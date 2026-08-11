REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej

Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 10:06
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej
Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w lipcu wzrosły średnio o 1,9 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Choć dynamika podwyżek wyraźnie wyhamowała, eksperci wskazują, że sytuacja może się wkrótce zmienić. Ich zdaniem istnieje duże ryzyko, że ceny ponownie zaczną rosnąć szybciej.

Poziom wskaźnika "inflacji sklepowej"

„Poziom wskaźnika »inflacji sklepowej« w lipcu osiągnął najprawdopodobniej swoje historyczne minimum. Nie powinniśmy się jednak do niego przyzwyczajać. Ogólna inflacja obliczana przez GUS jest nieco wyższa (co jest ewenementem, bo z reguły ceny na półkach rosły szybciej niż ogólne ceny w gospodarce), a dane NBP wskazują na wyraźny, kilkunastoprocentowy wzrost zasobów pieniądza w gospodarce. Nie pozostanie to bez wpływu na wzrost cen w perspektywie kilku miesięcy” - ocenił dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

REKLAMA

REKLAMA

Z przedstawionych w publikacji danych wynika, że w lipcu br. ceny regularne i promocyjne w sklepach detalicznych – obejmujące żywność, napoje oraz pozostałe produkty z ogółem 17 kategorii asortymentowych - wzrosły średnio o 1,9 proc. rok do roku. W czerwcu wzrost wyniósł 2,7 proc., a w maju 3,4 proc.

Ceny samej żywności wzrosły w lipcu br. średnio o 1,2 proc. rok do roku, wobec 1,9 proc. w czerwcu i 2,4 proc. w maju.

Rozdźwięk między danymi

Autorzy raportu zwrócili uwagę na rozdźwięk między tymi danymi, a szybkim szacunkiem GUS, pokazującym wzrost inflacji konsumenckiej z 2,5 proc. w czerwcu do 3 proc. w lipcu.

REKLAMA

Szymański tłumaczy te różnice odmiennym składem koszyka branego pod uwagę przez GUS, który obejmuje również usługi, energię czy np. materiały budowlane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Z kolei wzrost cen żywności, który jest niższy od ogólnego wskaźnika zmiany cen w sklepach detalicznych to efekt spadających od jesieni 2025 r. cen produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego - w maju były one niższe o 4 proc. niż rok wcześniej. Daje to sieciom handlowym przestrzeń do utrzymywania relatywnie niskich cen, z czego chętnie one korzystają, ponieważ żywność to podstawowa kategoria produktów kupowanych w sklepach detalicznych” - zauważył ekspert.

Polska dobrze radzi sobie z kryzysem na rynkach surowców energetycznych

W ocenie Szymańskiego Polska dobrze poradziła sobie z napięciami na rynkach surowców energetycznych, do czego przyczynił się rządowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. Mimo to wyniki indeksu cen w sklepach detalicznych można uznać za zaskakujące.

Dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito zwraca uwagę, że nie można uznać, iż sytuacja w handlu detalicznym jest stabilna, jeśli weźmie się pod uwagę wzrost cen paliw w ostatnich tygodniach, wynikający z wygaśnięcia w czerwcu pakietu CPN, oraz nadal nieprzewidywalną sytuację geopolityczną.

„Można się spodziewać, że będzie to wywierać presję na koszty transportu i logistyki oraz produkcji, co przełoży się na wzrost cen żywności, towarów w sklepach i usług” - przewiduje ekspertka.

Dane pochodzą z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanego przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito (dawniej Wyższe Szkoły Bankowe). Analiza objęła 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 103 tys. cen detalicznych z ponad 47,3 tys. sklepów należących do 64 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Powiązane
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
Wdowiej renty ZUS nie wypłaci. To już fala odrzuconych wniosków
Wdowiej renty ZUS nie wypłaci. To już fala odrzuconych wniosków
Ceny w sklepach wyhamowały, ale nie dla seniorów
Ceny w sklepach wyhamowały, ale nie dla seniorów
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
11 sie 2026

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.
Nowelizacja Prawa energetycznego 2026 - zmiany w CSIRE, karach i danych z elektrowni aby uchronić nas przed blackoutem
11 sie 2026

Sieć elektroenergetyczna to system naczyń połączonych, w którym każdy uczestnik - elektrownia, magazyn energii, operator - musi na bieżąco informować pozostałych, ile prądu produkuje albo pobiera. Ale co piąty z tych uczestników milczy, a niektórzy podają dane wprost niezgodne z faktami. Brzmi jak przepis na blackout? Dokładnie taki problem ma rozwiązać nowa ustawa. Przy okazji przyspieszy wdrożenie systemu, od którego zależy m.in. to, jak szybko zmienisz dostawcę prądu.
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
11 sie 2026

Bon senioralny ma pomóc osobom po 65. roku życia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie będzie przysługiwał automatycznie każdemu seniorowi. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że o zakresie pomocy zdecyduje poziom niezaspokojonych potrzeb, a szczegółowe warunki wsparcia zostaną określone w umowie zawieranej z gminą. Program ma być wdrażany stopniowo, a na jego realizację w latach 2026-2028 przeznaczono łącznie miliard złotych.
Zakupy droższe niż przed rokiem o 1,9 proc. Eksperci wskazują, co może wydarzyć się dalej
11 sie 2026

Ceny żywności i innych produktów codziennego użytku w lipcu wzrosły średnio o 1,9 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – wynika z badania UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Choć dynamika podwyżek wyraźnie wyhamowała, eksperci wskazują, że sytuacja może się wkrótce zmienić. Ich zdaniem istnieje duże ryzyko, że ceny ponownie zaczną rosnąć szybciej.

REKLAMA

Fundacje rodzinne pod lupą. Resort finansów szykuje duże zmiany. Jest konkretny termin
11 sie 2026

Ministerstwo Finansów chce uszczelnić zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. Resort proponuje m.in. uzależnienie preferencyjnego opodatkowania od utrzymania własności składników majątku przez 36 miesięcy, a także podwyższenie stawki podatku CIT z 15 proc. do 19 proc. Niektóre zmiany mogą istotnie wpłynąć na sposób funkcjonowania fundacji rodzinnych. Rząd ma przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym roku.
40 lat pracy i emerytura. Ile dostanie kobieta zarabiająca najniższą krajową? Oto wyliczenia
11 sie 2026

Przepracowała 40 lat, ale przez całą karierę zarabiała najniższą krajową. Czy tak długi staż wystarczy, by otrzymać wysoką emeryturę? W obecnym systemie emerytalnym o wysokości świadczenia decyduje nie tylko liczba przepracowanych lat, ale przede wszystkim suma zgromadzonych i zwaloryzowanych składek. Sprawdzamy, na jaką emeryturę może liczyć kobieta, która przez 40 lat otrzymywała wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.
AI coraz ważniejsze na polskim rynku pracy. Firmy szukają już nie tylko specjalistów od technologii
11 sie 2026

Rosnący popyt na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją coraz mocniej zmienia polski rynek pracy. Firmy oczekują od pracowników nie tylko znajomości narzędzi AI, ale także umiejętności analizowania danych, krytycznej oceny wyników i automatyzowania powtarzalnych zadań. Czy kompetencje AI wkrótce staną się standardem w większości zawodów?
Oszukani w „Czystym Powietrzu" będą mogli nie oddawać dotacji? Rząd właśnie zajmuje się ustawą!
11 sie 2026

Tysiące rodzin może być dotkniętych problemem nierozliczonych zaliczek w programie „Czyste Powietrze". W części przypadków pieniądze trafiły bezpośrednio do wykonawców, a mimo to fundusze dochodzą zwrotu od beneficjentów. Rada Ministrów ma 1 sierpnia 2026 r., rozpatrzyć projekt ustawy (UD346), który zawiesi dochodzenie należności od poszkodowanych i skierować roszczenia wprost przeciwko firmom.

REKLAMA

Długie weekendy: już trzech na czterech Polaków wydłuża je sobie przynajmniej o jeden dzień. To dobre dla zdrowia
11 sie 2026

Dla co siódmego pracującego Polaka długie weekendy to ulubiona forma wypoczynku w ciągu roku. Oczywiście zdecydowanie lepszy jest co najmniej tygodniowy urlop, ale weekendów z możliwością wydłużenia jest za to zdecydowanie więcej. Ze zdrowotnego punktu widzenia są one zresztą doskonałą platformą do regeneracji i relaksu.
Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
11 sie 2026

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzono kontrolę obejmującą okres od 25 września 2024 r. w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów, a także realizacji zadań w zakresie wnoszonych petycji oraz zgłaszanych skarg i wniosków. Co stwierdzili kontrolerzy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA