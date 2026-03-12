Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim

Osoba prywatna, która wykupiła samochód w ramach leasingu konsumenckiego i sprzedała go przed upływem sześciu miesięcy od nabycia, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek nie zawsze musi być należny decyduje bowiem dochód, a nie sam przychód. Jeśli suma kosztów nabycia pojazdu, czyli opłaty wstępnej, rat leasingowych i ceny wykupu, przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, obowiązek podatkowy nie powstaje. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r.

rozwiń >

Stan faktyczny - co zdarzyło się w sprawie

Podatniczka osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, nieprowadząca działalności gospodarczej w maju 2023 r. zawarła z finansującym umowę leasingu konsumenckiego na używany samochód osobowy na okres 24 miesięcy. Na mocy umowy była zobowiązana do uiszczenia opłaty wstępnej, 24 rat miesięcznych oraz wartości wykupu pojazdu. Uprawnienie do wykupu miało charakter fakultatywny, korzystający nie był do niego zobligowany i mógł z niego zrezygnować.

REKLAMA

REKLAMA

Po zakończeniu umowy w maju 2025 r. podatniczka skorzystała z prawa nabycia przedmiotu leasingu. Niemal natychmiast otrzymała ofertę odkupu samochodu od salonu i przyjęła ją do transakcji doszło przed upływem sześciu miesięcy od chwili wykupu. To właśnie ten element stał się osią sporu: czy sprzedaż ta rodzi obowiązek podatkowy, a jeśli tak jak ustalić ewentualny dochód?

Kiedy sprzedaż rzeczy ruchomej podlega PIT

Punktem wyjścia jest art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który jako odrębne źródło przychodu wskazuje odpłatne zbycie innych rzeczy, o ile zbycie to:

nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,

zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli obydwa warunki są spełnione, fiskus może zidentyfikować przychód. W przypadku prywatnej sprzedaży samochodu, który nie był przedmiotem działalności, przychód powstaje wyłącznie wtedy, gdy do transakcji doszło przed upływem owych sześciu miesięcy. Po tym terminie, ani przychodu, ani obowiązku podatkowego, nawet gdyby właściciel znacznie zyskał na różnicy cen. W opisywanej sprawie sprzedaż nastąpiła przed upływem tego terminu, co oznaczało, że przychód formalnie powstał.

REKLAMA

Przychód to nie dochód, jak ustalić podstawę opodatkowania

Sam fakt powstania przychodu nie przesądza jeszcze o obowiązku zapłaty podatku. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, definiowany ,zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o PIT, jako różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem jej nabycia, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepis ten brzmi następująco:

Podstawa prawna Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. - art. 24 ust. 6 ustawy o PIT

W praktyce oznacza to, że od ceny sprzedaży samochodu odejmujemy: opłatę wstępną, wszystkie raty leasingowe uiszczone w trakcie trwania umowy oraz wartość końcową wykupu. Wynik ujemny, a więc sytuacja, w której suma tych wydatków przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży to strata ze źródła przychodów, a tym samym brak podatku do zapłaty.

Stanowisko organu: wszystkie koszty leasingu wchodzą do rachunku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją indywidualną z 11 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.128.2026.1.RS), potwierdził stanowisko podatniczki jako prawidłowe. Organ uznał, że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia prywatnego samochodu wykupionego z leasingu konsumenckiego, do kosztów nabycia zalicza się opłatę wstępną, 24 raty miesięczne oraz wartość wykupu wszystkie te wydatki pomniejszają przychód i tym samym wpływają na podstawę opodatkowania.

W analizowanym przypadku suma kosztów nabycia przewyższyła cenę sprzedaży, co oznaczało, że podatniczka nie osiągnęła dochodu. Mimo że transakcja formalnie wygenerowała przychód (bo sprzedaż nastąpiła przed upływem sześciu miesięcy od nabycia), obowiązek zapłaty PIT nie powstał.

Co trzeba udokumentować

Organ podkreślił jeden istotny aspekt praktyczny: ustawodawca nie nakłada szczególnych wymogów co do formy dokumentowania kosztów nabycia, lecz podatnik powinien dysponować dowodami pozwalającymi na wykazanie faktu poniesienia wydatków oraz ich wysokości. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinny jednak gromadzić:

umowę leasingu i harmonogram rat,

faktury VAT potwierdzające uiszczenie opłaty wstępnej, kolejnych rat i wartości wykupu,

dowody zapłaty (potwierdzenia przelewów bankowych),

fakturę lub umowę sprzedaży pojazdu z ceną transakcyjną.

Brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do uwzględnienia kosztów. W konsekwencji dochód zostałby ustalony wyłącznie na podstawie przychodu, co generowałoby zobowiązanie podatkowe.

Leasing konsumencki a przedsiębiorcy: ważna różnica

Interpretacja odnosi się wyłącznie do leasingu konsumenckiego, zawieranego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sytuacja podatkowa przedsiębiorcy korzystającego z leasingu operacyjnego jest diametralnie odmienna i podlega odrębnym regulacjom.

Leasing operacyjny samochodów w 2026 r. Leasing operacyjny samochodów w 2026 r. AI - GP Chat

W przypadku przedsiębiorcy raty leasingowe stanowią bieżący koszt działalności, więc nie mogą być po raz drugi zaliczone do kosztów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży. Co więcej, , sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego traktowana jest przez co najmniej sześć lat jak przychód z działalności gospodarczej bez względu na prywatny charakter użytkowania pojazdu(art. 10 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT).

Wnioski praktyczne

Z interpretacji wynikają trzy praktyczne wskazówki dla osób fizycznych, które korzystają lub zamierzają skorzystać z leasingu konsumenckiego:

Sprzedaż auta po upływie sześciu miesięcy od wykupu jest w pełni bezpieczna podatkowo - przychód z takiej transakcji nie podlega opodatkowaniu PIT. Sprzedaż przed upływem sześciu miesięcy generuje przychód, lecz podatek powstaje tylko wówczas, gdy cena sprzedaży przewyższa sumę kosztów nabycia (opłata wstępna + raty + wartość wykupu). Dokumentacja jest kluczowa - wszystkie faktury i potwierdzenia płatności należy przechowywać co najmniej do momentu, gdy ewentualne zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu.

Powołane interpretacje podatkowe:

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.128.2026.1.RS