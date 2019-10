Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Kwota zasiłku chorobowego, jaka zostanie wypłacona danej osobie w przypadku powstania niezdolności do pracy, zależy od obliczenia podstawy wymiaru zasiłku. Jest nim przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy. Jeśli do momentu wystąpienia niezdolności do pracy nie minął jeszcze okres 12 miesięcy pracy, do obliczenia uwzględnia się pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2020 r.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika pełnoetatowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu 13,71% tego wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne finansowane z wynagrodzenia pracownika). W 2020 r. będzie to kwota 2600 zł brutto. Odjąć od niej należy 356,46 zł. Minimalną podstawą wymiaru zasiłku chorobowego będzie więc 2243,54 zł.

Wysokość zasiłku chorobowego

W ujęciu miesięcznym zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast za okres pobytu w szpitalu będzie to 70% podstawy wymiaru zasiłku, a w przypadku pracownika po 50 roku życia od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy wynosi 80% podstawy wymiaru.

100% podstawy wymiaru zasiłku będzie przysługiwała w trzech określonych w ustawie przypadkach, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

występuje w okresie ciąży; powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego za miesiąc uważa się 30 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego za jeden dzień nieobecności w pracy z powodu choroby wynosi 1/30 podstawy wymiaru zasiłku czyli średniego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie oblicza się następująco: wynagrodzenie za okres 12 miesięcy (lub wszystkich pełnych miesięcy pracy, jeśli jest ich mniej niż 12) dzieli się przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Jeśli w tym okresie pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczeniach: