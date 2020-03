Przestój w fimie a wynagrodzenie dla pracowników

Wynagrodzenie dla pracowników w warunkach przestoju w firmie

Sytuacja spowodowana zagrożeniem koronawirusem już odbija się na działalności wielu przedsiębiorstw – najbardziej tych, które nie mogą zapewnić swojemu personelowi pracy w warunkach zdalnych. To zmuszać może do czasowego zaprzestania działalności – co jednak z wynagrodzeniem pracowników, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą wówczas świadczyć pracy?

Kiedy dochodzi do przestoju?

Kodeks Pracy przewiduje sytuację, w której pracownik, pomimo gotowości do wykonywania pracy, doznaje w tym zakresie przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Ten stan nazywany jest powszechnie przestojem.

Kluczowe jest doprecyzowanie, w jakich okolicznościach mówić można o przestoju i związanych z nim uprawnieniach i obowiązkach pracowników i pracodawcy, ze względu na to, że nie każde czasowe przerwanie lub osłabienie działalności kwalifikować będziemy jako stan przestoju. Konieczny jest tu element nagłości i zaskoczenia dla pracodawcy. Z uwagi na niespodziewanie dynamiczne zmiany sytuacji na krajowym alei i międzynarodowym rynku spowodowane epidemią, nie powinno budzić wątpliwości, że w niemalże każdym przypadku spowolnienia w związku z tym działalności firmy mówić możemy o przestoju. Nie ma tu znaczenia, czy do zaistniałych w firmie warunków doszło z przyczyn, do których przyczynić mogła się kadra managerska, czy też z powodów, którym w żaden sposób nie można było zapobiec.

Wśród przyczyn przestoju wymienić możemy w szczególności:

brak zleceń ze strony kontrahentów;

ograniczenie działalności z uwagi na wprowadzane obecnie prawne ograniczenia;

ograniczenie działalności przedsiębiorstwa ze względów bezpieczeństwa na mocy decyzji samego pracodawcy.

Co z wynagrodzeniem dla pracowników?

Jeśli w wyżej opisanej sytuacji pracownik jest gotowy (a więc również zdolny) do świadczenia pracy, przysługuje mu wynagrodzenie:

wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną lub, jeśli stawka ta nie jest wyodrębniona;

60% wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzenia nigdy nie może być jednak niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. – 2.600,00 zł brutto). Oznacza to, że bieżąca sytuacja ekonomiczna w zakładzie pracy nie może pozbawiać personelu ustawowego minimum, gdyż ryzyko socjalne i ekonomiczne prowadzenia działalności spoczywać musi na pracodawcy.

Szczegółowe zasady wyliczania wynagrodzenia postojowego reguluje Rozporządzenie MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).