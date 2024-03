Tyle gotówki wolno trzymać w domu w 2024 r. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Limity transakcji gotówkowych budzą emocje. Niektórzy uważają, że sprzyjają one poprawie bezpieczeństwa obrotu, inni widzą w nich ograniczanie praw. Jednak czy za koniecznością dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego idzie zakaz przechowywania gotówki w domu/firmie?

Jaki jest limit transakcji gotówkowych w 2024 r.?

Od 2024 r. miał zmienić się limit płatności gotówką w transakcjach między przedsiębiorcami. Co więcej, miano też wprowadzić limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Ostatecznie do zmian jednak nie doszło i limit w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł brutto, a limit w transakcjach z konsumentami nie istnieje. Oznacza to, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Warto pamiętać, że limit ten dotyczy kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności. Przedsiębiorcy powinni więc wykazać się w tym zakresie odpowiednią czujnością, a rozkładanie płatności na raty nie zniesie ciążącego na nich obowiązku. Jednak co istotne, płatności za pomocą instrumentów płatniczych powiązanych z rachunkami płatniczymi spełniają wymóg regulowania zobowiązań za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Co grozi za nieprzestrzeganie limitu transakcji gotówkowych?

Jak w przypadku każdego obowiązku narzucanego przez ustawodawcę, jego ważnym elementem są konsekwencje. Co stanie się, jeśli przedsiębiorcy nie dotrzymają warunków wskazanych w przepisach? Zgodnie z art. 22p ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatek o wartości powyżej 15.000 zł opłacony gotówką, będzie zobowiązany do:

- zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo

- w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększenia przychodów

w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Takie postępowanie będzie konieczne również wówczas, gdy faktura kosztowa o wartości powyżej 15.000 zł, została uregulowana za pośrednictwem rachunku bankowego jedynie częściowo.

Jednak, czy wprowadzenie tego limitu oznacza, że istnieją również ograniczenia w zakresie przechowywania gotówki w domu lub firmie? Na razie takie przepisy jeszcze nie obowiązują. Można przechowywać dowolne ilości gotówki, jednak przedsiębiorcy muszą pamiętać o ograniczeniach w zakresie regulowania przy jej użyciu zobowiązań.