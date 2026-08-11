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Nietypowa sytuacja – od września pracodawcy zapłacą mniej na PFRON

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11 sierpnia 2026, 12:39
[Data aktualizacji 11 sierpnia 2026, 14:50]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
PFRON wpłata pracodawca
Nietypowa sytuacja – od września pracodawcy zapłacą mniej na PFRON
Shutterstock

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Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 100 zł. Jaka będzie jej wysokość?

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obowiązek ten dotyczy pracodawców, którzy:

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  • nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, albo
  • poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 proc. (pracodawca nie będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo
  • poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 2 proc. (pracodawca będący publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem a także klubem dziecięcym) wśród ogólnego stanu zatrudnienia,

Do liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopie rodzicielskim,
  • przebywających na urlopie wychowawczym,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

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Którzy pracodawcy są zwolnieni z wpłat na PFRON?

Z obowiązku wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, który:

  • osiąga w danym miesiącu zatrudnienie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest co najmniej 6 proc. albo co najmniej 2 proc. wśród ogólnego stanu zatrudnienia, albo
  • nie jest działającym w celu osiągnięcia zysku domem pomocy społecznej lub hospicjum, albo jest zakładem opiekuńczo-leczniczym, albo
  • jest publiczną lub niepubliczną jednostką organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi, albo
  • prowadzi zakład pracy co do którego ogłoszono upadłość, albo
  • jest placówką dyplomatyczną, urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem i misją zagraniczną.

Wysokość wpłat na PFRON od 1 września 2026 roku

Wysokość kwoty wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. (albo 2 proc.), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Do ustalenia wysokości wpłaty należy stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W tym przypadku zastosowanie ma komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r., zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 9233,13 zł.

W związku z powyższym od 1 września do 30 listopada 2026 r. wysokość wpłaty za każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej wyniesie 3753,27 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 884)

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Źródło: INFOR
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