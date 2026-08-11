Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 100 zł. Jaka będzie jej wysokość?

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy:

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nie zatrudniają osób niepełnosprawnych , albo

, albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 proc. (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo

(pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 2 proc. (pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ,

, przebywających na urlopie rodzicielskim ,

, przebywających na urlopie wychowawczym ,

, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

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Którzy pracodawcy są zwolnieni z wpłat na PFRON?

Z obowiązku wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, który:

osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6 proc. albo co najmniej 2 proc. wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo

nie jest działającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum, albo jest zakładem opiekuńczo-leczniczym, albo

jest publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, albo

prowadzi zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość, albo

jest placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną.

Wysokość wpłat na PFRON od 1 września 2026 roku

Wysokość kwoty wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. (albo 2 proc.), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do ustalenia wysokości wpłaty należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W tym przypadku zastosowanie ma komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r., zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 9233,13 zł.

W związku z powyższym od 1 września do 30 listopada 2026 r. wysokość wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wyniesie 3753,27 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: