REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim

Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 13:43
[Data aktualizacji 12 marca 2026, 13:51]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Sprzedaż samochodu po leasingu konsumenckim
Dokumenty, kalkulator i klucze na masce samochodu
ChatGPT
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Osoba prywatna, która wykupiła samochód w ramach leasingu konsumenckiego i sprzedała go przed upływem sześciu miesięcy od nabycia, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek nie zawsze musi być należny decyduje bowiem dochód, a nie sam przychód. Jeśli suma kosztów nabycia pojazdu, czyli opłaty wstępnej, rat leasingowych i ceny wykupu, przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, obowiązek podatkowy nie powstaje. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r.

rozwiń >

Stan faktyczny - co zdarzyło się w sprawie

Podatniczka osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, nieprowadząca działalności gospodarczej w maju 2023 r. zawarła z finansującym umowę leasingu konsumenckiego na używany samochód osobowy na okres 24 miesięcy. Na mocy umowy była zobowiązana do uiszczenia opłaty wstępnej, 24 rat miesięcznych oraz wartości wykupu pojazdu. Uprawnienie do wykupu miało charakter fakultatywny, korzystający nie był do niego zobligowany i mógł z niego zrezygnować.

REKLAMA

REKLAMA

Po zakończeniu umowy w maju 2025 r. podatniczka skorzystała z prawa nabycia przedmiotu leasingu. Niemal natychmiast otrzymała ofertę odkupu samochodu od salonu i przyjęła ją do transakcji doszło przed upływem sześciu miesięcy od chwili wykupu. To właśnie ten element stał się osią sporu: czy sprzedaż ta rodzi obowiązek podatkowy, a jeśli tak jak ustalić ewentualny dochód?

Kiedy sprzedaż rzeczy ruchomej podlega PIT

Punktem wyjścia jest art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który jako odrębne źródło przychodu wskazuje odpłatne zbycie innych rzeczy, o ile zbycie to:

  • nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej,
  • zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Jeśli obydwa warunki są spełnione, fiskus może zidentyfikować przychód. W przypadku prywatnej sprzedaży samochodu, który nie był przedmiotem działalności, przychód powstaje wyłącznie wtedy, gdy do transakcji doszło przed upływem owych sześciu miesięcy. Po tym terminie, ani przychodu, ani obowiązku podatkowego, nawet gdyby właściciel znacznie zyskał na różnicy cen. W opisywanej sprawie sprzedaż nastąpiła przed upływem tego terminu, co oznaczało, że przychód formalnie powstał.

REKLAMA

Przychód to nie dochód, jak ustalić podstawę opodatkowania

Sam fakt powstania przychodu nie przesądza jeszcze o obowiązku zapłaty podatku. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, definiowany ,zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o PIT, jako różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem jej nabycia, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepis ten brzmi następująco:

Podstawa prawna

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. - art. 24 ust. 6 ustawy o PIT

W praktyce oznacza to, że od ceny sprzedaży samochodu odejmujemy: opłatę wstępną, wszystkie raty leasingowe uiszczone w trakcie trwania umowy oraz wartość końcową wykupu. Wynik ujemny, a więc sytuacja, w której suma tych wydatków przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży to strata ze źródła przychodów, a tym samym brak podatku do zapłaty.

Stanowisko organu: wszystkie koszty leasingu wchodzą do rachunku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją indywidualną z 11 marca 2026 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.128.2026.1.RS), potwierdził stanowisko podatniczki jako prawidłowe. Organ uznał, że przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia prywatnego samochodu wykupionego z leasingu konsumenckiego, do kosztów nabycia zalicza się opłatę wstępną, 24 raty miesięczne oraz wartość wykupu wszystkie te wydatki pomniejszają przychód i tym samym wpływają na podstawę opodatkowania.

W analizowanym przypadku suma kosztów nabycia przewyższyła cenę sprzedaży, co oznaczało, że podatniczka nie osiągnęła dochodu. Mimo że transakcja formalnie wygenerowała przychód (bo sprzedaż nastąpiła przed upływem sześciu miesięcy od nabycia), obowiązek zapłaty PIT nie powstał.

Co trzeba udokumentować

Organ podkreślił jeden istotny aspekt praktyczny: ustawodawca nie nakłada szczególnych wymogów co do formy dokumentowania kosztów nabycia, lecz podatnik powinien dysponować dowodami pozwalającymi na wykazanie faktu poniesienia wydatków oraz ich wysokości. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinny jednak gromadzić:

  • umowę leasingu i harmonogram rat,
  • faktury VAT potwierdzające uiszczenie opłaty wstępnej, kolejnych rat i wartości wykupu,
  • dowody zapłaty (potwierdzenia przelewów bankowych),
  • fakturę lub umowę sprzedaży pojazdu z ceną transakcyjną.

Brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do uwzględnienia kosztów. W konsekwencji dochód zostałby ustalony wyłącznie na podstawie przychodu, co generowałoby zobowiązanie podatkowe.

Leasing konsumencki a przedsiębiorcy: ważna różnica

Interpretacja odnosi się wyłącznie do leasingu konsumenckiego, zawieranego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sytuacja podatkowa przedsiębiorcy korzystającego z leasingu operacyjnego jest diametralnie odmienna i podlega odrębnym regulacjom.

Leasing operacyjny samochodów w 2026 r.

Leasing operacyjny samochodów w 2026 r.

AI - GP Chat

W przypadku przedsiębiorcy raty leasingowe stanowią bieżący koszt działalności, więc nie mogą być po raz drugi zaliczone do kosztów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży. Co więcej, , sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego traktowana jest przez co najmniej sześć lat jak przychód z działalności gospodarczej bez względu na prywatny charakter użytkowania pojazdu(art. 10 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT).

Wnioski praktyczne

Z interpretacji wynikają trzy praktyczne wskazówki dla osób fizycznych, które korzystają lub zamierzają skorzystać z leasingu konsumenckiego:

  1. Sprzedaż auta po upływie sześciu miesięcy od wykupu jest w pełni bezpieczna podatkowo - przychód z takiej transakcji nie podlega opodatkowaniu PIT.
  2. Sprzedaż przed upływem sześciu miesięcy generuje przychód, lecz podatek powstaje tylko wówczas, gdy cena sprzedaży przewyższa sumę kosztów nabycia (opłata wstępna + raty + wartość wykupu).
  3. Dokumentacja jest kluczowa - wszystkie faktury i potwierdzenia płatności należy przechowywać co najmniej do momentu, gdy ewentualne zobowiązanie podatkowe ulegnie przedawnieniu.

Powołane interpretacje podatkowe:

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.128.2026.1.RS

Podstawa prawna

art. 10 ust. 2 pkt 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.)

Powiązane
Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!
Skarbówka potwierdza: prezenty od pracodawcy nie zawsze z PIT!
Fiskus odmówił zwolnienia z PIT! Kiedy odszkodowanie wypłacone pracownikowi podlega opodatkowaniu?
Fiskus odmówił zwolnienia z PIT! Kiedy odszkodowanie wypłacone pracownikowi podlega opodatkowaniu?
Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!
Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka o tym, jak rozliczyć sprzedaż auta po leasingu konsumenckim
12 mar 2026

Osoba prywatna, która wykupiła samochód w ramach leasingu konsumenckiego i sprzedała go przed upływem sześciu miesięcy od nabycia, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Dobra wiadomość jest jednak taka, że podatek nie zawsze musi być należny decyduje bowiem dochód, a nie sam przychód. Jeśli suma kosztów nabycia pojazdu, czyli opłaty wstępnej, rat leasingowych i ceny wykupu, przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży, obowiązek podatkowy nie powstaje. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2026 r.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.
Nocna prohibicja w Warszawie przegłosowana. Od 1 czerwca 2026 po 22:00 alkoholu w sklepach i na stacjach paliw już nie kupisz
12 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.

REKLAMA

Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
12 mar 2026

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.
Waloryzacja emerytur 2026. Jakie kwoty przysługują? O jaki dodatki można wnioskować?
12 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, o ile wzrosła Twoja emerytura, jakie dodatki możesz otrzymać i w jakich sytuacjach ZUS wymaga od Ciebie formalności. Oto szczegóły.
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?

REKLAMA

Nocna prohibicja w Warszawie zatwierdzona przez radnych. Znamy planowany termin
12 mar 2026

Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Nocna prohibicja, jeśli uchwała nie zostanie zakwestionowana przez wojewodę, zacznie obowiązywać od 1 czerwca.
Fotowoltaika znowu pod kontrolą. Jednak czy to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa?
12 mar 2026

Do użytkowników instalacji fotowoltaicznych znów zgłaszają się kontrolerzy. Jednak czy tym razem to prawdziwe kontrole, czy kolejna próba oszustwa? Wątpliwości są uzasadnione, bo w 2025 r. do prosumentów zgłaszały się osoby, które nie miały uprawnień do prowadzenia kontroli.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA