Dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnej matki 2020/2021

Wysokość dodatku dla samotnej matki w okresie zasiłkowym 2020/2021

Dodatek dla samotnej matki to właściwie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Może więc przysługiwać także ojcu, jeśli samotnie wychowuje dziecko, a nawet opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. W praktyce zdecydowanie częściej mamy do czynienia z samotnymi matkami i stąd tytuł niniejszego artykułu. Ponadto, na dodatek może liczyć także osoba ucząca się do 24. roku życia, gdy rodzice nie żyją (szkoła lub szkoła wyższa).

Ile dodatek wynosi od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r., czyli w nowym okresie zasiłkowym? Kwota dodatku nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko. Na dwójkę dzieci będzie to 386 zł. Wysokość dodatku nie wzrośnie z przyjściem na świat lub przysposobieniem kolejnego dziecka. 386 zł to maksymalna wysokość dodatku dla samotnej matki. Co istotne, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 50% kryterium dochodowego, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko. Maksymalna podwyżka to 100 zł na wszystkie dzieci.





Dodatek może być wyższy jedynie w przypadku orzeczenia niepełnosprawności dziecka. Wówczas jego kwota rośnie o 80 zł na dziecko. Dodatek z tego powodu może być maksymalnie powiększony o 160 zł, a więc po 80 zł na dwójkę dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest raz w miesiącu wraz z zasiłkiem rodzinnym.

Samotne wychowywanie dziecka

Kiedy występuje tzw. samotne wychowywanie dziecka? Wówczas gdy dziecko wychowywane jest przez: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę rozwiedzioną. Na ten dodatek może liczyć również osoba pozostająca w separacji, jednak musi to być separacja orzeczona prawomocnym wyrokiem sądu. Natomiast rozwódka lub rozwodnik nie otrzymają dodatku, jeśli wychowują wspólnie z drugim rodzicem przynajmniej jedno dziecko.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyłącza zasądzenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. Dodatek będzie przysługiwał, gdy nie zasądzono alimentów, gdyż drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany bądź powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Należy pamiętać, ze dodatek dla samotnej matki to dodatek do zasiłku rodzinnego. Nie można otrzymać go, jeśli nie pobiera się zasiłku. Tzw. rodzinne to jedno ze świadczeń rodzinnych przysługujące osobom o niskich dochodach, które ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z posiadaniem dziecka. Warunkiem uzyskania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie po przeliczeniu na osobę w rodzinie. Gdyby w rodzinie było dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności, wtedy kryterium będzie wyższe – 764 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku rodzinnego waha się w przedziale od 95 zł do 135 zł i zależy od wieku wychowywanego dziecka.

