Nietypowa sytuacja – od września pracodawcy zapłacą mniej na PFRON
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Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 100 zł. Jaka będzie jej wysokość?
- Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON
- Którzy pracodawcy są zwolnieni z wpłat na PFRON?
- Wysokość wpłat na PFRON od 1 września 2026 roku
Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy:
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- nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, albo
- poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 proc. (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo
- poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 2 proc. (pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia,
Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- przebywających na urlopie rodzicielskim,
- przebywających na urlopie wychowawczym,
- nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
- będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
- nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
- przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
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Którzy pracodawcy są zwolnieni z wpłat na PFRON?
Z obowiązku wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, który:
- osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6 proc. albo co najmniej 2 proc. wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo
- nie jest działającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum, albo jest zakładem opiekuńczo-leczniczym, albo
- jest publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, albo
- prowadzi zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość, albo
- jest placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną.
Wysokość wpłat na PFRON od 1 września 2026 roku
Wysokość kwoty wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. (albo 2 proc.), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Do ustalenia wysokości wpłaty należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W tym przypadku zastosowanie ma komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r., zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 9233,13 zł.
W związku z powyższym od 1 września do 30 listopada 2026 r. wysokość wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wyniesie 3753,27 zł miesięcznie.
Podstawa prawna:
- ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)
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