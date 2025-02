Ile komornik może zabrać za alimenty z wypłaty w 2025 roku? Ile z pensji na pół etatu?

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosła w Polsce płaca minimalna. Najniższa krajowa wynosi obecnie 4666 zł brutto. To ważna informacja dla dłużników alimentacyjnych zarabiających najniższą krajową, również dla pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym.

Czy komornik może zająć pensje przez długi?

Obywatel, który posiada długi nie może spać spokojnie. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy KP art 87(1) komornik może zająć część jego wynagrodzenia. O tym jak duża będzie to część decyduje wysokość pensji. Według prawa, komornik musi pozostawić pracownikowi równowartość obowiązującej pensji minimalnej. W obecnych warunkach będzie to 3510,92 zł

Ile komornik może zabrać z wypłaty za alimenty w 2025?

Jeśli chodzi o dłużników alimentacyjnych, zasady są inne niż w przypadku standardowych egzekucyjnych tytułów wykonawczych. W ich przypadku komornik może zająć z pensji maksymalnie 3/5 miesięcznej wypłaty. Nie ma też mowy o minimalnej kwocie, jaką organ egzekucyjny musi pozostawić dłużnikowi z pensji. A zatem w roku 2025 kwota wolna od egzekucji komorniczej za alimenty dla dłużnika otrzymującego co miesiąc płacę minimalną wynosić będzie 1408,40 zł.

Czy komornik może zająć pensję za pół etatu za alimenty?

W przypadku tytułów egzekucyjnych za długi alimentacyjne nie mogą spać spokojnie nawet dłużnicy, którzy pracują na pół etatu, zarabiając 50 proc. najniższej krajowej. Komornik może zabrać do 3/5 ich pensji, co w 2025 roku oznacza, że kwota wolna od egzekucji w tym wypadku wynosi 702,18 zł netto.

Czy komornik może zająć trzynastkę za alimenty?

W przypadku trzynastego wynagrodzenia komornik może zająć, tak jak w przypadku regularnego wynagrodzenia, do 3/5 miesięcznej pensji. W przypadku wynagrodzenia minimalnego wynoszącego w 2025 roku 3510,92 zł netto, będzie to kwota 2121,60 zł, a więc dłużnikowi pozostanie z trzynastki 1408,40 zł.

Jak powtrzymać zajęcie pensji przez komornika?

Sam fakt zajmowania przez komornika pensji może być dla dłużnika kłopotliwe, chociażby z uwagi. Dlatego dłużnik może skorzystać z zapisów art. 1083 KPC: „§ 4., który daje mu możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego, co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości. Warunki są dwa: spłaci wszystkie świadczenia zaległe i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik znów zalega z płaceniem alimentów, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.