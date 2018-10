Zasiłek wyrównawczy - 2019 r.

Zasiłek wyrównawczy to świadczenie pieniężne, którego celem jest rekompensata pracownikowi jego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji spowodowana jest chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, zasiłek wyrównawczy wypłacany jest z ubezpieczenia wypadkowego, natomiast – w pozostałych przypadkach, świadczenie to wypłacane jest z ubezpieczenia chorobowego. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 r. zasady przyznawania zasiłku wyrównawczego się nie zmienią.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zgodnie z art. 23 tej ustawy zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie osobie ubezpieczonej będącej pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, której wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Mówiąc o osobie będącej pracownikiem, należy mieć na myśli osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. W kontekście prawa do zasiłku pracownikiem nie będzie osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia).

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje w dniu, w którym pracownik podjął rehabilitację. Zasiłek wyrównawczy przysługuje przez okres rehabilitacji zawodowej, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące.

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy w 2019 r.?

Zasiłek wyrównawczy przyznawany jest w wysokości stanowiącej różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Jeżeli pracownik przepracował tylko część miesiąca wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o 1/30 za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.

Omawiany zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę (płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe), jeżeli zgłosił on do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. W innym wypadku zasiłek wyrównawczy wypłaca ZUS.

Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy?

Aby otrzymać zasiłek wyrównawczy należy złożyć wniosek o przyznanie tego zasiłku – wniosek taki składamy do pracodawcy (jeżeli jest on płatnikiem składek) albo do jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy. Do wniosku należy załączyć: