Frankowiczu, dostałeś zwrot od banku? Skarbówka wyjaśnia, czy musisz płacić podatek

Tysiące frankowiczów zawiera ugody z bankami i odzyskuje część nadpłaconych rat. Bank wystawia PIT-11 i pojawia się pytanie: czy fiskus weźmie część odzyskanych pieniędzy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19 maja 2026 r. wyjaśnił, kiedy zwrot od banku nie jest przychodem i nie podlega opodatkowaniu.

rozwiń >

REKLAMA

REKLAMA

Ugody frankowe stały się w ostatnich latach jednym z najczęstszych sposobów zakończenia sporu z bankiem. Kredytobiorca rezygnuje z dalszego procesu, bank umarza część zadłużenia lub wypłaca określoną kwotę, a strony rozstają się bez wyroku. Problem pojawia się kilka miesięcy później, gdy do skrzynki pocztowej trafia PIT-11, w którym bank wykazał przychód z „innych źródeł”. Co z tym fantem zrobić?

Stan faktyczny: ugoda w sądzie, pieniądze na konto

Sprawa rozpatrzona przez dyrektora KIS dotyczyła kredytu zaciągniętego w 2004 r. w złotówkach (90 tys. zł) a następnie przewalutowanego na franki szwajcarskie. W trakcie spłaty kredytobiorcy wpłacili na rzecz banku łącznie 139.572,21 zł tytułem rat kapitałowych i odsetkowych.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W maju 2025 r., podczas rozprawy sądowej, strony zawarły ugodę. Na jej podstawie bank umorzył pozostały kapitał bieżący w wysokości 29.828,85 zł i wypłacił dodatkowo 35.500 zł jako rozliczenie wzajemnych roszczeń. Następnie bank wystawił PIT-11 z kwotą 17.750 zł opisane jako przychody z innych źródeł, wskazując na przypadającą na wnioskodawczynię połowę wypłaconej kwoty. Kredytobiorczyni zapytała dyrektora KIS wprost: czy ta kwota podlega opodatkowaniu? Jej zdaniem - nie.

Odpowiedź fiskusa: to nie jest przychód

Dyrektor KIS przyznał wnioskodawczyni rację. Kluczowy jest sposób wykładni art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń. W praktyce podatkowej i orzeczniczej przyjmuje się jednak, że opodatkowaniu podlega tylko takie świadczenie, które ma charakter definitywnego przysporzenia majątkowego — czyli realnie powiększa majątek podatnika.

Zwrot środków uprzednio zapłaconych bankowi nie zwiększa majątku frankowicza, jeżeli jedynie przywraca stan sprzed zawyżonych płatności. Nie jest to wynagrodzenie, premia ani dodatkowa korzyść, lecz rozliczenie wcześniejszych świadczeń spełnionych przez kredytobiorcę na rzecz banku.

W interpretacji indywidualnej z 19 maja 2026 r., sygn. 0115-KDST2-2.4011.232.2026.2.MS, organ wskazał, że skoro wypłacona kwota nie przekracza różnicy między dokonanymi przez kredytobiorców wpłatami a kwotą kapitału wypłaconego przez bank, jej otrzymanie nie powoduje po stronie podatnika przysporzenia majątkowego. Tym samym zwrot jest neutralny podatkowo, a podatnik nie ma obowiązku zapłaty PIT od odzyskanych pieniędzy.

Kiedy zwrot nie jest przychodem — najważniejsze warunki

Na podstawie interpretacji można wskazać przesłanki, których spełnienie przemawia za tym, że po stronie kredytobiorcy nie powstaje przychód do opodatkowania. Po pierwsze, wypłacona kwota powinna stanowić zwrot środków faktycznie wpłaconych przez kredytobiorcę na rzecz banku. Nie może być wynagrodzeniem, odszkodowaniem ani korzyścią przekraczającą dokonane wpłaty.

Po drugie, łączna suma zwrotów nie powinna przekraczać różnicy między tym, co kredytobiorca zapłacił bankowi, a kapitałem faktycznie wypłaconym przez bank w ramach umowy. Innymi słowy: neutralność podatkowa zwrotu wynika z tego, że podatnik odzyskuje własne pieniądze, a nie uzyskuje dodatkowego zarobku.

Po trzecie, należy odróżnić sam zwrot nadpłaty od innych elementów ugody, zwłaszcza od umorzenia zadłużenia. Przy zwrocie nadpłaty kluczowy jest brak definitywnego przysporzenia majątkowego. Natomiast przy umorzeniu długu znaczenie mają odrębne warunki wynikające z przepisów o zaniechaniu poboru podatku dotyczących kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe.

Uwaga: umorzenie długu to inna kategoria

Interpretacja dotyczyła przede wszystkim kwoty wypłaconej jako zwrot nadpłaty. Umorzenie pozostałego zadłużenia to odrębna sprawa. W analizowanej sprawie bank umorzył 29.828,85 zł kapitału bieżącego. Ta część ugody może korzystać z zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie niektórych dochodów/przychodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe — o ile spełnione są warunki przewidziane w tym rozporządzeniu. Nie jest to klasyczne zwolnienie podatkowe, lecz zaniechanie poboru podatku przez fiskusa. Mechanizm jest więc inny niż przy zwrocie nadpłaty. Frankowicz, który zawarł ugodę obejmującą zarówno zwrot, jak i umorzenie, powinien każdą z tych kwot rozpatrywać osobno.

Co z PIT-11 wystawionym przez bank?

Samo wystawienie PIT-11 przez bank nie przesądza jeszcze, że po stronie kredytobiorcy rzeczywiście powstał przychód do opodatkowania. Jeżeli wypłata ma charakter zwrotu wcześniej wpłaconych środków i nie prowadzi do definitywnego przysporzenia majątkowego, podatnik może argumentować, że nie powinien wykazywać jej w zeznaniu rocznym jako przychodu z innych źródeł.

Termin składania zeznań PIT za 2025 r. upłynął 30 kwietnia 2026 r. Jeżeli frankowicz wykazał zwrot od banku jako przychód i zapłacił od niego podatek, może złożyć korektę zeznania. Korekta składana jest na tym samym formularzu co zeznanie pierwotne.

Do korekty warto dołączyć pisemne uzasadnienie, z którego wynika, że zwrot od banku nie stanowił definitywnego przysporzenia majątkowego. W uzasadnieniu można powołać się na interpretację indywidualną dyrektora KIS z 19 maja 2026 r., sygn. 0115-KDST2-2.4011.232.2026.2.MS.

Jeżeli natomiast podatnik nie wykazał zwrotu jako przychodu, powinien przede wszystkim zachować dokumenty potwierdzające charakter wypłaty: ugodę, PIT-11, historię spłat oraz kalkulację pokazującą, że wypłacona kwota mieści się w granicach wcześniejszych wpłat na rzecz banku. Powinien także sprawdzić zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT, ponieważ dane z PIT-11 mogły zostać do niego automatycznie przeniesione.

Ważne dla frankowiczów

Interpretacja indywidualna chroni wyłącznie podatnika, który ją otrzymał. Frankowicz w analogicznej sytuacji może się na nią powołać jako na argument przy składaniu korekty lub w korespondencji z urzędem skarbowym, ale formalnej ochrony nie uzyska bez własnej interpretacji.

Jeżeli zapłaciłeś podatek od zwrotu otrzymanego od banku, skonsultuj się z doradcą podatkowym w sprawie korekty zeznania i rozważ złożenie własnego wniosku do dyrektora KIS. Opłata za wniosek o interpretację indywidualną wynosi 40 zł.

Podstawa prawna * art. 11 ust. 1 i art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592; * rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów/przychodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1672.

Powołana interpretacja