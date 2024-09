Pracownicy dostaną wyższe dodatki stażowe i nagrody oraz dłuższy urlop. Zależą one bowiem od ich stażu pracy, którego zasady naliczania lada moment się zmienią. Czy wiesz na czym polegają zmiany i od kiedy będą obowiązywały?

Prawo do dodatków i nagród pracowniczych jest uzależnione od stażu pracy

Szereg uprawnień pracowniczych jest uzależnionych od stażu pracy pracownika, przy czym staż ten może być rozumiany różnorako – albo jako ogólny staż pracy, albo jako staż zakładowy. W przypadku ogólnego stażu pracy jest on obliczany poprzez zsumowanie wskazanych przez ustawodawcę okresów, które co do zasady obejmują okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy i inne wskazane okresy, do których należą np. prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Do stażu pracy nie są natomiast zaliczane okresy prowadzenia działalności gospodarczej, czy okresy wykonywania pracy na podstawie umów nazywanych potocznie śmieciówkami, czyli umów cywilnoprawnych. Prowadzi to do sytuacji, w których osoby, które np. przez 10 czy 15 lat prowadzą działalność gospodarczą i zrezygnują z tego na rzecz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, mają właściwie zerowy staż pracy, a ich doświadczenie zawodowe nie znajduje odzwierciedlenia np. w wysokości dodatku stażowego, jeśli w zakładzie pracy jest on przyznawany. Ten sam problem dotyczy osób, które nie mogąc znaleźć zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pracują i zdobywają doświadczenie m.in. na podstawie umów zlecenia. Ta sytuacja się zmienić już w najbliższym czasie, bo prowadzone są prace nad zmianą przepisów, która sprawi, że do stażu pracy będą wliczane również inne niż zatrudnienie na podstawy stosunku pracy, okresy wykonywania pracy i prowadzenia działalności. Będzie to dotyczyło między innymi okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym samozatrudnienia) oraz wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Będą wyższe dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe oraz więcej urlopu wypoczynkowego, ale od kiedy?

Planowane zmiany to tak naprawdę „ukłon” głównie w stronę pracowników sfery budżetowej, bo to oni są uprawnieni do dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. W sektorze prywatnym tego rodzaju świadczenia najczęściej nie są wypłacane. Szersze zastosowanie znajdzie natomiast wynikające z planowanych zmian podwyższenie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort pracy, zaliczanie wskazanych okresów do stażu pracy będzie możliwe od daty wejścia w życia ustawy, czyli zgodnie z planem od 1 stycznia 2026 r. Warto przy tym pamiętać, że zaliczeniu do stażu pracy będą podlegały wszystkie udowodnione okresy, a nie tylko okresy przypadające po wejściu w życie ustawy. To zaś oznacza, że wielu pracowników jednostek budżetowych będzie mogło liczyć na niemałe korzyści finansowe – czy to w zakresie wysokości dodatku stażowego, czy nagrody jubileuszowej. Dla przykładu, pracownicy samorządowi otrzymują dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: