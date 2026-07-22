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Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – w tym także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte, ponieważ mijają się z celem ustawy. RPO apeluje do MRPiPS

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22 lipca 2026, 07:57
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
odpady, gmina, świadczenie, MRPiPS, RPO
Koniec opłat za śmieci dla rodzin z dziećmi – w tym także dla emerytów, których dzieci są już dorosłe. Wszelkie decyzje odmowne wydane przez gminy powinny zostać cofnięte
Shutterstock

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Rodzice dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z domu, coraz częściej składają skargi na decyzje gmin odmawiających im zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), uważa, że takie praktyki mijają się z celem ustawy o Karcie Dużej Rodziny i powinny zostać zmienione. O przedstawienie swojego stanowiska w sprawie poproszono MRPiPS.

Kto aktualnie może skorzystać ze zwolnienia z opłat za wywóz odpadów?

Art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399) umożliwia radzie gminy wprowadzenie częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za wywóz odpadów dla określonych mieszkańców. Zakres i forma zwolnień zależą od lokalnych uchwał i możliwości finansowych gminy.

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Najczęściej ulgi obejmują:

  • osoby o niskich dochodach,
  • osoby samotne – w tym emerytów i rencistów w jednoosobowych gospodarstwach,
  • osoby kompostujące bioodpady,
  • osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore.

Przepisy wyraźnie przewidują też możliwość objęcia ulgą rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Zwolnienia z opłat za odpady. Gminy wydają decyzje odmowne

Do Rzecznika wpływają skargi od rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, ale ich dzieci są już samodzielne i mieszkają osobno. Choć nadal mają status członków rodziny wielodzietnej i zachowują prawo do Karty Dużej Rodziny, gminy odmawiają im zwolnienia z opłat za śmieci.

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Urzędy tłumaczą to literalnym brzmieniem art. 6k ust. 4 – który, ich zdaniem, odnosi zwolnienie nie do samego statusu rodziny wielodzietnej, ale do faktycznego zamieszkiwania wielodzietnej rodziny pod jednym dachem.

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Stawki za wywóz odpadów – przykład z wybranych gmin

Choć program „tarczy ciepłowniczej” dobiegł końca, a ceny ciepła w wielu miejscach pozostały bez zmian, samorządy zapowiadają jednak korekty opłat za gospodarowanie odpadami. Poniżej aktualne przykłady:

Warszawa

  • 91 zł – domy jednorodzinne
  • 60 zł – zabudowa wielorodzinna

Kraków

  • 35 zł za osobę – przy selektywnej zbiórce
  • 70 zł za osobę – bez selektywnej zbiórki

Poznań

  • 28 zł za osobę – nieruchomości do 4 lokali
  • 25 zł za osobę – powyżej 4 lokali

Katowice

  • 35,20 zł – przy segregacji
  • 70,40 zł – przy braku segregacji

Lublin

  • 36 zł – zabudowa wielorodzinna
  • 42 zł – zabudowa jednorodzinna

RPO: rodzice powinni zachować prawo do świadczenia

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że po zmianie art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny zamiarem ustawodawcy było zapewnienie rodzicom co najmniej trojga dzieci możliwości korzystania z uprawnień KDR także wtedy, gdy dzieci są już dorosłe i niezależne.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura RPO, Piotr Mierzejewski, zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ocenę, czy konieczna jest zmiana przepisów dotyczących zwolnień z opłat za odpady. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

Podstawa prawna:

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2024 poz. 1512)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz.U. 2025 poz. 733)

Informacje: UM Warszawa, MPO Kraków, Poznan.pl, Lublin.eu, Katowice.eu

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Źródło: INFOR
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