REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?

KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 10:42
zmiany prawa w 2026 r.
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.

rozwiń >

Nowe obowiązki nie tylko dla branży IT

Nowelizacja z 23 stycznia 2026 r. ustawy o KSC wdraża do polskiego prawa dyrektywę NIS2 i rozszerza grupę organizacji objętych wymaganiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa. Przepisy wprowadzają podział na podmioty kluczowe i ważne. Organizacje należące do tych kategorii są objęte obowiązkami związanymi m.in. z zarządzaniem ryzykiem, ochroną systemów informatycznych, przygotowaniem procedur bezpieczeństwa, reagowaniem na incydenty i prowadzeniem wymaganej dokumentacji – mówi Michał Jaros, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Jednym z pierwszych kroków jest ustalenie czy firmę obejmuje obowiązek wpisu do wykazu podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych, nazywanego wykazem KSC. Przedsiębiorca powinien najpierw ocenić status swojej firmy, a następnie, jeżeli obejmuje ją samodzielna rejestracja, złożyć elektroniczny wniosek o wpis.

REKLAMA

REKLAMA

Kogo mogą objąć nowe przepisy?

Katalog sektorów objętych ustawą jest znacznie szerszy niż sama branża informatyczna. Swoją sytuację powinny sprawdzić m.in. firmy działające w produkcji, transporcie i logistyce, usługach pocztowych i kurierskich, infrastrukturze cyfrowej, produkcji i dystrybucji chemikaliów, produkcji oraz dystrybucji żywności, a także w sektorze kosmicznym.

Nie oznacza to jednak, że każda firma produkcyjna, logistyczna czy chemiczna automatycznie zostanie objęta nowymi obowiązkami. Konieczna jest analiza konkretnej działalności.

Przykładowo firma chemiczna produkująca popularne środki czystości niekoniecznie zostanie objęta ustawą wyłącznie dlatego, że działa w szeroko rozumianej branży chemicznej. Z kolei przedsiębiorstwo zatrudniające kilkadziesiąt osób może wymagać dokładnego sprawdzenia, jeżeli wytwarza specjalistyczne urządzenia albo świadczy usługi istotne dla klienta z sektora podlegającego przepisom.

Sama branża lub kod PKD są więc punktem wyjścia, ale nie dają ostatecznej odpowiedzi. Przy ocenie trzeba uwzględnić rzeczywisty charakter działalności, zakres wykonywanych zadań oraz oferowane produkty i usługi.

Wielkość firmy to nie jedyne kryterium

Jednym z ważnych elementów samodzielnej identyfikacji jest ustalenie wielkości przedsiębiorstwa. Bierze się przy tym pod uwagę liczbę pracowników oraz dane finansowe.

● Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
● Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
● Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Zakwalifikowanie firmy do jednej z tych grup nie kończy jednak analizy. Trzeba również sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest samodzielne, partnerskie czy powiązane z innymi podmiotami. Jeżeli należy do grupy kapitałowej albo pozostaje w określonych relacjach właścicielskich z innymi firmami, do ustalenia jego wielkości mogą być potrzebne także dane tych organizacji.

Nie oznacza to również, że mikro- czy mała firma automatycznie może uznać, że obowiązki jej nie dotyczą. Znaczenie ma sektor działalności, rodzaj świadczonych usług, powiązania z innymi przedsiębiorstwami oraz szczególne przypadki wskazane w przepisach.

Sprawdź swój status

Samodzielna identyfikacja polega na ocenie, czy firma spełnia kryteria podmiotu kluczowego lub ważnego i czy obejmuje ją obowiązek wpisu do Wykazu KSC. Wymaga to spojrzenia na przedsiębiorstwo z kilku perspektyw, a nie tylko sprawdzenia jego wielkości.

Najpierw należy przeanalizować rzeczywisty profil działalności. Znaczenie może mieć zarówno główna działalność, jak i dodatkowe usługi lub produkty oferowane klientom. Firma powinna porównać je z sektorami i podsektorami wskazanymi w przepisach.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie kodów PKD. Pomagają one określić profil firmy, ale powinny być zestawione z tym, czym przedsiębiorstwo faktycznie się zajmuje. Sam kod nie przesądza o objęciu obowiązkami ani nie daje pewności, że firma znajduje się poza zakresem ustawy.

Następnie trzeba ustalić wielkość podmiotu na podstawie zatrudnienia, obrotu lub sumy bilansowej oraz sprawdzić powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Należy także zweryfikować szczególne podstawy kwalifikacji, ponieważ w niektórych sytuacjach organizacja może zostać uznana za podmiot kluczowy niezależnie od wielkości.

Ostatnim etapem jest określenie trybu wpisu. Część podmiotów składa wniosek samodzielnie, natomiast inne są wpisywane do Wykazu KSC z urzędu i po otrzymaniu wezwania uzupełniają wymagane informacje.

REKLAMA

Pre-weryfikacja na Biznes.gov.pl

W uporządkowaniu analizy pomaga bezpłatna usługa Pre-weryfikacja zgodności z zaleceniami NIS2, dostępna na stronie Biznes.gov.

Formularz prowadzi przedsiębiorcę przez pytania dotyczące miejsca prowadzenia działalności, sektora, kodów PKD, wielkości firmy, powiązań z innymi podmiotami oraz szczególnych podstaw kwalifikacji. Na końcu użytkownik otrzymuje podsumowanie, które pomaga uporządkować najważniejsze informacje i określić dalsze kroki. Nie powinien być jednak traktowany jako formalna decyzja administracyjna ani jako jedyne źródło oceny sytuacji firmy.

Pre-weryfikację warto potraktować jako pierwszy krok do świadomej oceny, czy nowe przepisy dotyczą danej organizacji. Usługa dostępna na Biznes.gov.pl prowadzi przedsiębiorcę przez najważniejsze elementy, takie jak sektor działalności, kody PKD, wielkość podmiotu i tryb wpisu. Im wcześniej firma to sprawdzi, tym więcej czasu zyska na przygotowanie danych i spokojne złożenie wniosku, jeśli okaże się to konieczne. Nawet jeśli przedsiębiorstwo nie jest bezpośrednio zobowiązane do wpisu do Wykazu KSC, nowe wymagania mogą wpłynąć na jego relacje z klientami i partnerami, którzy coraz częściej zwracają uwagę na bezpieczeństwo dostawców. Cyberbezpieczeństwo staje się więc także elementem wiarygodności firmy w relacjach B2B.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak przebiega rejestracja?

Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek samodzielnie, przechodzi do elektronicznego formularza Wykazu KSC.

We wniosku należy uzupełnić podstawowe dane podmiotu, takie jak REGON, NIP i nazwa firmy. Kolejne sekcje dotyczą m.in. klasyfikacji i wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności oraz danych adresowych.

Firma wskazuje również osoby kontaktowe i administratorów konta podmiotu w Systemie S46. Konieczne jest także podanie wymaganych danych technicznych dotyczących sieci, takich jak publiczne adresy IP, domeny internetowe czy, jeżeli dotyczy, numery systemów autonomicznych.

W zależności od sytuacji formularz może wymagać także informacji o przedstawicielu, pełnomocnictwie, dostawcach usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa, załącznikach i oświadczeniach prawnych. Wniosek składa kierownik podmiotu albo osoba przez niego upoważniona.

Ważne

Jeżeli firma spełniała ustawowe kryteria od dnia 3 kwietnia 2026 r. (dzień wejścia w życie omawianej nowelizacji), wniosek o wpis do Wykazu KSC należy złożyć do dnia 3 października 2026 r.
Jeżeli firma uzyska status podmiotu kluczowego lub ważnego później, termin na złożenie wniosku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym pojawiły się przesłanki do takiej kwalifikacji.

Nie warto czekać na ostatni tydzień

Samo przejście formularza może zająć stosunkowo niewiele czasu, ale prawidłowa identyfikacja wymaga zebrania informacji z kilku obszarów przedsiębiorstwa. Potrzebne mogą być dane z księgowości, działu prawnego czy IT. Konieczne może być także przeanalizowanie powiązań kapitałowych, umów z klientami i rzeczywistego zakresu świadczonych usług.

Wcześniejsze rozpoczęcie analizy daje czas na uporządkowanie danych i przygotowanie wniosku, jeśli okaże się konieczny.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2026 poz. 252.

Artykuł został przygotowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dla przedsiębiorców „Cyfrowy Biznes”, upowszechniającej korzyści płynące z technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

 

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Fundacje rodzinne pod lupą. Resort finansów szykuje duże zmiany. Jest konkretny termin
11 sie 2026

Ministerstwo Finansów chce uszczelnić zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. Resort proponuje m.in. uzależnienie preferencyjnego opodatkowania od utrzymania własności składników majątku przez 36 miesięcy, a także podwyższenie stawki podatku CIT z 15 proc. do 19 proc. Niektóre zmiany mogą istotnie wpłynąć na sposób funkcjonowania fundacji rodzinnych. Rząd ma przyjąć projekt ustawy jeszcze w tym roku.
AI coraz ważniejsze na polskim rynku pracy. Firmy szukają już nie tylko specjalistów od technologii
11 sie 2026

Rosnący popyt na kompetencje związane ze sztuczną inteligencją coraz mocniej zmienia polski rynek pracy. Firmy oczekują od pracowników nie tylko znajomości narzędzi AI, ale także umiejętności analizowania danych, krytycznej oceny wyników i automatyzowania powtarzalnych zadań. Czy kompetencje AI wkrótce staną się standardem w większości zawodów?
Oszukani w „Czystym Powietrzu" będą mogli nie oddawać dotacji? Rząd właśnie zajmuje się ustawą!
11 sie 2026

Tysiące rodzin może być dotkniętych problemem nierozliczonych zaliczek w programie „Czyste Powietrze". W części przypadków pieniądze trafiły bezpośrednio do wykonawców, a mimo to fundusze dochodzą zwrotu od beneficjentów. Rada Ministrów ma 1 sierpnia 2026 r., rozpatrzyć projekt ustawy (UD346), który zawiesi dochodzenie należności od poszkodowanych i skierować roszczenia wprost przeciwko firmom.
Ochrona praw sygnalistów – co stwierdziła kontrola NIK
11 sie 2026

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzono kontrolę obejmującą okres od 25 września 2024 r. w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony sygnalistów, a także realizacji zadań w zakresie wnoszonych petycji oraz zgłaszanych skarg i wniosków. Co stwierdzili kontrolerzy?

REKLAMA

Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?
10 sie 2026

31 sierpnia 2026 r. upływa termin składania większości wniosków w module I programu „Aktywny samorząd”. Kto może otrzymać takie wsparcie? Ile wynosi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
11 sie 2026

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?
Profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży – kontrola NIK
10 sie 2026

Przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli było wykonywanie badań profilaktycznych dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia w latach 2022-2024. Uprawnionych było 3,5 mln osób i nie miały one charakteru obowiązkowego, ale zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz lekarzy. Ile osób z nich skorzystało?
Czy siłownia, gabinet fizjoterapii, basen, przychodnia odpowiadają za rzeczy, które klient lub pacjent zostawił w szatni lub na wieszaku? Warto znać swoje prawa
10 sie 2026

Nawet jeśli regulamin obiektu stanowi inaczej, a w widocznym miejscu została umieszczona informacja o tym, że siłownia, basen czy przychodnia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez klienta lub pacjenta w szatni lub na udostępnionym przez placówkę wieszaku, w istocie można dochodzić zadośćuczynienia, jeśli dojdzie do kradzieży.

REKLAMA

Senat uchwalił zmiany przepisów dotyczące adwokatów
10 sie 2026

W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
Orzeczenie dostał po dwóch latach. KIS: ulgę rehabilitacyjną można rozliczyć wstecz
10 sie 2026

Między powstaniem niepełnosprawności a wydaniem formalnego orzeczenia mogą minąć miesiące, a nawet lata. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że nie musi to oznaczać utraty ulgi rehabilitacyjnej za cały wcześniejszy okres.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA