najczęściej biuro rachunkowe), bo choć z poradnika ZUS wynikało, że tak, to jednak z treści samego wzoru można było wyciągnąć odmienny wniosek.

Jak poinformował ZUS, wnioski złożyło ponad 1,6 mln przedsiębiorców, a 1,4 mln z nich przyznano ulgę. W tej grupie 1,2 mln przedsiębiorców skorzystało z wakacji składkowych za grudzień 2024 r., a prawie 200 tys. skorzysta z nich za styczeń 2025 roku. Jednocześnie jednak okazało się jednak, ż ZUS wydał również ok. 23 tys. decyzji odmownych – czy to całkowitych, czy częściowych. Decyzje te przedsiębiorcy mogą znaleźć na swoim profilu w PUE ZUS/eZUS. Informacja o korespondencji jest wysyłana również na e-mail lub numer telefonu ubezpieczonego wskazany na koncie PUE ZUS/eZUS.

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Co zrobić w takiej sytuacji? Od decyzji ZUS można się odwołać do sądu. Termin na to to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Sądem I instancji jest w tym wypadku sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, a odwołanie składa się za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Co istotne, postępowanie w I instancji jest wolne od opłat. Odwołanie można złożyć na piśmie, osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Jeśli nie potrafisz go sformułować, możesz zrobić to również ustnie, a w takiej sytuacji pracownik ZUS spisze protokół.

W wyniku złożonego odwołania ZUS może w terminie 30 dni od jego złożenia zmienić albo uchylić wydaną decyzję. Jeśli jednak nie uzna jego zasadności, przekaże sprawę do sądu. Po rozpoznaniu spraw, sąd wyda wyrok. Może zmienić decyzję, od której przedsiębiorca się odwołał albo oddalić odwołanie. Również do tego wyroku ubezpieczony (i ZUS) może się odwołać poprzez złożenie apelacji. Rozpatrzy ją sąd II instancji, ale złożyć ją należy za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok.