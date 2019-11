Termin przyznania zasiłku dla bezrobotnych a sposób rozwiązania umowy o pracę

Sposób rozwiązania umowy istotny przy przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Decydujące znaczenie przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych ma sposób rozwiązania umowy oraz to, która ze stron zdecydowała się na zakończenie współpracy. Warto sprawdzić, czy sposób w jaki została rozwiązana umowa wpłynie na prawo do zasiłku dla bezrobotnych!

– Przyznając prawo do zasiłku, urząd nie tylko sprawdza okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia, weryfikuje również sposób rozwiązania umowy w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację – tłumaczy Karol Pasierb, starszy specjalista z Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia. Tryb rozwiązania umowy wpływa na termin przyznania świadczenia.

Wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę

Osoby, które tracą zatrudnienie nie z własnej winy(wypowiedzenia dokonuje pracodawca), otrzymają prawo do zasiłku od daty rejestracji. Świadczenie od razu po rejestracji otrzymają również osoby, których umowa zakończyła się zgodnie z terminem, na który została zawarta.

Wypowiedzenie dokonane przez pracownika lub porozumienie stron

Osoby, które same rezygnują z zatrudnienia, składają wypowiedzenie lub rozwiązują umowę na mocy porozumienia stron, prawo do zasiłku otrzymają po określonym ustawą okresie karencji. Czas oczekiwania na zasiłek wynosi w takich przypadkach 90 dni i za ten okres czas pobierania zasiłku ulega zmniejszeniu.

Wyjątkiem jest porozumienie stron spowodowane upadłością, likwidacją pracodawcy lub zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Konieczność przeprowadzki i rozwiązanie z tego powodu umowy na mocy porozumienia stron również uprawnia do uzyskania prawa do zasiłku od daty rejestracji.

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie w tzw. trybie dyscyplinarnym jest najmniej korzystne dla rejestrującego się bezrobotnego. W takiej sytuacji przepisy pozwalają na przyznanie świadczenia dopiero po 180 dniach figurowania w rejestrze osób bezrobotnych. Okres wyczekiwania skraca okres pobierania zasiłku, co w konsekwencji może skutkować nieotrzymaniem zasiłku w ogóle.

Termin uzyskania prawa do zasiłku liczony jest od daty rejestracji, a nie od daty utraty pracy. Bezcelowym jest więc zwlekanie z rejestracją 90 dni, wydłuży to tylko okres oczekiwania na wypłatę świadczenia. Pod uwagę brane są wszystkie zakończone umowy w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację, a nie tylko ta ostatnia. Przepisy dotyczą tylko umów o pracę, sposób zakończenia zlecenia nie ma znaczenia.

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań związanych z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych warto skonsultować się z pracownikami Zielonej Linii, którzy pod numerem 19524 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 odpowiadają na pytania klientów.